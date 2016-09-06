Samsung Galaxy S7 En Çok Karşılaşılan Hatalar

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Samsung teknoloji devinin amiral gemisi modeli olan Galaxy S7 pazarda satış rekorları kırmaya deva ediyor. Ancak kullanıcıların yaptığı yorumlar incelendiğinde cihazda bazı önemli hatalar olduğu görülmektedir. Peki bu hatalar nedir? bu hataları gidermek için kullanıcılar ne yapmalı?

Wifi Hatası Can Sıkıyor

Galaxy S7 cihaz sahiplerinin şüphesiz en sık karşılaştığı hatalardan bir tanesi wifi bağlanmama ve kopma hatasıdır. Bilindiği gibi bu hata iPhone telefonlarında da vardı ancak Apple yaptığı güncelleme ile kopma hatalarını ciddi derecede giderdi. Galaxy S7 cihazı ile wifi araması yapıldığında pek çok kez wifi bağlanma sorunu yaşanabildiği gibi bağlanılan wifi’nin sürekli kopması da kullanıcıları çileden çıkartıyor.

Bu hatayı gidermek isteyen kullanıcılar öncelikle bluetooth’u mutlaka kapatması gerekmektedir. Eğer bu çözüm olmazsa wifi bağlantısı değiştirilerek hata giderilebilir. Bu da çözüm olmazsa telefonunuzu açıp kapatmanız gerekecek.

Kamera Hatası

Galaxy S7 cihazında en sık karşılaşılan hatalardan bir tanesi ise şüphesiz ki kamera hatasıdır. Telefon her ne kadar amiral gemisi modeli olarak belirtilse de bazı durumlarda kameraya giriş yapıldığında siyah ekran gelmekte ve hata mesajı ekrana gelmektedir. Bu hatayı düzeltmek için güç tuşuna basarak telefonu yeniden başlatınız.

Güç ve Ses Tuşları Çalışmayabilir

Galaxy S7 modelinin güç ve ses tuşlarının çalışmaması da sürekli olarak karşılaşılan bir hata olarak görülmektedir. Ancak bu hatanın henüz nasıl giderileceği bulunamamıştır. Hata genellikle donanımsal bir sorun olabilmekte.

Ekran değişip duruyor

Bu sorunu genelde telefonunuz cebinizdeyken veya çantınızdayken yaşarsınız. Telefonunuz cebinizdeyken ekranda sizin istemediğiniz değişiklik olabilir. Bunun asıl nedeni ise Easy Screen Turn On özelliğinin açık olmasıdır. Bunu Ayarlar > Ulaşılabilirlik > Yetenek ve etkileşim kısmının ayarlarını düzeltin.

Samsung Galaxy S7 şarjı çabuk bitiyor

Her ne kadar akıllı telefonların özellikleri gelişse de halen bataryalar kullanıcıların istedikleri verimlilikte değil. Akıllı telefon kullanıcıları telefonların tek bir şarj ile normal kullanımda 3 gün gitmesini istiyor, buna bende dahil. Galaxy S7’de 3600 mAH’lik batarya seviyesi bulunmakta. Ayarlar – veri kullanımı – Arka plan verilerini kısıtla dediğinizde, telefon arka plan verilerini kontrol ederek bataryanın daha verimli olmasını sağlayacaktır.