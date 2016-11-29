Operatörlerin yer yer sunduğu kampanyalar kullanıcılar tarafından oldukça ilgi görmekte. Bu kampanyalar arasına yeni bir kampanya daha katıldı. Turkcell, Play Store üzerinden sunduğu Hesabım uygulaması vasıtası ile 10 GB’a varan bedava internet paketleri sunuyor.
Turkcell, kısa süre önce TV ekranlarında Emocan karakterlerini gün yüzüne çıkardı ve yeni reklam yüzleri ile beraber yeni kampanyalarına start vermeye başladı. Turkcell Salla kazan kampanyası ile bedava internet paketleri kazanabilirsiniz. Turkcell aboneleri için sunulan Salla Kazan kampanyasına mobil Hesabım uygulamasını indirerek erişebilirsiniz.
Her hafta Pazartesi günü 09:00’da yenilenecek ve Pazar günü 23:50 saatine kadar geçerli olacak olan bu kampanya her hafta yenilecek ve bu kampanya 2 Ocak 2017 tarihine kadar devam edecek.
Turkcell Salla Kazan Nasıl Yapılır ?
İlk olarak cihazınıza Turkcell Hesabım mobil uygulamasını indirmeniz gerekmekte. Buraya tıklayarak uygulamayı indirip kurabilirsiniz. Uygulamayı kurduktan sonra açın ve sallayın. Şansınıza ne denk gelirse o kampanya hattınıza tanımlanır.
Turkcell Salla Kazan Yaparak Kazanabileceğiniz kampanyalar
Haftalık her yöne 100/500/1000/10.000dk bedava konuşma paketi.
Haftalık 1/2/4/10GB bedava internet paketi.
Günlük 100dk her yöne konuşma paketi.
Günlük 1GB bedava internet.
Haftalık her yöne 1.000 SMS hakkı.
Haftalık sadece Turkcell içi 1.000dk konuşma paketi
Aylık sadece Turkcell içi 10.000dk bedava konuşma paketi
Haftalık 1GB bedava internet paketi.
Aylık 10GB bedava internet paketi.
Aylık Turkcell TV+ hakkı.
Aylık Fizy hakkı.
Ayrıntılar buradaki sayfada.
39 thoughts on “Turkcell Hesabım Uygulaması ile Salla Kazan Yaparak Bedava İnternet Kazanma”
Bunu sizde kılanın ben den tavsiye beyler bayan lar ben den tavsiye
Ben yeni kayıt oldum daha bana mesaj gelmedi
İndirilmiyoo
Ben faha indirmedim ve mesaj gelmediği için ne olduğunu bimiyorum
Yorum gelmedi
İndirilmiyooooooorrrr
Bencede güzel ama nasıl yapılır yov ya deliler işte
Indirilmiyo
telefonuma salla kazan kampanyasından mesaj gelsin
İndirilmiyor kii
Çok süper sizede tafsiye ederim
Bn hesabı indirdim Ama salla kazan a bastım zaman daha sonra tekrar deneyin diyo ne yapmalıyım
O kadar kontör yiyiyo bi zahmet yapsin yani bi boka yarasin
Ben yaptim mesaj gelcek dedi gelmedi daha bkliyom
Ben yaptim mesaj gelecek yazdı daha gelmedi bekliyom
Mesaj bekliyom gelmedi
Her arkadaşım kullanıyor müthiş bir şey
iki hafta geçti paket yenilenmiyor ne yapmak lazım
paketleri nası yapıyoruz ?
Ben çoktan indirdim arkadaşlar
Ben yaptim turkcellilerle 10000 dak kazandim tesekkurler türkcell
kendi hesabimizdan başkalari için nasil yapilir
Hesap açarken şifre al diğo sonrada mesajı gönderincemi şifre veriyo
ben daha bugün indirdim haftalık 10 gb internet geldi :D
Bana 4gb internet geldi ama kendi paketimdede internet var acaba şuan hangisini kullanıyorum salla kazanmı yoksa kendi paketimmi
Gelmediki yaaa
Kayıt yapılmıyor
bende yaptım arkadaşlar herkese tavsiye ediyorum
Cok güzel tavsiye ederim herkeseeee
Kullananlar soylesin nasil yapılıyor denedim olmuyor
Bence kesinlikle indirin
allah kahır etsim 3 hafta üstü üstü bana sms verdiler hiç kullanmadıgım birsey bilerek yapıyorlar ne.
Ben kampanyayı kullanmaya başladığım günden beri hep mesaj geliyo internet niye gelmiyo yaaa
Süper
İndirdim güncelle diyor
Hala mesaj gelmedi
Nasıl hesap açacam E posta olmuyor
Internet kazan
Aynen