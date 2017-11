Instagram şifre yenileme işlemi yapmak isteyen kullanıcılar Expired token. Please request a new password reset hatası ile karşılaşmakta. Bu hatanın çözümü için arayışlarınızı sürdürüyorsanız gelin beraber bu hatayı inceleyelim. Instagram tarzı uygulamalar birçok kişiye hizmet verdiği için arada yanlış işlemler yapması doğal olabiliyor. Instagram Expired token. Please request a new password reset hatası da bunlardan birisi.

Bu hata karşınıza geldiğinde bu hatanın şifre yenileme ile alakalı olduğunu bilmeniz gerekmekte. Kullanıcılar Instagram hesaplarını ilk açtıklarında eposta ve şifrelerini direk akıllarına geldikleri gibi yaparlar ve uzun süre oturum hep açık olur. Ancak bazen Instagram verileri temizleme işlemi veya Instagram güncelleme işlemi yaptığınızda tekrar k.adı şifre girmeniz istenebilir. İşte kullanıcılarda ilk başta alel acele belirledikleri k.adı ve şifrelerini hatırlamıyor. Tek çare olarak Instagram şifremi unuttum işlemine başvuran kullanıcılar şifre yenileme linki ile parolalarını sıfırlamak istiyor.

Expired token. Please request a new password reset hatası nasıl çözülür ?

Şifre yenileme işlemi yapmak isteyen kullanıcılar mail adreslerine yenileme linki almaktalar. Ancak bazen gelen bu linke tıkladığınızda Expired token. Please request a new password reset hatası gelebilmekte. Bu hatanın asıl nedeni ise size o an gelen şifremi unuttum linkinin hatalı gelmesidir. Bu hatalı gelen maili dikkate almayın ve tekrar https://www.instagram.com/accounts/password/reset/ adresinden şifre yenileme linki isteyin. Yeni gelen şifre yenileme linkinde böyle bir hata olmayacaktır. Eğer yine hata gelir ise bir kaç saat bekleyin ve tekrar yeni bir şifre yenileme linki isteyin.