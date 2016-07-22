Snapchat kamera sorunu olduğunu söyleyen ve uygulamanın Play Store sayfasında bu sorununu dile getiren kullanıcılar oldukça artmış durumda. Durum böyle olunca kullanıcılar bu sorun yüzünden uygulamayı kullanmaktan vazgeçebiliyor. snapchat kamera ayarlari yapmak isteyen Snapchat severler snapchat kamera ters, snapchat kamera uzaklaştırma gibi konularda da yetersiz kalındığını düşünüyor.
Snapchat uygulaması kamera üzerine kurulu bir uygulama olduğu için bu uygulamada en önemli olan şey kamera. Snapchat uygulamasında kendinize ait fotoğraf ve videoları arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz ancak heyecanla kurduğunuz bu uygulamada sorunlar oluşabilir. snapchat kamera uzaklaştırma sorunu da bunlardan birisi. snapchat kamera kalitesi profilinizin güzel olması için oldukça önemlidir.
Şimdi gelelim asıl sorunumuza. Snapchat uygulamasında ön kamera sorunu problemi yaşayan kullanıcılar var. Bu sorun genellikle Samsung, General Mobile Discovery, Asus gibi modellerde görülebilmekte.
Snapchat Kamera Sorunu Çözümü
– Snapchat kamera sorunu ile karşılaştıysanız uygulamayı silip tekrar yüklemeyi deneyin.
– Snapchat’in şu an kullandığınız sürümün bir alt sürümüne yüklemeyi deneyin. Apk olarak netten bulabilirsiniz.
– Snapchat BETA uygulamasına katılabilirsiniz. Beta uygulamasında hatalar önceden çözülür. Buradan katılabilirsiniz.
– Snapchat üzerinden Ayarlar > Yönet kısmına giriniz. Burada yer alan tiklerin hepsini kaldırınız. Eğer resimleriniz bulanık çıkıyorsa bu adım işe yarayacaktır.
– Telefonunuzun hafızasında yeteri kadar yer olmayabilir. Eğer hafızanız az kalmışsa Snapchat kamerasında sorunlar yaşayabilirsiniz.
4 thoughts on “Snapchat Kamera Sorunu Nasıl Çözülür ?”
Ya kamera ya dokundum zamam ugluma gelmiyor
Telefonum samsung E7 ama snapchat kameram bozuk arka kamera fotoğraf çekmiyor ve bulanık gösteriyor on kamera fotoğraf çekiyor ama karanlik çıkıyor defalarca kez silip yeniden yükledim ama düzelmedi ne yapmam gerek :(
Benim on kamerada arka kamerada bozuk değil ama resimler çıkınca kamerayı değiştir diyo nasıl değiştircem lütfen cevap verinnn😯
Benim snapchat kameramda video çektikten sona videolarımda yeşil bir çizgi çıkıyor. Telefonum casper ve lollipop sürümünü indirmem lazım dı. Hem en son telefonumun güncellenen sürümü o olduğu için hem de bunun sorunumu çözebileceğini internetten araştırdıım için indirdim bir süre sorun çıkmadı sonra eskisi gibi oldu. İnternette eğer yaramadıysa snapchatin son sürümü olduğuna dikkat edin değilse yükleyin diyordu ama son sürümüydü. Ne denediysem olmuyor. Ne yapmalıyım başka??