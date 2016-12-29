Reklam Sms’lerinin Sonlarındaki B001, B002, B003, BXX Kodları Nedir ?

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2016 yılında reklam smslerine düzenleme geldi. Bu gelen yeni düzenleme ile birlikte kullanıcıların izni olmadan gönderilen smsler hakkında yasal işlem yapılmaya başlandı ve cezalar kesilmeye başlandı. Bu yüzden firmalar reklam smsleri göndermekten kaçınmaya başladı.

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Son günlerde reklam smsleri olarak sadece izin verdiğimiz firmalar bizlere reklam smsleri gönderebiliyor. Bu gelen reklam smslerinin sonunda B001, B002, B003, BXX şeklinde kısaltmalar bulunuyor. Peki bu kısaltmaların anlamı ne ?

Spam mesajları engellemeye ve mesaj karakter sayılarının değişmesine yönelik sunulan bu yeni düzenleme, 8 Aralık 2016 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) tarafından zorunlu hale getirilmiş.

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Reklam Sms Kodları ve Anlamları

B001 AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.

B002 TURKCELL İletişim Hizmetleri A.Ş.

B003 Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

B011 DOĞAN TV DİGİTAL PLATFORM İŞLETMECİLİĞİ AŞ

B016 VODAFONE NET İLETİŞİM HİZMETLERİ AŞ

B019 TTNET A.Ş.

B020 TURKNET İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.

B029 DOĞUŞ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YAZILIM VE TELEKOMÜNİKASYON LTD. ŞTİ.

B030 Türk Telekomünikasyon AŞ

Tam listeye buradaki BTK sayfasından ulaşabilirsiniz.