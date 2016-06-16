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instagram silinen mesajları geri getirme yöntemini arayan kullanıcılar bu konuyu merak etmekteler. Bu konu aslında merak edilebilir türden bir konu olduğu için yazma gereksiniminde hissettik kendimizi. instagram silinen mesajları geri getirme yöntemini daha çok sildiği mesajlara erişmek isteyen kullanıcılar tarafından araştırılmakta. Instagram üzerinden gönderdiğiniz mesajların üzerine basılı tutar mesaj gönderimini iptal et derseniz bu mesaj 2 tarafından mesaj kısmı bölümünden silinecektir.

instagram Silinen Mesajları Geri Getirme – Nasıl Geri Getirilir ?

Instagram DM kısmında attığınız mesajların üzerine basılı tutup iptal et dediğinizde mesajınızın silindiğini dile getirmiştik. Bu işlemi yaptığınızda karşı taraftan da silindiğini dile getirelim. İyi güzel hoş sildiniz ama ya sonra tekrar geri getirmek isterseniz ne yapacaksınız ? instagram silinen mesajlar nasıl geri getirilir sorusunu bu sorun için araştırmaya başladık ancak maalesef böyle bir seçenek yok. Instagram sunucularında barınan mesajlarınız mesaj gönderimini iptal et dediğiniz anda sunuculardan silinmekte.

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Sunuculardan silinen bu mesajlara herhangi bir eklenti, program veya yolla erişmeniz mümkün değil. Erişebilmeniz için ortada çok ciddi bir suç olması lazım ve bu yolla ancak yasal yollar ile instagram mesajlarına ulaşabilirsiniz. instagram silinen mesajları geri getirme yolları arasında şimdilik herhangi bir yöntem bulunmamakta. Eğer ileri ki instagram uygulaması güncellemeleri ile böyle bir özellik gelir ise sizleri bilgilendireceğiz.