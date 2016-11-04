Facebook Android Uygulamasındaki Saat Sorunu Nasıl Düzeltilir ?

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Telefondaki Facebook saati nasıl düzeltilir ? Telefondaki Facebook uygulamasında her gönderide 1 saat önce diyor sorunu son günlerde sıkça dile getirilmeye başlandı. Bildiğiniz üzere kısa süre önce Kış saati uygulaması kaldırıldı ve saatlerin 1 saat geri alınmayacağı açıklandı. Bu nedenle birlikte geçtiğimiz Pazar günü saat karmaşası oldukça can sıkıcı bir hal aldı. Kullanıcılar Android telefonlardaki saat sorunu yüzünden oldukça kafa karışıklığı yaşadı.

Bu karışıklığa Facebook Android uygulaması da katıldı. Facebook uygulaması ile Zaman tünelinde gezen kullanıcılar her gönderinin paylaşım saatini 1 saat önce olarak görmekte. Facebook uygulamasında her gönderide 1 saat önce yazıyor sorununun çözümü oldukça basit ve doğru adımları izlediğiniz taktirde bu sorunda kolayca kurtulabilirsiniz.

Facebook Uygulamasında Her şey de 1 Saat yazıyor – Çözüm

Sizinde bildiğiniz gibi bu sene kış saati uygulaması ülkemizde uygulanmıyor. Buna bağlı olarak Facebookta 1 dk önce atılmış postlar 1 saat önce olarak gözüküyor.

Telefonumuzun saat ayarlama kısmından otomatik saati aktifleştirip otomatik saat dilimini devre dışı bırakalım. Ve saat dilimini GMT+3 Moskova olarak belirleyelim. Az önce yaptım bende iş yaradı.