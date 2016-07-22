Snapchat Kamera Sorunu Nasıl Çözülür ?

Snapchat kamera sorunu olduğunu söyleyen ve uygulamanın Play Store sayfasında bu sorununu dile getiren kullanıcılar oldukça artmış durumda. Durum böyle olunca kullanıcılar bu sorun yüzünden uygulamayı kullanmaktan vazgeçebiliyor. snapchat kamera ayarlari yapmak isteyen Snapchat severler snapchat kamera ters, snapchat kamera uzaklaştırma gibi konularda da yetersiz kalındığını düşünüyor.

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Snapchat uygulaması kamera üzerine kurulu bir uygulama olduğu için bu uygulamada en önemli olan şey kamera. Snapchat uygulamasında kendinize ait fotoğraf ve videoları arkadaşlarınız ile paylaşabilirsiniz ancak heyecanla kurduğunuz bu uygulamada sorunlar oluşabilir. snapchat kamera uzaklaştırma sorunu da bunlardan birisi. snapchat kamera kalitesi profilinizin güzel olması için oldukça önemlidir.

Şimdi gelelim asıl sorunumuza. Snapchat uygulamasında ön kamera sorunu problemi yaşayan kullanıcılar var. Bu sorun genellikle Samsung, General Mobile Discovery, Asus gibi modellerde görülebilmekte.

Snapchat Kamera Sorunu Çözümü

– Snapchat kamera sorunu ile karşılaştıysanız uygulamayı silip tekrar yüklemeyi deneyin.

– Snapchat’in şu an kullandığınız sürümün bir alt sürümüne yüklemeyi deneyin. Apk olarak netten bulabilirsiniz.

– Snapchat BETA uygulamasına katılabilirsiniz. Beta uygulamasında hatalar önceden çözülür. Buradan katılabilirsiniz.

– Snapchat üzerinden Ayarlar > Yönet kısmına giriniz. Burada yer alan tiklerin hepsini kaldırınız. Eğer resimleriniz bulanık çıkıyorsa bu adım işe yarayacaktır.

– Telefonunuzun hafızasında yeteri kadar yer olmayabilir. Eğer hafızanız az kalmışsa Snapchat kamerasında sorunlar yaşayabilirsiniz.