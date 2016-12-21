Facebook Messenger’a Grup Video Sohbet Özelliği Geldi !

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Facebook, Mesajlaşmak için ayrı bir servis sunmaya başladığı günden itibaren bu projelerini geliştirmeye devam etti. Messenger uygulaması ile kullanıcılar birbirleri ile mesajlaşabilir ve görüntülü arama yapabilir. Kullanıcılar tarafından sıkça istenen grup video özelliği de Facebook tarafından kullanıcılara sunuldu.

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Facebook Messenger üzerinden arkadaşlarınız ile kurmuş olduğunuz grupta kamera ikonuna dokunarak grup video sohbeti yapabilir ve tüm arkadaşlarınız ile bir arada konuşabilirsiniz. Teke tek kişi olunca görüntülü sohbet oldukça hoş ancak grup video özelliğinde bir çok kişi aynı anda konuşursa ne olacak ?

Grupta 30 kişi olduğunu düşünelim ve bunların hepsi grup video özelliği yapmak isterse kim ne zaman hangi sıralamaya göre konuşacak bu oldukça muamma. Messenger uygulaması grup video özelliği ile ekranda sadece 6 kişinin videosuna izin verecek. Neye göre kime göre seslerin karışmayacağı oldukça karışık bir durum.