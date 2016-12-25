Facebook Messenger’da Video Nasıl İndirilir ?

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Facebook, ilk olarak sadece Android uygulaması olarak başladığı bu yolda, Mesaj uygulamasını ayırdı. Facebook mesaj uygulaması olarak Messenger’a yer veren Facebook, bu uygulamasını gittikçe geliştirmeyi planlıyor. Facebook Messenger üzerinden görüntülü arama yapılabildiği gibi kısa zaman öncede oyun oynama özelliği geldi.

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Facebook Messenger’da gönderilen video nasıl indirilir, nasıl kaydedilir soruları üzerine bu konuyu yazma gereği hissettik. Facebook Messenger üzerinden gerek diğer sayfaların yayınladığı videolar, gerekte o an yüklediğiniz videoları arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz.

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Facebook Messenger’da gelen video nasıl kaydedilir ?

Facebook Messenger’da kişiden gelen videonun üzerine basılı tutunuz. Ardından açılacak olan menüden “Videoyu kaydet” seçeneğine dokunun. Videoyu kaydet seçeneğine dokunduktan sonra telefonunuzu Albüm- Galeri kısmına giderek bu videoya ulaşabilirsiniz.