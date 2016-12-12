WhatsApp Görüntülü Arama Özelliğini Kapatma – Devre Dışı Bırakma

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Bildiğiniz üzere kısa bir süre önce WhatsApp’a görüntülü görüşme özelliği geldi. Kullanıcılar rehberinde olsun veya olmasın, numarasına sahip olduğu kişileri görüntülü olarak arayabiliyor. Önceden mesaj ile rahatsız edenler şimdi de görüntülü arama yaparak rahatsızlık verebilir. Bunları engellemek tek çözüm ama yine de WhatsApp görüntülü konuşmayı kapatmak isteyen kullanıcılar olabilir düşüncesindeyim.

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WhatsApp offical uygulamasının içerisinde görüntülü aramayı engelleme özelliği henüz bulunmamakta. Ancak kısa sürede geleceğini düşünüyorum. Resmi özellik gelene kadar bunu başka yollardan yapabilirsiniz. Bunun için tek ihtiyacınız olan Modlanmış bir WhatsApp uygulaması.

WhatsApp Görüntülü Arama Nasıl Kapatılır ?

Bunun için GBWhatsApp adlı modlu Android uygulamasını kullanabilirsiniz. Google Arama motorunda ” GBWhatsApp apk ” şeklinde arama yaptığınız taktirde bu uygulamanın apk linkine ulaşabilirsiniz.

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Uygulamayı indirip WhatsApp hesabınıza bağladıktan sonra aşağıdaki görsellerde ki adımları takip ettiğiniz taktirde WhatsApp görüntülü arama özelliğini devre dışı bırakmış olacaksınız.

ÇÖZÜM 2:

ES Dosya Yöneticisi adlı uygulamayı Android cihazınıza indirin. Ardından bu uygulama ile dosya yöneticisini açın. Ardından Android > data > com.whatsapp kısmına giriş yapın. Buradan açılan klasörlerden shared_prefs klasörüne giriş yapın.

Burada yer alan ” com.whatsapp_prefs ” dosyasını açın ve sağ üstteki 3 noktalı menü tuşuna dokunarak Edit ( Düzenle ) diyin. Burada kodlar arasında <boolean name=”call” value=”true” /> olan kod yapısındaki true seçeneğini değiştirmemiz gerekiyor. Olması gereken kod yapısı= <boolean name=”call” value=”false” />

Ayrıntılı bilgi için videoyu izleyebilirsiniz…