Türk Telekom Bedava İnternet 2017

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2016 yılında büyük bir karar alarak TTNET ve Avea firmalarını kapatıp tüm hizmetlerini Türk Telekom çatısı altından hizmet vermekte olan dev firma yeni kampanyalar yaparak hızlı bir şekilde kullanıcı çekmeye devam etmektedir. Bilindiği gibi Türk Telekom en hızlı büyüyen operatör firmaları arasında yer alıyor. Peki Türk Telekom 2017 yılında diğer operatör firmaların sunmuş olduğu gibi bedava internet paketi veriyor mu? Türk Telekom 2017 bedava internet paketi nasıl yapılır? Türk Telekom’un kullanıcılarına sunmuş olduğu beleş internet paketleri hakkında detaylı bilgi.

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NOT: Burada herhangi bir hile vs verilmemiştir. Türk Telekom’un kendi yapmış olduğu ücretsiz internet kampanyaları hakkında bilgi verilmiştir.

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Türk Telekom Bedava İnternet Kampanyası

Türk Telekom’da diğer firmaların verdiği gibi 2017 yılında kullanıcılarına ücretsiz internet paketi vermeye devam ediyor. Buna göre kullanıcılarına bir ay boyunca kullanabilecekleri 1 GB hediye internet paketi veren Türk Telekom bu kampanyanın sadece faturasız kullanıcılar için kullanabileceğini belirtmiş durumda.

Türk Telekom’un vermiş olduğu 1 GB hediye internet paketini almak istiyorsanız 1 GB KAZAN yazıp 5555’e ücretsiz mesaj gönderebilirsiniz. Yine faturasız hatta sahip olan müşteriler online şekilde hatlarına bakiye yüklerlerse hediye internet paketi kazanabilirler. Bunun için Türk Telekom Online İşlemler aracılığı ile kontör yüklemeniz yeterlidir. Bu sayede hattınıza beleş internet paketi tanımayabilirsiniz.

Yine sim kartınız 4,5G uyumlu değilse en yakın Türk Telekom bayisine gidip sim kartınızı değiştirebilir ve 30 gün boyunca geçerli 1 GB hediye internet paketinizi alabilirsiniz. Yine Türk Telekom 2017 ücretsiz internet paketi arayan kullanıcılar GIGA yazıp 5555’e göndererek ücretsiz 10 GB internet sahibi olabilir.