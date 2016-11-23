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Operatör firmaları arasında yer almakta olan Turkcell yaptığı yatırımlar ile kullanıcı çekmeye ve kendi firmasını kullanan müşterileri kaçırmamaya çalışmaktadır. Kimilerine göre paketlerinin fiyatlarının yüksek olduğu söylenmekte olan Turkcell aralıklarla yaptığı kampanyalar sonucu müşterilerine ve hatlarını taşıyanlara özel bedava internet paketleri sunmaktadır.

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Peki Turkcell’in 2017 yılında sunacağı bedava internet paketleri var mı? Turkcell bedava internet nasıl yapılır?

Turkcell Bedava İnternet Paketleri

KESİN ÇALIŞAN:

Turkcell kendisiyle pazarlama ve tanıtım amaçlı haberleşme izni verenlere 1GB hediye internet veriyor. Hediyenizi aldıktan sonra bu izni iptal edebilirsiniz.

Hediyeyi almak için ETK IZIN yazıp 2200‘a gönderin.

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– Gollercepte uygulamalarından herhangi birini (Gollercepte 1903-Gollercepte 1905-Gollercepte 1907-Gollercepte 1967) Google Play Store’dan ilk defa indiren müşterilere günlük 500MB hediyesi verilecektir. Buna ek olarak uygulama aracılığı ile arkadaşlarını davet edip indirten kullanıcılara ek 500mb günlük internet verilecektir.

Son Tarih: 31 Aralık 2017

Turkcell müşteri çekmek adına kota koyarak ücretsiz internet sunmaktadır. Peki bu tariflerin süresi var mı? Turkcell’in sunduğu bedava internet paketlerinden yararlanmak için belirlenmiş olan süre zarfları içerisinde pakete kayıt yaptırmanız gerekmektedir aksi takdirde internet paketini alamazsınız.

Genç Turkcell’in sunmuş olduğu yeni yıl paketine kaydınızı yaptırarak aşağıda belirtildiği gibi hediye internetlere sahip olabilirsiniz. Bu sayede 7 gün boyunca yurt içinde geçerli 1 GB ya da 500 MB internet kazanabileceğiniz gibi 5 bin ve bin ücretsiz SMS hakkı da kazanabilirsiniz.

Yine Turkcell kendi müşterilerine özel 3 ayda bir ücretsiz internet sunmaktadır. Sizlerde bu ücretsiz internet paketinden yararlanmak istiyorsanız 3AY1GB yazıp 2222’ye kısa mesaj atabilir ve 3 ayda bir hediye internet alabilirsiniz.

Telefonunuza BİP Messenger uygulamasını yükleyip 5 gün boyunca arkadaşlarınıza en az 10 mesaj gönderirseniz 5. gün size Turkcell 1 GB hediye internet paketi sunacaktır. Turkcell’in sahibi olduğu goller cepte, toplantıdayım gibi paketlerine kayıt yaptırarak internet paketi alabileceğiniz gibi Ramazan aylarında da SAHUR yazıp 2222’ye gönderip ücretsiz internet hakkı elde edebilirsiniz.