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Ekran yer paylaşımı tespit edildi hatası

Android ” Ekran yer paylaşımı tespit edildi ” Hatası ve Çözümü

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Ekran yer paylaşımı kapatma. Samsung, General Mobile, Sony ve buna benzer yakında modellerde Ekran yer paylaşımı tespit edildi hatası çıkabilmekte. Ekran yer paylaşımı tespit edildi hatası nasıl çözülür sayfamızda bu hatanın nedenini, çözümünü tespit etmeye çalışacağız. Android sistemi her ne kadar geliştirilse de, üzerinde çalışılsa da ve oldukça popüler olsa da halen bazı hataları bulunabilmekte. Bu hatalardan birisi de bu içeriğimizde yer verdiğimiz hatadır. Bu hatayı alan kullanıcılar ilk olarak ne yapacağını şaşırır, sanki bir suç işlemişsiniz gibi tespit edildi demesi yok mu bide :)

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Ekran yer paylaşımı tespit edildi hatası

Akıllı telefonunuzu kullanırken ekrana birçok hata gelebilmekte. Bunlardan biriside Ekran yer paylaşımı tespit edildi şeklinde ansızın ekranınıza gelmekte ve bazen çileden çıkarmaya yetiyor bile. Bu çileden çıkarmalara bu tarz bilinmeyen hataların çıkması, kullanıcıların bu hatayı Google’da aramasına neden oluyor. Özellikle son günlerde General Mobile ve Sony telefonlarda görmeye başladım. Ekran yer paylaşımı nasıl kapatılır sorusunun cevabını aşağıda ki başlıkta bulabilirsiniz.

Ekran yer paylaşımı tespit edildi hatası nasıl çözülür ?

VİDEOLU ANLATIM:

SAMSUNG KULLANICILARI BU VİDEOYU İZLESİN ( SAMSUNG EKRAN YERLEŞİMİ KAPATMA VİDEOSU )

Yorumlarda gelen kullanıcı çözümleri:

  • Telefonunuzda Clean Master veya buna benzer uygulama var ise kaldırın.
  • Samsung cihazlarda yan tuş panelini kaldırın.

Çözüm 1:

Öncelikle bu hatayı çözebilmek için Geliştirici seçeneklerinizin aktif olması gerekmekte. Öncelikle Geliştirici seçenekleri açık değilse açmalısınız. Ayarlar > Hakkında > Build Number / Yapım Numarası kısmına ulaşın ve ardı ardına 5-6 kere dokunun ve geliştirici seçenekleri otomatik olarak açılacaktır. Geliştirici seçenekleri aktif olduktan sonra Ayarlar kısmına geri dönün ve Geliştirici seçeneklerine giriş yapın. Burada “2. Ekranları Simule Et” seçeneğini Kapalı konumuna getiriniz.

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ÇÖZÜM 2:
Ayarlar > Uygulamalar kısmına giriniz. Uygulamalar kısmında sağ üstte anahtar simgesi var ona dokunun. Ardından açılan pencereden ” Diğer uygulamalar üzerinde görüntüleme “ seçeneğine giriş yapın. Burada uygulamaların içine tek tek girerek Evet olan seçeneği Hayır olarak değiştirin. Ardından telefonunuzu kapatıp tekrar açın ve bu hata hangi uygulamada çıktıysa o uygulamaya Ayarlar > Uygulamalar kısmından girip İzinler kısmından izinlerin hepsini açın.

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ÇÖZÜM 4:

Telefonunuza kurulu ekran parlaklığı kısma, kapatma gibi Lux tarzı programlar var ise kaldırmayı deneyin. Ayrıca File Manager uygulamalar var ise kaldırmayı deneyin.

YUKARIDA Kİ YÖNTEMLERDEN BİRİNİ DENEDİKTEN SONRA TELEFONUNUZU YENİDEN BAŞLATIN. YUKARIDA Kİ YÖNTEMLERDEN HİÇ BİRİ BAŞARILI OLMADI İSE YORUM ATIN ARAŞTIRALIM.

