Android ” Ekran yer paylaşımı tespit edildi ” Hatası ve Çözümü

Ekran yer paylaşımı kapatma. Samsung, General Mobile, Sony ve buna benzer yakında modellerde Ekran yer paylaşımı tespit edildi hatası çıkabilmekte. Ekran yer paylaşımı tespit edildi hatası nasıl çözülür sayfamızda bu hatanın nedenini, çözümünü tespit etmeye çalışacağız. Android sistemi her ne kadar geliştirilse de, üzerinde çalışılsa da ve oldukça popüler olsa da halen bazı hataları bulunabilmekte. Bu hatalardan birisi de bu içeriğimizde yer verdiğimiz hatadır. Bu hatayı alan kullanıcılar ilk olarak ne yapacağını şaşırır, sanki bir suç işlemişsiniz gibi tespit edildi demesi yok mu bide :)
Akıllı telefonunuzu kullanırken ekrana birçok hata gelebilmekte. Bunlardan biriside Ekran yer paylaşımı tespit edildi şeklinde ansızın ekranınıza gelmekte ve bazen çileden çıkarmaya yetiyor bile. Bu çileden çıkarmalara bu tarz bilinmeyen hataların çıkması, kullanıcıların bu hatayı Google’da aramasına neden oluyor. Özellikle son günlerde General Mobile ve Sony telefonlarda görmeye başladım. Ekran yer paylaşımı nasıl kapatılır sorusunun cevabını aşağıda ki başlıkta bulabilirsiniz.
Ekran yer paylaşımı tespit edildi hatası nasıl çözülür ?
VİDEOLU ANLATIM:
SAMSUNG KULLANICILARI BU VİDEOYU İZLESİN ( SAMSUNG EKRAN YERLEŞİMİ KAPATMA VİDEOSU )
Yorumlarda gelen kullanıcı çözümleri:
- Telefonunuzda Clean Master veya buna benzer uygulama var ise kaldırın.
- Samsung cihazlarda yan tuş panelini kaldırın.
Çözüm 1:
Öncelikle bu hatayı çözebilmek için Geliştirici seçeneklerinizin aktif olması gerekmekte. Öncelikle Geliştirici seçenekleri açık değilse açmalısınız. Ayarlar > Hakkında > Build Number / Yapım Numarası kısmına ulaşın ve ardı ardına 5-6 kere dokunun ve geliştirici seçenekleri otomatik olarak açılacaktır. Geliştirici seçenekleri aktif olduktan sonra Ayarlar kısmına geri dönün ve Geliştirici seçeneklerine giriş yapın. Burada “2. Ekranları Simule Et” seçeneğini Kapalı konumuna getiriniz.
ÇÖZÜM 2:
Ayarlar > Uygulamalar kısmına giriniz. Uygulamalar kısmında sağ üstte anahtar simgesi var ona dokunun. Ardından açılan pencereden ” Diğer uygulamalar üzerinde görüntüleme “ seçeneğine giriş yapın. Burada uygulamaların içine tek tek girerek Evet olan seçeneği Hayır olarak değiştirin. Ardından telefonunuzu kapatıp tekrar açın ve bu hata hangi uygulamada çıktıysa o uygulamaya Ayarlar > Uygulamalar kısmından girip İzinler kısmından izinlerin hepsini açın.
ÇÖZÜM 4:
Telefonunuza kurulu ekran parlaklığı kısma, kapatma gibi Lux tarzı programlar var ise kaldırmayı deneyin. Ayrıca File Manager uygulamalar var ise kaldırmayı deneyin.
YUKARIDA Kİ YÖNTEMLERDEN BİRİNİ DENEDİKTEN SONRA TELEFONUNUZU YENİDEN BAŞLATIN. YUKARIDA Kİ YÖNTEMLERDEN HİÇ BİRİ BAŞARILI OLMADI İSE YORUM ATIN ARAŞTIRALIM.
