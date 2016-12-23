Migros Salla Kazan Nedir, Migros Salla Kazan Nasıl Yapılır ?

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Turkcell ile başlayan Salla Kazan kampanya çılgınlığına yeni markalar katılmaya devam ediyor. Özellikle Sanal mağazası ile internet ortamına önem veren Migros, Salla Kazan özelliği ile internet ortamına verdiği önemi bir kat daha arttırdı.

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Mobil uygulamaların son yıllarda önem kazanması ile birlikte, markalar bu yönde yatırımlarını ve projelerini gerçekleştirmeye başladı. Migros’ta bu mobil sektörden geri kalmadı ve hali hazırdaki Mobil uygulamasına salla kazan özelliğini ekledi.

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Migros mobil uygulamasının içinde olan salla kazan kampanyası ile sizde bu fırsattan yararlanabilirsiniz. Migros uygulaması ile salla kazan yaparak, Migros marketlerdeki herhangi bir üründen yüzde indirim kazanabiliyorsunuz. Bazen yüzde yüz indirimde çıkabiliyor. Bunun için tek yapmanız gereken buraya tıklayarak ilgili uygulamayı indirmek ve uygulamaya money club kart veya money club visa kartınızı tanımlamak.