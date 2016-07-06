Facebook Messenger’da SMS Mesajlarımda Gözüküyor ( ÇÖZÜM )

Reklamlar



Facebook Messenger SMS hizmeti ile karşımıza çıktı. Ancak Facebook Messenger ana sayfasında mesajlar ile birlikte SMS mesajlarının gözükmesi bazı kullanıcılar tarafından beğenilmedi gibi. Facebook SMS mesajı hizmeti ile Messenger’ı kullanarak kullanıcıların birbirlerine mesaj atabilmesini sağlıyor. Bu sms hizmeti ile herhangi bir tarafından internet erişimi olmadığında diğer tarafın ona SMS ile ulaşabilmesi göz önünde bulundurulmuş gibi.

Reklamlar



Tabi bunu Facebook Messenger’ın sormaması sorun olabilirdi. Ancak Facebook Messenger’ı kurarken bizlere Facebook Mesajlarınız ile SMS’leriniz birleştirilsin mi ? şeklinde soru sormakta. Tabi biz Türk kullanıcıları Next Next demeye alıştığımız için bunu da okumadan Tamam diyerek geçiyoruz. Bunu kabul ettiğinizden dolayı normal hattınıza gelen telefon Sms’leriniz de Facebook mesajlarınız arasında gözükecektir. Tabi bunu beğenen olacaktır ancak benim etrafımda ki kullanıcılardan gördüğüm kadarı ile pek beğenilmedi. Hatta dün 2-3 kişi bunu nasıl kapatacağını bana sordu. Bende benim etrafımdakiler soruyorsa başka kişilerinde işine yarar düşüncesi ile Facebook Messenger SMS nasıl kapatılır sayfasını hazırlamaya karar verdim.

Tabi bunu kurarken Tamam dediniz diye hep SMS’leriniz mesajlarınız ile görecekseniz diye bir kural yok. Bunu ayarlardan kapatabilirsiniz. Ancak yeni bir özellik olduğu için bazı kullanıcılar bu olaya pek aşina olamayabilir. Bunun için bu özelliği nasıl kapatacağınızı alt kısımda anlatacağız.

Reklamlar



Facebook Messenger SMS Nasıl Kapatılır ?

Öncelikle uygulamaya giriş yapınız. Uygulamaya girdikten sonra üst menüde ki en sağda ki profil ikonuna dokununuz. Ardından Facebook Messenger profiliniz açılacaktır. Burada biraz aşağı inin ve SMS seçeneğine dokunun. Açılan pencereden ” Varsayılan SMS uygulaması “ şeklinde bir seçenek yer alacak. Yanında ki tiki sola doğru kaydırarak pasif hale getiriniz. Tekrar açmak isterseniz yine aynı bu yolu izleyerek AÇ butonuna basınız. İşlem bu kadar.