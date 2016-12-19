Instagram “Profiline Gizli Şekilde Kaydet” Ne demek, Ne işe yarar ?

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Instagram uygulaması güncel olarak güncellenen uygulamalar arasında ilk sıraları hiç bırakmamakta. Özellikle Facebook’un satın alması ile beraber güncellemelerini arttıran Instagram, her güncellemede yeni özellikleri edinmekte. Şu aralar Instagram canlı yayın özelliği konuşulsa da, küçük eklentiler gelmeye devam ediyor.

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Bu gelen küçük eklentileri kısa sürede görmesek de zamanla yavaş yavaş farkına varıyoruz. Bu gelen küçük özellikler, Play Store’dan Instagram uygulaması güncellendikten sonra geliyor. Instagram uygulamasını düzenli olarak kullanan kişiler var ise, gönderilerin sağ altında çıkan ufak bir sembolü fark etmişlerdir. Bu ufak işaretler bazen gözden kaçsa da zamanla fark ediliyor. Instagram gönderilerin sağ altındaki işaret nedir.

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Instagram Profiline Gizli Şekilde Kaydet Nedir ?

Bu yeni gelen küçük sembolün üzerine dokunduğunuzda “Profiline Gizli Şekilde Kaydet” yazısı geliyor. Bu ifade çoğu kişinin kafasını karıştırabiliyor. Instagram profilinize gizli şekilde kaydet nedir, ne işe yarar gibi sorularda uygulamanın Play Store yorum kısmında sıkça dile getirilmiş.

Arkadaşlarınızın veya herhangi bir sayfanın yayınladığı gönderiyi, gizli bir şekilde kaydederek daha sonra o gönderiyi tekrar görebilirsiniz. Gizlice kaydettiğiniz için bu kaydettiğiniz gönderiyi başka hiç kimse görmeyecek ve karşı tarafa da herhangi bir bildirim gitmeyecek.