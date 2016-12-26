Emojum Adlı Uygulama ile Türklere Özel Emojiler Geldi !

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Mesajlaşmadan duramadığımız şu günlerde bazen neşemizi, bazen hüznümüzü, bazen de o an ki durumu anlatmak için emojiler kullanırız. Bu emojiler o anki ruh halimizi anlatıyor ve çoğu zamanda normal düz yazıdan daha eğlenceli oluyor. Bir Türk yapımcıda iOS cihazlar için Türk kullanıcıların kullanabileceği Türklere has emojiler yayınlamış. Emojum adlı ismi ile birazda apaçi ismi vermekten çekinmemiş yapımcı :)

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Türk bir yapımcı tarafından geliştirilen Emojum adlı uygulama ile sizde telefonlarınızda Türklere has sembolleri kullanabilirsiniz. Emojum adlı iOS Klavyesinde Mustafa Kemal Atatürk, Nazar boncuğu, Asker, Polis, döner gibi emojiler bulunmakta. Bu emojiler ile arkadaşlarınız arasında oldukça eğleneceğinize eminiz.

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Emojum Klavye Nasıl Eklenir, Nasıl Kullanılır ve Nasıl indirilir ?

İlk olarak buraya tıklayarak iTunes üzerinden bu uygulamayı indirmeniz gerekmekte. Uygulamayı indirdikten sonra Ayarlar>Genel>Klavye>Klavyeler>Yeni Klavye Ekle bölümüne geçiş yapınız ve burada Emojum klavyesini seçerek kaydedin. Ardından emojum klavyeniz aktif olacaktır ve dilediğiniz gibi kullanabileceksiniz.