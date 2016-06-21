Facebook Messenger Kullanmadan Facebook’ta Mesajlaşmak !

Artık herkes tarafından kullanılan Facebook, bu kullanım sayısına güvenerek insanlara bazı şeyleri zorla kullanmaya itmekte. Bunlardan biriside benim de hoşuma gitmeyen Facebook Messenger kullanımı. Tarayıcı üzerinden Facebook’ta gezmek gerçekten sıkıcı ve bu durum için Facebook Android uygulamasını kullanıyoruz. Hadi bunu hoş karşılarım, akıcı güzel ve kullanımı rahat ancak uygulamanın içinde başka bir uygulama indirtmek ne demek ? Facebook uygulamasında mesajlara dokunduğunuzda Messenger uygulamasını indirmenizi istiyor.

Hatta bir hile yapıp tarayıcıdan mesajlarıma bakayım dediğinizde de sizi Play Store’da ki Messenger indirme sayfasına yönlendirmekte. Ben şahsen Messenger kullanmak istemiyorum ama mecburen kullanıyoruz. Ancak şimdi bu sorunu sizle beraber aşacağız. Hem Facebook hemde Messenger uygulamasının sürekli arka planda çalışması şarja olumsuz bir etki yapıyor.

Facebook Messenger olmadan Nasıl Mesajlaşabilirim ?

Öncelikle Messenger uygulamasını kaldırmayın telefonunuzda kalsın. Kalması lazım ama panik yapmayın sadece duracak telefonunuzda kullanmayacaksınız. İlk olarak Chrome tarayıcınızdan Facebook açıkken sağ üstte ki 3 noktalı menü tuşuna dokunun ve açılan pencereden ” Masaüstü sitesi iste “ seçeneğine dokunun. Bu işlemi yaptıktan sonra tarayıcı adres kısmından m.facebook.com adresine giriş yapın ve mesajlar kısmına dokunun. Göreceksiniz ki artık mesajlar tarayıcınız üzerinden görünecek.

Facebook Messenger uygulamasının arka planda çalışmasını önlemek içinde Ayarlar > Uygulamalar > Tümü > Messenger kısmına ulaşın ve bu kısımdan DURMAYA ZORLA diyerek arka planda çalışmasını önleyebilirsiniz. İlk başta da dediğim gibi Messenger uygulamasını kaldırmayın.