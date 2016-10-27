WhatsApp Engellediğim Kişi Beni Görebilir Mi?

Whatsapp, artık hemen hemen her Akıllı telefonda yer almakta ve kullanıcılar çoğu zaman aramalarını bile buradan yapabilmekte. Hal böyle olunca WhatsApp hakkında daha fazla ipucu ve bilgi yayınlamamız gerekiyor.

WhatsApp birini nasıl engellerim ve WhatsApp’ ta kişi engelleme nasıl yapılır? tarzı sorular rahatsız edilen kişiler tarafından sürekli sorulmakta. WhatsApp üzerinden size sürekli mesaj atıp rahatsız eden kişi veya kişiler varsa bu kişileri engelleyebilirsiniz. Bu engelleme sonrasında kişi size mesaj atamaz ama insanın ister istemez WhatsApp birini engellersem ne olur sorusu gelmekte ve kullanıcılarda bunu merak etmekte.

WhatsApp kişi engelleme nasıl yapılır ?

Engellemek istediğiniz kişiyle olan mesajlarınız kısmına giriniz. Kişiyle olan mesaj bölümünüz açıldığında sağ üstteki 3 noktalı menü tuşuna basın ve Engelle seçeneğini seçin. Bu işlemi yaptıktan sonra o kişiyi engellemiş olacaksınız.

Engellemiş olduğunuz kişileri Ayarlar > Hesap > Gizlilik > Engellenmiş kişiler kısmından görebilirsiniz.

WhatsApp’ta engellediğim kişi beni görür mü ?

Sizi biri engellendiğinde karşı tarafın son görülmesini, durumunu ve profil fotosunu göremezsiniz. Ayrıca sizi engelleyen birine mesaj attığınızda mesaj kısmınızda mesajınız sizde tek gri tik olarak görünüz. Bu durum sizin engellediğiniz kişilerde geçerli. Engellediğiniz kişi son görülmenizi, durumunuzu ve profil fotonuzu göremeyeceği için aklına ilk olarak engellendiği gelecektir. Whatsapp engellediğim kişi beni görmesin diye bir özellik istiyorsanız henüz böyle bir özellik veya ipucu yer almamakta.