74 thoughts on “Android ” Ekran yer paylaşımı tespit edildi ” Hatası ve Çözümü”
2.Ekranları Simüle Et yok lütfen yardımcı olun delirmek üzereyim
Telefon : Samsung Galaxy S6
benimde teleonum s6 ve oyl bişey yok bende delirmek üzereyim nasıl düzelcek bu
Arkadaşlar CM locker (ben bunu kullanıyorum) sildiğinizde artık bu yazı çıkmıyor. İzinleri özgürce verip-kaldırabiliyorsunuz. Sonra programı isterseniz kurarsınız.Problem kaynağını böyle buldum. Note 4 – 6.0
Ayarlar geliştirici seçenekleri çalışan servisler tuiService üzerine tıkla durdur de. Bir de bunu dene bende işe yaradı
Abi sonrada eklediğiniz çözümleride denedim ama o uygulamalardaki anahtar galaxy s6’da bulamadım facebook varsa ordan detaylı konuşabilirmiyiz ?
Dediklerinizi yaptım ama hiç bi düzelme yok ne yapmam gerekiyor kafayı yiyicem telefon: sony Xperia m5
Aynen kardeş bende delircem telefonu servise götürmeyi düşünüyorum
Yaptıktan sonra telefonu kapatıp açıp, o hatanın çıktığı uygulamanın izinlerinin hepsini aktif hale getirdiniz mi ?
Evet ama olmadı
İzinleri aktif hale getiremiyorum ki yine ayarlara yönlendiriyor hacı abi bi yardımcı olalım lütfen
aynen benimde telefonum aynısı bendede bi değişme yok telefoncuya falan götürücem artık heralde
Herhangi bir CM uygulaması varsa sil. İşe yarıyor
Sony M5 de hepsini denedim yine aynı aynı hatayı veriyor.Başka bir çözümü yokmu.
Depolama hariç hepsini açıyor
İzinleri aktif hale getiremiyorum ki yine ayarlara yönlendiriyor hacı abi bi yardımcı olalım lütfen
Dediklerinizin hepsini uyguladım ama düzelme yok başka yapabileceğimiz bir şey var mı ya kafayı yiyecem yardımcı olursanız sevinirim
Beyza hanım öncelikle geçmiş olsun virüs proğramını süpürge falan ne varsa silin atın düzelir
Arkadaşlar clean master varsa silin ben sildim düzeldi
Clean master vb uygulamaları silin
Sony M5 de bende denedim ama olmadı
Dediklerinizi yaptim.ama izinleri acamiyorum acarken yine ayni hatayi veriyor brsey yapamiyorum telefonum oneplus one yardimci olabilir misiniz cildircam
yaptım bende ama izinler bölümünde izinleri acamyrum izin vermiyo
her şeyi denedim ama olmuyor sony m5 telefon kafayı yedirtecek bana lütfen başka bi yolu yok mu bunun?yukarıdakileri denedim ama olmuyor!
Xperia m5 olan tüm telefonlarda aynı sorun var sanırım modele has bi durum ben yarın belgeleriyle beraber aldıgım yere gidicem sizde öyle yapın internetteki tüm herşeyi denedim olmadı format bile attım
Bende de aynı sorun var birkaç gündür hepsini denedim olmuyor samsung note 5
başka çözüm yolu var mı
Note 5 kullaniyorum titan quest oyunu yukledim ve bu hatayi aliyorum yardimci olun lutfen
benim telefonum xperia m5 evet olan kısımları hayır yapamıyorum benim sorunum malesef geçmedi yardımcı olursanız sevinirim
GENÇLER Clean master UYGULAMASINI SİLİN BENDE UĞRAŞIYODUM DA SİLİNCE OLDU
SonyM5 kullanıcsym Clean Masteri sildim düzeldi
Yan tus panelini kapatin /samsunglar icin
Cm locker kaldırın. Herşey düzeliyor.
