Instagram Hesabında Bazı Sıradışı Hareketler Fark Ettik Sorunu ( ÇÖZÜM )

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Instagram uygulamasını Facebook’un satın almasından sonra bir çok yeni özellikler gelmeye başladı. Bu özellikler arasında kullanıcıları memnun edende var etmeyenlerde. Memnun etmeyen özellikleri bir kenara bırakacak olursak, en çok memnun etmeyenler arasında uygulamalarda çıkan hatalar bulunmakta. Bu hatalardan biriside ” Hesabınızda bazı sıra dışı hareketler fark ettik hesabını doğrulamak için sana bir güvenlik kodu göndereceğiz” sorunudur.

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Bu sorun ile karşılaşan kullanıcılar kendilerince ” acaba ne yaptım ” şeklinde düşünmekteler. Hesabınızda sıra dışı hareketler fark ettik derken insanın aklına her şey gelebiliyor.

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Hesabında Bazı Sıradışı Hareketler Fark Ettik hatası neden geliyor, çözümü nedir ?

Bu hatayı almanızın tabiki de bir çok nedeni olabilir. Hesabınıza düzenli olarak giriş yaptığınız IP adresinizin dışında bir yerden giriş yaptığınızda hesap güvenliği açısından bu hatayı alabilirsiniz. Veya aynı anda farklı illerden giriş yaparsanız da bu sorun ile karşılaşabilirsiniz.

Eğer hesabınızda Instagram takipçi arttırma, beğeni getirme gibi uygulamalar var ise sorunun kaynağı da bunlar olabilir. Bu tarz uygulamalar “Instagram Hesabında Bazı Sıradışı Hareketler Fark Ettik” hatanızı almanıza neden olabilir. Bu hatayı aldığınızda kayıtlı telefon numaranıza veya E-posta adresinize doğrulama kodu gönderilmektedir. Gönderilen doğrulama kodunu onaylayarak hesabı kullanmaya devam edebilirsiniz.

Gelen kod ile doğrulama işleminizi yaptıktan sonra Instagram uygulamasından Ayarlar> Uygulamaları yönet seçeneğine giriş yaparak burada yer alan tüm uygulamalara verilen yetkileri iptal ediniz. Bu işlemi de yaptıktan sonra Instagram hesabınızın şifresini yenileyin ve hesabınıza bağlı email adrenizi ve telefon numaranızı kontrol ediniz.