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74 thoughts on “Android ” Ekran yer paylaşımı tespit edildi ” Hatası ve Çözümü

  1. Ahmet Reply

    2.Ekranları Simüle Et yok lütfen yardımcı olun delirmek üzereyim
    Telefon : Samsung Galaxy S6

    • yağmur Reply

      benimde teleonum s6 ve oyl bişey yok bende delirmek üzereyim nasıl düzelcek bu

    • Emre BiR Reply

      Arkadaşlar CM locker (ben bunu kullanıyorum) sildiğinizde artık bu yazı çıkmıyor. İzinleri özgürce verip-kaldırabiliyorsunuz. Sonra programı isterseniz kurarsınız.Problem kaynağını böyle buldum. Note 4 – 6.0

    • GOKHAN Reply

      Ayarlar geliştirici seçenekleri çalışan servisler tuiService üzerine tıkla durdur de. Bir de bunu dene bende işe yaradı

  2. Ahmet Reply

    Abi sonrada eklediğiniz çözümleride denedim ama o uygulamalardaki anahtar galaxy s6’da bulamadım facebook varsa ordan detaylı konuşabilirmiyiz ?

  3. İsmail Taha Öztürk Reply

    Dediklerinizi yaptım ama hiç bi düzelme yok ne yapmam gerekiyor kafayı yiyicem telefon: sony Xperia m5

    • Ahmet Reply

      Aynen kardeş bende delircem telefonu servise götürmeyi düşünüyorum

      • ceply Post authorReply

        Yaptıktan sonra telefonu kapatıp açıp, o hatanın çıktığı uygulamanın izinlerinin hepsini aktif hale getirdiniz mi ?

        • İsmail Taha Öztürk Reply

          İzinleri aktif hale getiremiyorum ki yine ayarlara yönlendiriyor hacı abi bi yardımcı olalım lütfen

    • elif Reply

      aynen benimde telefonum aynısı bendede bi değişme yok telefoncuya falan götürücem artık heralde

  4. Ulaş Naci Yavuz Reply

    Sony M5 de hepsini denedim yine aynı aynı hatayı veriyor.Başka bir çözümü yokmu.

  6. İsmail Taha Öztürk Reply

    İzinleri aktif hale getiremiyorum ki yine ayarlara yönlendiriyor hacı abi bi yardımcı olalım lütfen

  7. Beyza Reply

    Dediklerinizin hepsini uyguladım ama düzelme yok başka yapabileceğimiz bir şey var mı ya kafayı yiyecem yardımcı olursanız sevinirim

    • Adem Reply

      Beyza hanım öncelikle geçmiş olsun virüs proğramını süpürge falan ne varsa silin atın düzelir

  11. betull Reply

    Dediklerinizi yaptim.ama izinleri acamiyorum acarken yine ayni hatayi veriyor brsey yapamiyorum telefonum oneplus one yardimci olabilir misiniz cildircam

  13. betül Reply

    her şeyi denedim ama olmuyor sony m5 telefon kafayı yedirtecek bana lütfen başka bi yolu yok mu bunun?yukarıdakileri denedim ama olmuyor!

  14. UMUT Reply

    Xperia m5 olan tüm telefonlarda aynı sorun var sanırım modele has bi durum ben yarın belgeleriyle beraber aldıgım yere gidicem sizde öyle yapın internetteki tüm herşeyi denedim olmadı format bile attım

  15. aslı Reply

    Bende de aynı sorun var birkaç gündür hepsini denedim olmuyor samsung note 5
    başka çözüm yolu var mı

  16. Halis Reply

    Note 5 kullaniyorum titan quest oyunu yukledim ve bu hatayi aliyorum yardimci olun lutfen

  17. elif Reply

    benim telefonum xperia m5 evet olan kısımları hayır yapamıyorum benim sorunum malesef geçmedi yardımcı olursanız sevinirim

  18. elif Reply

    GENÇLER Clean master UYGULAMASINI SİLİN BENDE UĞRAŞIYODUM DA SİLİNCE OLDU

  23. Emre 1 Reply

    Cm locker demiştim. Yanlış söylemişim. Auto Screen On Off(Smart Cover silince duzeldi

    • Emre 1 Reply

      Clean master da sıkıntılı. Silince gitti. Kronik hata gibi. Uygulamalarınızı çek ediniz. Şüpheli uygulamaları silin izinlere bakın

  24. Beyzanur Reply

    Sony m5 kullanıyorum bütün yöntemleri denemiştim olmadı clean masterı kaldırınca sonunda düzeldi

  25. Emre Reply

    Arkadaşlar herhangi bir virus programı varsa kaldirin onu sonra duzeliyo ben yaptim duzeldi sizde deneyin

  27. ALPER Reply

    CM TARZI YAZILIMLARI SİLİN,DÜZELİO,DELİ DANA GİBİ UĞRAŞMAYIN..NOTE 5

  29. Anonim Reply

    BEN YAPTIYSAM OLMADI SILEMDIGIM PROGRAM DA KALMADI AMA LANET OLSUN KI YENI ADROID GUNLEŞTIRMESI BERBAT BIRSEY CIKTI.

