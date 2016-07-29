Android ” Ekran yer paylaşımı tespit edildi ” Hatası ve Çözümü

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Ekran yer paylaşımı kapatma. Samsung, General Mobile, Sony ve buna benzer yakında modellerde Ekran yer paylaşımı tespit edildi hatası çıkabilmekte. Ekran yer paylaşımı tespit edildi hatası nasıl çözülür sayfamızda bu hatanın nedenini, çözümünü tespit etmeye çalışacağız. Android sistemi her ne kadar geliştirilse de, üzerinde çalışılsa da ve oldukça popüler olsa da halen bazı hataları bulunabilmekte. Bu hatalardan birisi de bu içeriğimizde yer verdiğimiz hatadır. Bu hatayı alan kullanıcılar ilk olarak ne yapacağını şaşırır, sanki bir suç işlemişsiniz gibi tespit edildi demesi yok mu bide :)

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Akıllı telefonunuzu kullanırken ekrana birçok hata gelebilmekte. Bunlardan biriside Ekran yer paylaşımı tespit edildi şeklinde ansızın ekranınıza gelmekte ve bazen çileden çıkarmaya yetiyor bile. Bu çileden çıkarmalara bu tarz bilinmeyen hataların çıkması, kullanıcıların bu hatayı Google’da aramasına neden oluyor. Özellikle son günlerde General Mobile ve Sony telefonlarda görmeye başladım. Ekran yer paylaşımı nasıl kapatılır sorusunun cevabını aşağıda ki başlıkta bulabilirsiniz.

Ekran yer paylaşımı tespit edildi hatası nasıl çözülür ?

VİDEOLU ANLATIM:

SAMSUNG KULLANICILARI BU VİDEOYU İZLESİN ( SAMSUNG EKRAN YERLEŞİMİ KAPATMA VİDEOSU )

Yorumlarda gelen kullanıcı çözümleri:

Telefonunuzda Clean Master veya buna benzer uygulama var ise kaldırın.

Samsung cihazlarda yan tuş panelini kaldırın.

Çözüm 1:

Öncelikle bu hatayı çözebilmek için Geliştirici seçeneklerinizin aktif olması gerekmekte. Öncelikle Geliştirici seçenekleri açık değilse açmalısınız. Ayarlar > Hakkında > Build Number / Yapım Numarası kısmına ulaşın ve ardı ardına 5-6 kere dokunun ve geliştirici seçenekleri otomatik olarak açılacaktır. Geliştirici seçenekleri aktif olduktan sonra Ayarlar kısmına geri dönün ve Geliştirici seçeneklerine giriş yapın. Burada “2. Ekranları Simule Et” seçeneğini Kapalı konumuna getiriniz.

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ÇÖZÜM 2:

Ayarlar > Uygulamalar kısmına giriniz. Uygulamalar kısmında sağ üstte anahtar simgesi var ona dokunun. Ardından açılan pencereden ” Diğer uygulamalar üzerinde görüntüleme “ seçeneğine giriş yapın. Burada uygulamaların içine tek tek girerek Evet olan seçeneği Hayır olarak değiştirin. Ardından telefonunuzu kapatıp tekrar açın ve bu hata hangi uygulamada çıktıysa o uygulamaya Ayarlar > Uygulamalar kısmından girip İzinler kısmından izinlerin hepsini açın.

ÇÖZÜM 4:

Telefonunuza kurulu ekran parlaklığı kısma, kapatma gibi Lux tarzı programlar var ise kaldırmayı deneyin. Ayrıca File Manager uygulamalar var ise kaldırmayı deneyin.

YUKARIDA Kİ YÖNTEMLERDEN BİRİNİ DENEDİKTEN SONRA TELEFONUNUZU YENİDEN BAŞLATIN. YUKARIDA Kİ YÖNTEMLERDEN HİÇ BİRİ BAŞARILI OLMADI İSE YORUM ATIN ARAŞTIRALIM.