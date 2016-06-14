Instagram DM Nedir, Instagram Mesaj Gelen Kutusu Nerede ?

Instagram üzerinde bir çok terim bulunmakta. Bunlardan birisi de DM. instagram DM nedir, ne demek soruları yeni Instagram kullanıcıları tarafından sıkça dile getirilmekte. Bazı kişilerin profil biyografi kısmında DM atmayın, DM yok gibi yazılar görebilirsiniz. Bazı instagram kullanıcıları da sürekli rahatsız edildiklerini söyleyerek DM nasıl kapatılır diye kara kara düşünmekteler.

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Instagram ilk gelişmeye başladığı sıralarda kullanıcılar sadece görsel fotoğraf paylaşabiliyordu. Facebook’un Instagram’ı satın almasıyla birlikte Instagram’a bir çok yenilik geldi. Her ne kadar reklam ekleme özelliği de gelse de diğer gelen özellikler ile bu reklamlar görmezden gelinebilir. Neredeyse tüm sosyal medya sitelerinde olan mesajlaşma özelliği Instagram’a da uzun bir süre önce geldi. Kullanıcılar Instagram DM ne demek tarzında soruları merak etmeye başladı.

Instagram’da mesaj kutusu nerede sorusu da sorulabilir aslında. Ama herhangi bir mesaj isteği veya mesaj geldiğinde size bildirim olarak gelmekte ancak bu bildirimler gittiğinde mesaj kutusuna ulaşmak isteyebilirsiniz. Instagram ana sayfasındayken sağ üstte yer alan kutuya dokunduğunuzda ınstagram gelen kutusu kısmına ulaşmış olursunuz. Bu işlemi yaparken size gelen mesaj isteklerini ve daha önce gönderdiğiniz mesajları görebilirsiniz.

Instagram DM Nedir ?

Şimdi gelelim asıl konumuza. Instagram DM nedir sorusuna. Bu sorunun cevabı belli aslında. Direct Message diye adlandırılan bu bölüm ile Instagram kullanıcıları ile kolaylıkla mesajlaşabilirsiniz. Eğer 2 tarafında takip etmediği bir şekilde mesaj gönderirseniz karşı tarafa mesaj isteği olarak gidecektir ve İzin ver butonuna tıklarsa sizin mesajınızı görecektir. Ama her 2 tarafta birbirini takip ediyorsa mesaj direk gelen kutusuna gelecektir ve bu sayede anlık olarak mesajlaşma imkanı bulabileceksiniz.

Karşı tarafa attığınız DM’ler de gidip gitmediğinden emin olamıyorsunuz. Ancak diğer sosyal medya sitelerinde olan Görüldü olayı Instagram’da biraz daha farklı ele alınmış. Eğer mesaj attığınız kişi mesajınızı bildirim kısmından açar okursa size, mesaj kısmında bir göz işareti ile o kullanıcının k.adı görünecektir. Bu şekilde mesajınızı görüp okuduğunu anlayabilirsiniz. instagram dm nedir sorusuna bu şekilde bir cevap vermiş olduk. instagram DM nasıl kapatılır sorusuna linke tıklayarak cevap bulabilirsiniz.