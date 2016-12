Reklamlar



Operatörlerin yer yer sunduğu kampanyalar kullanıcılar tarafından oldukça ilgi görmekte. Bu kampanyalar arasına yeni bir kampanya daha katıldı. Turkcell, Play Store üzerinden sunduğu Hesabım uygulaması vasıtası ile 10 GB’a varan bedava internet paketleri sunuyor.

Turkcell, kısa süre önce TV ekranlarında Emocan karakterlerini gün yüzüne çıkardı ve yeni reklam yüzleri ile beraber yeni kampanyalarına start vermeye başladı. Turkcell Salla kazan kampanyası ile bedava internet paketleri kazanabilirsiniz. Turkcell aboneleri için sunulan Salla Kazan kampanyasına mobil Hesabım uygulamasını indirerek erişebilirsiniz.

Her hafta Pazartesi günü 09:00’da yenilenecek ve Pazar günü 23:50 saatine kadar geçerli olacak olan bu kampanya her hafta yenilecek ve bu kampanya 2 Ocak 2017 tarihine kadar devam edecek.

Turkcell Salla Kazan Nasıl Yapılır ?

İlk olarak cihazınıza Turkcell Hesabım mobil uygulamasını indirmeniz gerekmekte. Buraya tıklayarak uygulamayı indirip kurabilirsiniz. Uygulamayı kurduktan sonra açın ve sallayın. Şansınıza ne denk gelirse o kampanya hattınıza tanımlanır.

Turkcell Salla Kazan Yaparak Kazanabileceğiniz kampanyalar

Haftalık her yöne 100/500/1000/10.000dk bedava konuşma paketi.

Haftalık 1/2/4/10GB bedava internet paketi.

Günlük 100dk her yöne konuşma paketi.

Günlük 1GB bedava internet.

Haftalık her yöne 1.000 SMS hakkı.

Haftalık sadece Turkcell içi 1.000dk konuşma paketi

Aylık sadece Turkcell içi 10.000dk bedava konuşma paketi

Haftalık 1GB bedava internet paketi.

Aylık 10GB bedava internet paketi.

Aylık Turkcell TV+ hakkı.

Aylık Fizy hakkı.

Ayrıntılar buradaki sayfada.