Snapchat Grup Mesajı Nasıl Atılır? Snapchat Grup Nasıl Oluşturulur ?

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Snapchat, son yılların hızla yükselişe geçen uygulamalarından birisi. Facebook’un Snapchat’i satın almak istemesi de uygulamanın ne denli büyüyeceğinin en büyük göstergelerinden biri. Snapchat’i satın alamayan Facebook, çözümü Snapchat’in özelliklerini Instagram ve Facebook’a kopyalama ile buldu. Snapchat uygulaması da, kendini daha da büyütmek adına yeni özelliklerini kullanıcılara sunmaya devam ediyor.

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Snapchat’e en son gelen özellik olarak karşımıza çıkan Snapchat grup mesajı, grup sohbeti özelliği, arkadaşları ile snapleşmek isteyenler için güzel bir çözüm yolu olacaktır.

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Snapchat Grup Özelliği nedir ?

Snapchat uygulamasında ekli olan arkadaşlarınız ile grup sohbeti kurabileceksiniz. Grubunuzu kurduğunuzda bu gruba 16 kişi ekleyebileceksiniz. Bu gruba gönderilen gönderiler hiç açılmaz ise belli bir süre sonra kendini yok edebilecek. Ayrıca bu gruba gönderilen gönderiler 24 saat sonra otomatik olarak silinecek. Bu grupta herhangi bir screenshot (ekran görüntüsü) aldığınız taktirde grupta bu da bilinecek.

Snapchat Grup Nasıl kurulur ?

Snapchat’te snapimizi normal şekilde çekiyoruz ve gönderilecekler kısmına geçiyoruz. Bu ekranda sağ üstte bulunan aşağıdaki resimde işaretli olan grup ikonuna dokunuyoruz. Burada göndereceğimiz birden fazla kişiyi seçiyoruz ve gönderiyoruz. Bu sayede artık grubunuz kurulmuş oluyor.