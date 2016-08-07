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Instagram Stories birden fazla fotoğraf yükleme ve Instagram hikayeye birden fazla fotoğraf nasıl eklenir soruları bugünki sizlere sunacağımız konulardan birisidir. Instagram hikayede birden fazla fotoğraf nasıl paylaşılır şeklinde bir soru aldık. Bildiğiniz üzere Instagram geçtiğimiz günlerde bir güncelleme yaparak kullanıcılarını şaşırttı. Snapchat ile alışık olduğumuz Stories – Hikayeler özelliği Instagram’a geldi. Açıkcası ben ilk başta şaşırdım ve bunun bir deneme olabileceğini düşündüm ama Instagram ciddi ciddi bu özelliği kullanıcılarına sundu. Bizde bu özellik çıkınca Instagram stories nasıl kullanılır sayfamızı hazırlama gereği duyduk.

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Biz bu Instagram hikayeler nasıl kullanılır sayfamızı hazırlamasına hazırladık da ortaya yeni bir soru daha çıktı. Bazı kullanıcılar Instagram hikayeler kısmında birden fazla fotoğraf koymaktalar. Durum böyle olunca tabi diğer kullanıcılarda bunu merak ediyor. Bazı kullanıcılar o anın fotoğrafını çekerek 1 tane fotoğraf yüklemesi yapıyor ancak bazı kullanıcılar birden fazla fotoğraf koyarak bu hikayeleri daha iyi bir hale getirebiliyor.

Instagram Stories birden fazla fotoğraf yükleme konusunda basit bir çözüm yolu var. Çözüm yolu basit ancak Instagram’ın bu şekilde bu özelliği koyması kötü olmuş gibi çünkü çoğu kullanıcı bu özelliğin olduğunu bilemeyicek. En azından bir buton veya seçenek koysa daha da kullanılabilir olabilirmiş.

Instagram Stories Birden Fazla Fotoğraf Nasıl Paylaşılır – Çözüm

Instagram hikayelerde birden fazla fotoğraf nasıl paylaşılır şeklindeki sorunuza kısa ve net cevap vereceğiz. Bu çözüm yöntemini Instagram hikayelerde birden fazla video nasıl paylaşılır sorusunun çözümü içinde kullanabilirsiniz.

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İlk olarak Instagram uygulamasını açın ve sol üstteki yuvarlak içerisindeki artı butonuna dokunun.

Ardından fotoğraf çekebilmeniz için ön veya arka kamera açılacaktır. İşte bu kısımda eğer fotoğrafınızı çeker yükleme yaparsanız bir tane yüklemiş olacaksınız. Ancak kamera açıldığında parmağınız ile yukarıdan aşağıya doğru kaydırma işlemi yaparsanız en son 24 saat içerisinde çektiğiniz fotoğraflar listelenecektir.

Instagram hikaye oluşturmadan önce 3-4 fotoğrafınızı telefonunuzun kamera uygulaması ile çekin ve Instagram stories oluştururken yukardan aşağıya kaydırma işlemi yapın ve son 24 saatte çektiğiniz fotoğraflara erişin. İşlem bu kadar takıldığınız bir nokta var ise yorum atın lütfen.