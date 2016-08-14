Gizli Numaradan Arayanı Bulma, Gizli Numara Nasıl Öğrenilir ?

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Gizli Numaradan Arayanı Bulma sayfamızda sizlerle beraber Gizli numara nasıl öğrenilir konu başlığını inceleyeceğiz. Gizli Numara Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom üzerinde sıklıkla kullanılmakta ve bazı operatör kullanıcıları Gizli numaralardan rahatsız olmakta ve bunları engellemekte. Tabi normal numara engelleyebildiğiniz gibi Gizli numarayı da engelleyebiliyorsunuz.

Bu sayfamızda Gizli numara nasıl engellenir konusundan bahsetmiştik. Tabi bu numaralar sürekli sizi rahatsız edebilmekte ve bizde bu numaraları engelleyebiliyoruz ancak insan ister istemez bu numaranın kime ait olduğunu merak etmiyor değil. Gizli Numaradan Arayanı Bulma konusunda şunu şunu yapın kesin öğrenirsiniz diyebilecek bir durum yok ancak yinede yöntemleri var.

Bazen siz, bazen aile bireylerinizden birileri veya kız arkadaşınız gizli numara ile rahatsız edilebilir. Gizli numara ile arayacağı kişiyi sürekli meşgul eden kişiler, numaralarının bulunabileceğinden çoğu zaman habersiz olabiliyorlar. Cep telefonu operatörlerinin bazıları web sitelerinden bunu öğrenebilme fırsatı vermekteler.

Eğer sizi rahatsız etmemelerini istiyorsanız telefon numaranızı gizli numara aramalarına kapatabilirsiniz ve bir daha kimsenin sizi özel numaradan aramamasını sağlayabilirsiniz. Eğer sizi gizli numara ile arayıp size çok rahatsızlık veren biri olursa savcılık bu konuda size yardımcı olabilir, başvurmanızda fayda var.

Gizli Numaradan Arayanı nasıl öğrenebilirim ?

Bu bilgiyi öğrenmek için yapabileceğiniz bir durum yok. Eğer bir gizli numara tarafından sürekli tehdit, şantaj, taciz içerikli mesaj ve aramalar alıyorsanız bu gizli numarayı engelleyebilirsiniz. Ama engellemeden önce gizli numara kim öğrenmek istiyorsanız yapmanız gereken savcılığa suç duyurusunda bulunmak. Bunun dışında operatörler sizinle gizli numara paylaşımı yapmaz. Hiç operatörünüze gidip bunu sormayın bile. Çok rahatsız olduysanız bu gizli numarayı savcılığa verebilir hem suç duyurusunda bulunmuş olursunuz hemde o kişinin kim olduğunu sonunda öğrenmiş olursunuz.

Turkcell operatöründe 1,49 TL’lik paket bulunmaktadır. Bu paketi satın aldığınız taktirde sizi arayan gizli numarayı bulabilirsiniz. Paket falan almakla uğraşmak istemiyorsanız, özellikle TV reklamlarında sıkça gözüken sonu 80’li olan hizmetleri arayabilirsiniz. Gizli numaradan arayanı bulma servisi sunan 80’li hizmetler ücretlidir haberiniz olsun.

Gizli Numaradan Arayanı nasıl öğrenebilirim Türk telekom

Öğrenebileceğiniz bir yöntem var. Türk Telekom gibi online işlemler sunan operatörünüz var ise Online işlemlere giriş yapın bilgisayarınızdan ve Lira işlemleri > Harcama detayları kısmına ulaşın. Bu harcama detayı kısmında sizi en son arayan ve sizin aradığınız numaralar bulunacaktır. Burada arayan gizli numarayı görebilirsiniz.

Gizli Numaradan Arayanı nasıl öğrenebilirim Vodafone

Vodafone.com.tr adresine giriş yapın ve Online Self Servis’e giriş yapın. Bu servise giriş yapıktan sonra TL İşlemlerim kısmına tıklayın ve Altta açılan menüden Kullanım Detayı seçeneğine tıklayın.

Bu açılan kısımda Özet, Analiz ve Detay seçenekleri yer alır. Burada işimize yarayan detay seçeneğinidir. Detay yazısına tıklayın ve sizi arayan son numaralar görünecektir burada arayan gizli numarada görünecektir.