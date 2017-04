Pokemon Go Açılmıyor, Pokemon Oyunu Neden Açılmıyor ?

Reklamlar



Pokemon GO açılmıyor diye diye kullanıcılar artık pokemon aramaktan vazgeçecek gibi. Pokemon go neden açılmıyor ana başlığında ki hata genel olarak telefonunuzun desteklememesi nedeniyle olabilmekte. Öncelikle Android sürümünüzü kontrol etmeniz gerekebilir. Bu oyun Android 4.4 üzeri sistemlerde çalışmakta. Android sürümünüz bu sürüm üstündeyse ve oyun yinede açılmıyorsa incelemeniz gereken diğer çözüm yolları olabilir. Gelin isterseniz beraber onları inceleyelim.

Pokemon Go Açılmıyor , neden açılmıyor çözümü var mı ?

İlk olarak Android sürümünüzü kontrol edin. Android 4.4 ve altı sistemlerde oyun desteklememekte.

Bir diğer Pokemon go açılmıyor sorunu da Pokemon GO Our Servers Are Experiencing issues Hatasıdır. Bu hata genelde oyuna çok kişi girdiği zaman gelmekte. Oyuna çok kişi girdiği zaman oyun açılmaz. Nedeni ise sunucuya ayrılan maksimum kişi sayısına ulaşıldığı anlamına gelmekte. Bu tarz bir hatada pokemon go açılmıyor dediğiniz an oyunu kapatın ve bu hatanın giderilmesini bekleyin.

Bir diğer pokemon go neden açılmıyor sorusunun cevabı ise Siyah ekran hatasıdır. Siyah ekran tüm telefonlarda çıkmasa da özellikle intel işlemcili telefonlarda çıkmakta. Eğer intel işlemcili bir telefon kullanıyor ve pokemon go siyah ekran sorunu ile karşılaşıyorsanız, yapımcı firmanın bu oyunu intel işlemcili telefonlara optimize etmesini beklemeniz gerekmekte.

Diğer sorunlar ise Pokemon Go oyunu oynamak için dışarı çıktığınızda Mobil internetinizin ve GPS’inizin açık olması gerekmekte. Bu yukarıda ki önerileri dikkate aldığınız taktirde oyunu daha verimli oynayabilirsiniz.