  30. YEŞİM Reply

    BEN YAPTIYSAM OLMADI SILEMDIGIM PROGRAM DA KALMADI AMA LANET OLSUN KI YENI ADROID GUNLEŞTIRMESI BERBAT BIRSEY CIKTI.

  32. AccessTr Reply

    Kısa ve net olarak Telefon gözetmeksizin güvenlik programı gibi programları sildikten sonra düzeldiğini göreceksiniz. Bilgileri paylaşan arkadaşlara teşekkürler.

  33. Kahraman Reply

    Arkadaşlar bende sizin gibi bütün ayarları yapmama rağmen düzelmedi. Yorumları okuyarak clean master uygulamasını sildim ve düzeldi. Clean master 360 vb gibi uygulaması silin düzelir.
    Sony Xperia Z3

  34. Özge Reply

    Benim telefonum samsung i 7 ve hic bir yontem olmadi yardim edebilirmisiniz lutfen

  35. VOLKAN ILETISIM Reply

    CLEAN MASTER I SILDIM DUZELDI….LG V 10.
    PROGRAM ENGEL OLUYO…GUNCELLEMENIN AMACI TEMIZLEME KILIT VS GIBI PROLARI KENDI CIHAZIN ICERIGINDEKINDEN KULLANIP DAHA GUVENILIR OLMASINI SAGLAMAK

  36. Esra Reply

    Samsung galaxy j5 kullanıyorum. Clean master ve battery doctor uygulamaları vardı bende. Ikisini de sildim, sonra izin verecegim uygulamaya girip izinleri verdim. Oldu.

  37. Selver Reply

    Arkadaşlar tlfonunuz samsung note4 ise çok basit messenger varsa silin hemen açiliyor?

  40. SONER ÖZDAŞ Reply

    ARKADAŞLAR BEN SORUNUN KAYNAĞINI BULDUM YUKARDAKİ BELİRTİLEN YOLLARI ÖNCELİKLE YAPIN VE TELİ AÇIP KAPATTIKTAN SONRA TÜM VİRÜS PROGRAMLARINI SİLİN CM PROGRAMLARIDA DAHİL SONRA UYGULAMALARDAKİ PROGRAMLARIN İÇİNE GİRİP İZİNLER OLAN BÖLÜMÜ TEK TEK ACIN PİŞMAN OLMAYIN HADİ KOLAY GELSİN UMARIM Bİ FAYDAM OLUR

  41. Ahmet Reply

    Samsung glaxy j7
    Ekran simule et buldum yalniz hicbiri secili ve kapatmak gibi bir secenek yok garip seyler cikiyor :)

  43. abit benli Reply

    sony xperia z2 kullanıyorum clean master ve son yüklediğim bazı proğramları kaldırdım sorun düzeldi çok teşekkür ederim.

  44. Note Reply

    Ya yokki bende o programlar silin aciliyo demissiniz demmekki sadece clean master programlari yuzunden olmuyo baska bi sorun var yada baska bi program note 4 edge

  45. mustafa Reply

    beyler bayanlar 2 haftadır kafayı yicektim ama buldum sonunda virüs programı tarzı şeyleri silin düzeliyo telefonum z3 compact ohh be =)

  47. MUHAMMED Reply

    J7 kullanicilari CM uygulamasini silin aninda duzeliyo diger kullanicilardada ise yarayabilir.Sonunda valla cok sevindim duzelmesine.

  48. Çiğdem Reply

    Cok basit arkadaşlar tek yapacagınız sey clan mastr programını silmek herseyi denedm düzelmedi yorumlarda okudum ve sildim tel hemn kendine geldi… Sizde deneyin

  50. Bahar Reply

    Arkadaşlar clean master sildim düzeldi onun dısında tüm yolları denedim olmafıen son kaldırxım düzeldi.

