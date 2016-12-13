Instagram’da Fotoğraf Yorumlara Nasıl Kapatılır ?

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Instagram uygulaması fotoğraf çekmeyi ve paylaşmayı sevenler için oldukça kaliteli bir ortam. Instagram üzerinden arkadaşlarımızı takip edebilir ve fotoğraflarımıza yorum yapabiliriz. Ancak bazen yapılan yorumlar gözden kaçabiliyor veya yorum yapmasını istemediğimiz kişiler fotoğraflarımıza yorum yapabiliyor.

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Daha önce Facebook’ta olan “gönderileri yoruma kapatma” özelliği güncelleme ile Instagram uygulamasına da geldi. En son gelen güncelleme ile birlikte artık Instagram’da ki yorumları cevaplayabiliyor ve o yorumu beğenebiliyorsunuz. Yüklemek istediğiniz fotoğrafa kimsenin yorum yapmasını istemiyor iseniz yapacağınız ufak bir ayar sizi bu sorundan kurtaracaktır.

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Instagram’da yüklenen fotoğraf yorum yapmaya nasıl kapatılır ?

Fotoğraf yükleme esnasında son yükleme ekranında alt kısımda yer alan Gelişmiş Ayarlar bölümüne dokununuz. Yorum yapmayı kapat seçeneğini aktif hale getiriniz. Bu seçeneği işaretlediğiniz taktirde o fotoğrafınıza kimse yorum yapamayacaktır.