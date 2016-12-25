iPhone Şarjı Olduğu Halde Kendi Kendine Kapanıyor ! ( Çözümü Nedir ? )

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iPhone kendi kendine kapanıyor sorunu son günlerde iPhone kullanıcıları tarafından sıkça dile getirilmeye başlandı. Son yıllarda çıkan telefon modellerinde kronik sorunlar yaşanmaya başladı. Özellikle Samsung’un telefon patlaması haberleri ile baya kan kaybetmesi, diğer firmaları da panikletmedi değil doğrusu. Bu kervana iPhone 6 modelleri de katıldı. iPhone kendi kendine kapanıyor sorunu genellikle iPhone 6 ve iPhone 6S modellerinde görülmekte.

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Kullanıcılar, iPhone telefonlarının şarjının %30 – %40 olduğu halde kapandığından şikayetçi olmaktalar. iPhone aniden kapanıyor ne yapmalıyım diyenler içinde bu sayfamızı hazırlama gereği duyduk. iPhone cihazlarda batarya başlı başlına bir sorun ve kullanıcılar bu batarya seviyeleri ile günü nasıl geçiririm, neyi kapatırsam şarjım daha uzun gider diye düşünmekten kafalarını kaldıramıyorlar. Bu şarj süresinin kısa gitmesinin yanında şarjı olduğu halde kapanması da ayrı bir sorun olarak dikkatleri çekiyor.

iPhone kendi kendine kapanıyor, çözümü nedir ?

Yazılımınızı güncelleyiniz.

Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme kısmına giderek cihazınıza gelen güncellemeleri yapmalısınız. Direk pil için güncelleme olmasa da, bu yeni güncellemeleri yapmaktan çekinmeyin.

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DFU modunuzu deneyin.

DFU restore yapmak cihazınızı bu sorundan kurtarmakta işinize yarayabilir. İlk olarak telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayın ve iTunes uygulamasını bilgisayarınızdan açınız. iPhone bilgisayarınıza bağlıyken Uyku tuşu + Ana Ekran düğmelerine birlikte 10 saniye basılı tutun ve Apple logosunu gördüğünüzde bırakmayın. Tuşu bırakmadığınızda bilgisayar ekranınızda “iTunes kurtarma modunda bir iPhone tespit etti” uyarısı görüne dek basmaya devam edin. Bu uyarıyı bilgisayar ekranınızda gördüğünüzde verilen talimatları takip ederek bu işlemi rahatça yapabilirsiniz.

Bataryaya kalibrasyon yapmak etkili olabilir.

Pil kalibrasyonu yapmak bataryanıza etki edebilir. Bunun için ilk olarak yapmanız gereken bataryanızı tam anlamı ile bitirmek. Şarj seviyeniz %0 olup kapanana kadar cihazınızı kullanın. Ardından cihazınızı şarja takarak %100’e kadar şaj edin. ( Şarj boyunca telefonunuzu hiç kullanmayın ve şarjdan çıkarmayın ). %100’e kadar şarj olduktan sonra 1 saat daha şarjda bırakın ve sonra kullanın. Yukarıdaki adımları 1 kere daha aynı şekilde tekrarladıktan sonra batarya kalibrasyonu işlemi tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki adımları denediğiniz halde iPhone kendi kendine kapanıyor sorununuz düzelmedi ise sorununuz donanımsal olabilir. Bunun için garanti yolu size gözüktü diyebilirim.