Aynen bro Sony M5 clean Master sil düzeliyor :)))))))
Cm locker demiştim. Yanlış söylemişim. Auto Screen On Off(Smart Cover silince duzeldi
Clean master da sıkıntılı. Silince gitti. Kronik hata gibi. Uygulamalarınızı çek ediniz. Şüpheli uygulamaları silin izinlere bakın
Sony m5 kullanıyorum bütün yöntemleri denemiştim olmadı clean masterı kaldırınca sonunda düzeldi
Arkadaşlar herhangi bir virus programı varsa kaldirin onu sonra duzeliyo ben yaptim duzeldi sizde deneyin
j7 de olmuyor bi bakabilirmisiniz
CM TARZI YAZILIMLARI SİLİN,DÜZELİO,DELİ DANA GİBİ UĞRAŞMAYIN..NOTE 5
Cclear uygulamasi silinnn tekrar yukleynn
BEN YAPTIYSAM OLMADI SILEMDIGIM PROGRAM DA KALMADI AMA LANET OLSUN KI YENI ADROID GUNLEŞTIRMESI BERBAT BIRSEY CIKTI.
BEN YAPTIYSAM OLMADI SILEMDIGIM PROGRAM DA KALMADI AMA LANET OLSUN KI YENI ADROID GUNLEŞTIRMESI BERBAT BIRSEY CIKTI.
CM temizleme programını silince duzeliyorrrrrr
Kısa ve net olarak Telefon gözetmeksizin güvenlik programı gibi programları sildikten sonra düzeldiğini göreceksiniz. Bilgileri paylaşan arkadaşlara teşekkürler.
Arkadaşlar bende sizin gibi bütün ayarları yapmama rağmen düzelmedi. Yorumları okuyarak clean master uygulamasını sildim ve düzeldi. Clean master 360 vb gibi uygulaması silin düzelir.
Sony Xperia Z3
Benim telefonum samsung i 7 ve hic bir yontem olmadi yardim edebilirmisiniz lutfen
CLEAN MASTER I SILDIM DUZELDI….LG V 10.
PROGRAM ENGEL OLUYO…GUNCELLEMENIN AMACI TEMIZLEME KILIT VS GIBI PROLARI KENDI CIHAZIN ICERIGINDEKINDEN KULLANIP DAHA GUVENILIR OLMASINI SAGLAMAK
Samsung galaxy j5 kullanıyorum. Clean master ve battery doctor uygulamaları vardı bende. Ikisini de sildim, sonra izin verecegim uygulamaya girip izinleri verdim. Oldu.
Arkadaşlar tlfonunuz samsung note4 ise çok basit messenger varsa silin hemen açiliyor?
sony xperia z3 menüler farklı olsada çözüm 2 sorunu halletti
clean master i sildim kapatıp açtım dizeldi
ARKADAŞLAR BEN SORUNUN KAYNAĞINI BULDUM YUKARDAKİ BELİRTİLEN YOLLARI ÖNCELİKLE YAPIN VE TELİ AÇIP KAPATTIKTAN SONRA TÜM VİRÜS PROGRAMLARINI SİLİN CM PROGRAMLARIDA DAHİL SONRA UYGULAMALARDAKİ PROGRAMLARIN İÇİNE GİRİP İZİNLER OLAN BÖLÜMÜ TEK TEK ACIN PİŞMAN OLMAYIN HADİ KOLAY GELSİN UMARIM Bİ FAYDAM OLUR
Samsung glaxy j7
Ekran simule et buldum yalniz hicbiri secili ve kapatmak gibi bir secenek yok garip seyler cikiyor :)
vala sagolasın halletim :)
sony xperia z2 kullanıyorum clean master ve son yüklediğim bazı proğramları kaldırdım sorun düzeldi çok teşekkür ederim.
Ya yokki bende o programlar silin aciliyo demissiniz demmekki sadece clean master programlari yuzunden olmuyo baska bi sorun var yada baska bi program note 4 edge
beyler bayanlar 2 haftadır kafayı yicektim ama buldum sonunda virüs programı tarzı şeyleri silin düzeliyo telefonum z3 compact ohh be =)
Bnm telefon da s7 bende de aynı hata var ve düzeltemedim
J7 kullanicilari CM uygulamasini silin aninda duzeliyo diger kullanicilardada ise yarayabilir.Sonunda valla cok sevindim duzelmesine.
Cok basit arkadaşlar tek yapacagınız sey clan mastr programını silmek herseyi denedm düzelmedi yorumlarda okudum ve sildim tel hemn kendine geldi… Sizde deneyin
Clean master sildim ama düzelmedi tel sony m5
Arkadaşlar clean master sildim düzeldi onun dısında tüm yolları denedim olmafıen son kaldırxım düzeldi.
