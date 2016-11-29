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Turkcell salla kazan

Turkcell Hesabım Uygulaması ile Salla Kazan Yaparak Bedava İnternet Kazanma

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Operatörlerin yer yer sunduğu kampanyalar kullanıcılar tarafından oldukça ilgi görmekte. Bu kampanyalar arasına yeni bir kampanya daha katıldı. Turkcell, Play Store üzerinden sunduğu Hesabım uygulaması vasıtası ile 10 GB’a varan bedava internet paketleri sunuyor.

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Turkcell, kısa süre önce TV ekranlarında Emocan karakterlerini gün yüzüne çıkardı ve yeni reklam yüzleri ile beraber yeni kampanyalarına start vermeye başladı. Turkcell Salla kazan kampanyası ile bedava internet paketleri kazanabilirsiniz. Turkcell aboneleri için sunulan Salla Kazan kampanyasına mobil Hesabım uygulamasını indirerek erişebilirsiniz.

Her hafta Pazartesi günü 09:00’da yenilenecek ve Pazar günü 23:50 saatine kadar geçerli olacak olan bu kampanya her hafta yenilecek ve bu kampanya 2 Ocak 2017 tarihine kadar devam edecek.

Turkcell salla kazan

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Turkcell Salla Kazan Nasıl Yapılır ?

İlk olarak cihazınıza Turkcell Hesabım mobil uygulamasını indirmeniz gerekmekte. Buraya tıklayarak uygulamayı indirip kurabilirsiniz. Uygulamayı kurduktan sonra açın ve sallayın. Şansınıza ne denk gelirse o kampanya hattınıza tanımlanır.

Turkcell Salla Kazan Yaparak Kazanabileceğiniz kampanyalar

Haftalık her yöne 100/500/1000/10.000dk bedava konuşma paketi.
Haftalık 1/2/4/10GB bedava internet paketi.
Günlük 100dk her yöne konuşma paketi.
Günlük 1GB bedava internet.
Haftalık her yöne 1.000 SMS hakkı.
Haftalık sadece Turkcell içi 1.000dk konuşma paketi
Aylık sadece Turkcell içi 10.000dk bedava konuşma paketi
Haftalık 1GB bedava internet paketi.
Aylık 10GB bedava internet paketi.
Aylık Turkcell TV+ hakkı.
Aylık Fizy hakkı.

Ayrıntılar buradaki sayfada.

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39 thoughts on “Turkcell Hesabım Uygulaması ile Salla Kazan Yaparak Bedava İnternet Kazanma

  1. Ali Reply

    Bunu sizde kılanın ben den tavsiye beyler bayan lar ben den tavsiye

  4. Zeynel çetin Reply

    Ben faha indirmedim ve mesaj gelmediği için ne olduğunu bimiyorum

  12. meliha Reply

    Bn hesabı indirdim Ama salla kazan a bastım zaman daha sonra tekrar deneyin diyo ne yapmalıyım

  21. Fatma simsek Reply

    Ben yaptim turkcellilerle 10000 dak kazandim tesekkurler türkcell

  23. Anonim Reply

    Hesap açarken şifre al diğo sonrada mesajı gönderincemi şifre veriyo

  25. Anonim Reply

    Bana 4gb internet geldi ama kendi paketimdede internet var acaba şuan hangisini kullanıyorum salla kazanmı yoksa kendi paketimmi

  32. ugur ugur Reply

    allah kahır etsim 3 hafta üstü üstü bana sms verdiler hiç kullanmadıgım birsey bilerek yapıyorlar ne.

  33. gül Reply

    Ben kampanyayı kullanmaya başladığım günden beri hep mesaj geliyo internet niye gelmiyo yaaa

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