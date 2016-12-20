Facebook Gönderilerinizi Artık Renkli Arkaplan ile Yazabilirsiniz.

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Facebook, küçük küçük güncellemelerini sessiz sedasız sunmaya devam ediyor. Eğer Facebook uygulamasını güncellediyseniz, durum yazma kısmında çıkan renkli kutuları fark etmişsinizdir. Bundan böyle durum girerken alt kısımda çıkan renkli kutuları seçerek durumuzun arka planının renkli olmasını sağlayabilirsiniz. Özellikle sürekli text ( yazı ) olarak durum girenler için güzel düşünülmüş bir şey.

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Facebook’ta yazı olarak gönderilen gönderiler pek dikkat çekmiyordu. Ancak bu güncelleme ile durumlarınızı renkli arka plan ile göze daha hoş görünmesini sağlayabilir ve daha da dikkat çekici olmasını sağlayabilirsiniz. Facebook gönderilerinizi rengarenk yapan bu özelliği, Facebook uygulamasını Play Store üzerinden güncelleyerek edinebilirsiniz.

Facebook durumunu renkli yazmak, Facebook durumunun arka planının renkli yapma gibi aramaların yapılacağı bu konu hakkında sizleri bilgilendirmek istedik. Tek yapmanız gereken şey Play Store üzerinden Facebook uygulamanızı güncellemek veya kurulu değilse Play Store üzerinden son sürümünü indirmek.

Bu özellik şu anlık sadece Facebook Android uygulamasına geldi. Facebook Web tarayıcı ve iOS’da henüz bu özellik bulunmamakta.