Arkadaşlar tüm çözümleti denedim olmafı en spn clean master, batery blok cm secrutry ksldırfım oldu sony xperia z3
arkadaşlar ben sorunu şöyle çözüm
geliştirici seçeneklerinden uygulama doğrulamayı kapattım ve ‘çalışan uygulamalar’ (geliştirici seçeneklerinde) edge kişilerin durdur diyip onayladım ve çözüldü umarım size de çözüm olur.
Clean masteri sildim olmadı diğer yöntemleri de denedim HTC one m 9 tüm virüs programlarında kaldırdım ne yapacağımı bilemedim
Program kapatan vırüs programı optımızasyon yapan ne varsa kaldırın düzeliyor
TalkBack’ı ekranı karartarak kullanıyorsanız bu da yer paylaşımı hatasını çıkartır. Ekran okuyucu kullanıcılarına tavsiyem; sorunu çıkaran ilgili uygulamayı kullanmadan önce TalkBack menüsünden veya kısa yolu parmak hareketiyle “genel içerik menüsünden” ekranın ışığını aç’a ikikez hafifçe vurun, sorun ortadan kalkacaktır.
Arkadaşlar konum doğruluğu iyileştir seçeneğinde wifi ve Bluetooth taramalarını kapattığımda düzeldi life360 ya da üstte görünen uygulamaları kapatma ile ilgisi yok bende bu şekilde Herşey çalışıyor Umarım size de faydası olur
Samsung Galaxy Note 4 cihazımda geliştirici seçeneklerinde bulduğum yöntemi paylaşıyorum. Ayarlar>Geliştirici Seçenekleri>Etkin Olmayan Uygulamalar.
Buraya girdiginizde etkin olmayan uygulamalar çıkar ve hepsini üstüne bir kere tıklayarak etkin hala getirebilirsiniz. Bu şekilde sorunum çözüldü.
Geliştirici seçenekleri açık olmayanlar
Ayarlar>Cihaz Hakkında>Yapım Numarası ‘na 5 kere tıklayarak Geliştirici seçeneklerini açabilirsiniz
Arkadaşlar ben bu sorunu sony marka telefonumda şöyle düzelttim.
1. Ayarlar
2. Güvenlik
3. Kullanım erişimine sahip uygulamalar
4. Burada bulunan tüm uygulamalara izin verdim.
5. Aynı yerde sağ üst köşede üç nokta olan kısımda sistem işlemlerini göster tıklayarak çıkan uygulamaları açtım.
6. sonuç tamamını ayarlarına ulaştım
samsung s6 da clean master olmadğı halde telefonuna kişi ekleyemeyenler; ve yer paylaşım menüsü tespit edildi ibaresini alanlar, izin kısmını göremeyenler;
sonunda araya araya buldum:
ayarlar/uygulamalar/uygulama yöneticisi/google uygulaması/izinler/ aktif olmayanların hepsini aktif yapın.. ben böyle çözdüm şu an.. umarım siz de cözersiniz..
Lg stylus 2 plus..facebook mesenger ı kaldırdım düzeldi.
Arkadaşlar hiç uğraşmayın silmediğim progrsm kalmadı 1,ezan vaktipro varsa durdurun butun ötesinde uygulama yöneticisinde android webwiew bunu da durdurun kesin çözüm tel samsung c7
Note4 :
Hiçbiri işe yaramazsa telefonu kapatın,
Ses kısma tuşunu basılı tutarak telefonu açın. En son kurduğunuz ve izinlerini veremediğiniz uygulamayı ayarlar/uygulamaları yönet/ menüsünden bulun, izinleri açın ve telefonu tekrar kapatıp açın.
Yeniden açınca bazı widgetlerinizi ekrana tekrar oturtmaniz gerekebilir.
Ben sony xperia z3 kullanıyorum albüm e giricem ama ayarlar bölümünden ekran yer paylaşımını kapatmanız gerekiyor diyo yukarıdakinin aynısı ve dediğiniz gibi yaptım ama hala ekran yer paylaşımını kapatınız diyor çözüm bulun lütfen