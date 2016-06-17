Instagram Güvenliğiniz için şifrenizi yeniledik hatası ve çözümü

Instagram Güvenliğiniz için şifrenizi yeniledik. Instagram fotoğraf çekmeyi ve sevenlerin gün içerisinde oldukça tercih ettiği bir sosyal medya olarak dikkat çekiyor. Diğer Sosyal medyaların aksine burada uzun uzun metinler yok, sadece beğenebileceğiniz kısa videolar ve kullanıcıların objektiflerine yakalanmış fotoğraflar var. Ayrıca ana sayfada dolaşması da bir o kadar zevkli. Fotoğrafa çift dokunarak gönderiyi beğenebiliyor ve diğer gönderilere geçebiliyorsunuz.

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Instagram şifre geri alma yöntemleri arasında kolayca yapabileceğiniz çözüm yolları yer almakta. Instagram güvenliğiniz için şifrenizi yeniledik hatası alırsanız heyecan yapmayın şifrenizi geri alabileceksiniz. Bu tarz bir hata sizin basit bir şifre seçmenizden kaynaklanıyor olabilir. Basit şifre dışında hesabınızda spam yapmış olabilir ve instagram’a göre hesabınızda şüpheli hareketler olabilir. Veya diğer bir neden ise Instagram hesabınızı biri hackleyerek ele geçirmeye çalışıyor olabilir, sizin şifrenizi defalarca bilmediği için denediği için hesabınız kilitlenmiş olabilir.

Instagram Güvenliğiniz için şifrenizi yeniledik Sorunu nasıl çözülür ?

Eğer böyle bir hata geliyor ise ekranınıza hesabınıza giriş yapamayacağınızın farkında olun. Yapmanız gereken işlemler var gelin beraber bu işlemlere göz atalım.

– İlk olarak yapmanız gereken şifremi unuttum kısmından Instagram’a kayıt olduğunuz mail adresini yazıp mail gelmesini beklemek. Instagram şifre yenileme linki mail adresinize geldiğinde yeni şifrenizi belirleyerek daha zor bir şifre oluşturabilirsiniz.

– Instagram kayıtlı olduğum mailimi hatırlamıyorum veya o mailimin şifresini bilmiyorum diyen kullanıcılar olabilir. Sorun değil, alternatif yollar da var. Instagram’a Facebook hesabınız ile giriş yapmayı deneyin. Instagram ve Facebook bağlantılı uygulamalar olduğu için belki bir ihtimal kurtarma şansınız olabilir. Diğer bir yöntem ise Şifremi unuttum kısmından cep telefonu numarası ile yeni şifre talep etmek. hesabini guvene almak icin sifreni yeniledik hatasından bu çözümler ile kurtulabilirsiniz. Eğer Facebook hesabı ile giriş yapma ile veya telefon numarası ile şifreniz yenilenmedi ise tek çare Instagram’a kayıt olduğunuz Eposta adı ve şifrenizi hatırlamak. Eğer kayıt olduğunuz E-mailinize giriş yapabilirsiniz bu sorunu çok kolay bir şekilde çözebilirsiniz.

Instagram üzerinden bu tarz hatalar çıkabilmekte. Eğer hesabınızın güvende olmasını istiyorsanız şifrenizi Büyük – küçük harf , sembol ve rakam içeren kombinasyonlardan oluşturun ve Instagram için takipçi arttırma gibi zararlı uygulamaları kullanmayın.