  51. Bahar Reply

    Arkadaşlar tüm çözümleti denedim olmafı en spn clean master, batery blok cm secrutry ksldırfım oldu sony xperia z3

  52. Gökhan Reply

    arkadaşlar ben sorunu şöyle çözüm

    geliştirici seçeneklerinden uygulama doğrulamayı kapattım ve ‘çalışan uygulamalar’ (geliştirici seçeneklerinde) edge kişilerin durdur diyip onayladım ve çözüldü umarım size de çözüm olur.

  53. Ismail Reply

    Clean masteri sildim olmadı diğer yöntemleri de denedim HTC one m 9 tüm virüs programlarında kaldırdım ne yapacağımı bilemedim

  54. Erkan Reply

    Program kapatan vırüs programı optımızasyon yapan ne varsa kaldırın düzeliyor

  55. Mustafa Reply

    TalkBack’ı ekranı karartarak kullanıyorsanız bu da yer paylaşımı hatasını çıkartır. Ekran okuyucu kullanıcılarına tavsiyem; sorunu çıkaran ilgili uygulamayı kullanmadan önce TalkBack menüsünden veya kısa yolu parmak hareketiyle “genel içerik menüsünden” ekranın ışığını aç’a ikikez hafifçe vurun, sorun ortadan kalkacaktır.

  56. Ayca Reply

    Arkadaşlar konum doğruluğu iyileştir seçeneğinde wifi ve Bluetooth taramalarını kapattığımda düzeldi life360 ya da üstte görünen uygulamaları kapatma ile ilgisi yok bende bu şekilde Herşey çalışıyor Umarım size de faydası olur

  57. Pelinsu Yıldırım Reply

    Samsung Galaxy Note 4 cihazımda geliştirici seçeneklerinde bulduğum yöntemi paylaşıyorum. Ayarlar>Geliştirici Seçenekleri>Etkin Olmayan Uygulamalar.
    Buraya girdiginizde etkin olmayan uygulamalar çıkar ve hepsini üstüne bir kere tıklayarak etkin hala getirebilirsiniz. Bu şekilde sorunum çözüldü.
    Geliştirici seçenekleri açık olmayanlar
    Ayarlar>Cihaz Hakkında>Yapım Numarası ‘na 5 kere tıklayarak Geliştirici seçeneklerini açabilirsiniz

  58. murat ç Reply

    Arkadaşlar ben bu sorunu sony marka telefonumda şöyle düzelttim.
    1. Ayarlar
    2. Güvenlik
    3. Kullanım erişimine sahip uygulamalar
    4. Burada bulunan tüm uygulamalara izin verdim.
    5. Aynı yerde sağ üst köşede üç nokta olan kısımda sistem işlemlerini göster tıklayarak çıkan uygulamaları açtım.
    6. sonuç tamamını ayarlarına ulaştım

  59. Karmen_marmaris Reply

    samsung s6 da clean master olmadğı halde telefonuna kişi ekleyemeyenler; ve yer paylaşım menüsü tespit edildi ibaresini alanlar, izin kısmını göremeyenler;
    sonunda araya araya buldum:
    ayarlar/uygulamalar/uygulama yöneticisi/google uygulaması/izinler/ aktif olmayanların hepsini aktif yapın.. ben böyle çözdüm şu an.. umarım siz de cözersiniz..

  61. Murat Reply

    Arkadaşlar hiç uğraşmayın silmediğim progrsm kalmadı 1,ezan vaktipro varsa durdurun butun ötesinde uygulama yöneticisinde android webwiew bunu da durdurun kesin çözüm tel samsung c7

  62. aylanc3 Reply

    Note4 :
    Hiçbiri işe yaramazsa telefonu kapatın,
    Ses kısma tuşunu basılı tutarak telefonu açın. En son kurduğunuz ve izinlerini veremediğiniz uygulamayı ayarlar/uygulamaları yönet/ menüsünden bulun, izinleri açın ve telefonu tekrar kapatıp açın.
    Yeniden açınca bazı widgetlerinizi ekrana tekrar oturtmaniz gerekebilir.

  63. Serhat Bural Reply

    Ben sony xperia z3 kullanıyorum albüm e giricem ama ayarlar bölümünden ekran yer paylaşımını kapatmanız gerekiyor diyo yukarıdakinin aynısı ve dediğiniz gibi yaptım ama hala ekran yer paylaşımını kapatınız diyor çözüm bulun lütfen

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