TTNET wifi şifre değiştirme / TTNET Wifi Şifresi Nasıl Değiştirilir?

Ttnet wifi şifre değiştirme. Teknolojinin gelişmesi ile artık kablolu modemler tarih oldu. Bundan yıllar önce kablosuz modemler oldukça pahalı olduğu için genel olarak kablolu modemler tercih edilmekteydi. Fakat kablolu modemlerin yer kaplaması ve kablolarının uzun olmasından dolayı artık wifi (kablosuz) modemler tercih edilmeye başlandı. Bazı programlar aracılığı ile pek çok kullanıcının wifi şifresi hacklenmekte ya da çevreye dağıtılan wifi şifreleri kullanıcılar tarafından değiştirilmek istenmektedir. Böyle durumlarda pek çok kullanıcının wifi şifre değiştirmeyi bilmediği görülmektedir. Makalemizde yazılan adımları uygulamanız durumunda sizlerde şifrelerinizi kısa süre içerisinde değiştirebilirsiniz. Wifi Şifre değiştirme işlemi için aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

TTNET Wifi Şifresi Nasıl Değiştirilir?

Öncelikle cihazınız Türk Telekom’un anlaşmalı olduğu modem markalarından biri ise wifi şifresini değiştirmek oldukça kolay. Wifi cihazınızı bilgisayarınıza kurulum yaptığınızda oluşan ikona tıklayarak otomatik olarak tarayıcınızın açılmasını sağlayabilirsiniz. Gelen tarayıcıda kullanıcı adı ve şifre isteyecektir. Bu bilgileri girerek sol menüden güvenlik ayarlarına girebilir ve cihazınızın şifresini kolayca değiştirebilirsiniz.

Fakat kablosuz modeminiz bu tip değil de TTNET’in sunmuş olduğu wifi cihazlarından biriyse şifre değiştirme adımları biraz daha farklıdır.

Öncelikle modemin arayüzüne giriş yapmalısınız. Fakat pek çok kişi kullanıcı adını ve şifresini hatırlamamaktadır. Bunun için modemin arkasında bulunan reset tuşuna 5 – 10 saniye basmanız gerekmektedir. Bu sürenin sonunda admin k.adı ve ttnet şifresi ile arayüze ulaşabilirsiniz. Arayüze ulaştıktan sonra kablosuz menüye tıklamalı ve kablosuz ağ ayarları bölümüne gelmelisiniz. Bu bölüm aracılığı ile şifrenizi hemen değiştirebilirsiniz.

İlk olarak internet aboneliğiniz TTNET ise, Chrome tarayıcı adresi kısmına;

192.168.2.1 yazın ve enterlayın. Burada Modeminize ait arayüz kısmı açılacaktır. Buraya eğer daha önceden değiştirmedi iseniz varsayılan kullanıcı adı ve şifre ile giriş yapabilirsiniz.

Kullanıcı adı: admin

şifre: ttnet

Bu iki kısmı doldurduktan sonra “Tamam” butonuna basarak arayüze giriş yapabilirsiniz. Burada Modemin Kablosuz Wifi şifresini değiştirmek istiyorsanız sol menüyü kullanmanız gerekecektir.

Sol menüde yer alan seçeneklerden Kablosuz > Kablosuz Ağ güvenlik ayarları kısmına geçiş yapınız. Burada açılan pencereden üst kısımdan WPA/WPA2‘yi seçerek aşağıdaki Parola kısmını doldurun. Wifi Kablosuz modem şifrenizi basit bir şifre yapmayın. 12345678 gibi şifreler güvenliğinizi riske atabilir. Şifreniz de daima bir tane Büyük harf, bir tane sembol, bir tane rakam ve küçük harfler bulunmalı. Bunlardan oluşan şifre kombinasyonları güvenliğinizi arttıracaktır.