Telefona Whatsapp indiremiyorum – Whatsapp Yüklenmiyor Sorunu

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Cep telefonlarının yeni yeni yaygınlaşmaya başladığı sıralarda yer alan Dakika ve SMS paketleri oldukça ilgi görüyordu. Eğer bu sms paketi her yöne ise tadından yenmezdi. Ancak son 2-3 yıldır SMS sadece bankacılık ve operatörler tarafından kullanılmaya başlandı gibi. Sms sistemi yerini yavaş yavaş online mesajlaşma ve konuşma sistemlerine bırakıyor.

SMS’in yerini bıraktığı uygulamalardan biriside WhatsApp uygulaması. Whatsapp uygulaması ücretsiz olarak sunulan bir mesajlaşma uygulamasıdır. Kablosuz wifi interneti üzerinden veya Mobil internet paketiniz üzerinden arkadaşlarınız ile mesajlaşabilir veya dosya gönderip alabilirsiniz.

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WhatsApp, Play Store’dan kolay bir şekilde indirilebiliyor ancak bazen Whatsapp indiremiyorum, Whatsapp yüklenmiyor gibi sorunlar istemesek de başımıza gelebiliyor. Whatsapp uygulamasını Play Store üzerinden yükledikten sonra telefon numarası doğrulaması yaparak bu uygulamayı direk kullanabiliyorsunuz ancak bu durum bazı telefonlarda sandığınız kadar kolay olmuyor. Bazen numara doğrulama ekranında takılıyor bazende tam anlamı ile çalışmıyor. Whatsapp yüklenmiyor tarzı sorunlar yaşadığınızda yapmanız gereken birkaç adım bulunmakta.

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Whatsapp yüklenmiyor çözümü nedir ?

İlk olarak bu uygulamayı APK olarak başka bir yerden yüklemeyi deneyeceğiz. Bazen Play Store üzerinden indirilen uygulamalarda hatalar olabiliyor. Buradaki adresten WhatsApp uygulamasını APK olarak indirin. Apk dosyasını indirdikten sonra telefonunuza direk kuramazsınız çünkü Android sistemi buna izin vermez. Bunun için Ayarlar > Güvenlik > Bilinmeyen kaynaklar kısmına gelip aktif etmeniz gerekmekte.

Aktif ettikten sonra APK dosyasını yükleyin. Sorunsuz bir şekilde kurulacaktır. Bu çözüm yolu ile birlikte whatsapp indirme başarısız, whatsapp indirme hatası, whatsapp yükleme başarısız, whatsapp neden yüklenmiyor açılmıyor gibi sorularınıza yanıt bulmuş olacaksınız.