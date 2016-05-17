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Samsung menüde ki simgeleri küçültme

Samsung Telefonda Menüdeki Simgeler Nasıl Küçültülür ?

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Akıllı telefonların ekranlarının büyümesi ile beraber insanlar artık ekranları rahat rahat görebiliyor. Bu rahatlık ile beraber bazen rahatsızlıklarda gelebiliyor. Bu rahatsızlıklardan birisi de kocaman ekranda büyük simge, büyük ikon görmek istememe sorunu. Samsung ekranda ki simgeler büyüdü şeklinde bir sorunlar karşılaştığınızda panik yapmaya gerek yok. Diğer telefonlarda olduğu gibi Samsung telefonda simge küçültme işlemi yapabiliyorsunuz.

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Samsung menüde ki simgeleri küçültme işlemi için yapmanız gereken basit bir kaç adım var. Samsung ekranda ki simgeler ikonlar büyüdü diyen kullanıcılar için bu basit yöntemi anlatacağız.

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Samsung telefonda ekranda ki simgeler nasıl küçültülür ?

Samsung Galaxy S5, S6 ve Note modellerinde bu sorunu yaşayabilirsiniz. Bu sorunun çözümü için Ayarlar > Kişiselleştirme > Kolay mod kısmına ulaşınız. Burada yer alan Standart mod seçeneğine dokunduğunuzda simgeler büyük halden küçük hale geçecektir.

Samsung menüde ki simgeleri küçültme

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22 thoughts on “Samsung Telefonda Menüdeki Simgeler Nasıl Küçültülür ?

  1. Asya ylcn Reply

    Yaa olmuyo allah askina yardim edin telefonum samsung galaxy a8 uyglamlrn boyutu büyüdü eski hale getiremiyorum

  10. Anonim Reply

    Kisisellestirme bende yok onun obur adi nedr yarimci olabilirmisinz acaba

  11. Kara Reply

    Oldu da kardeşim formadan önce daha da kucukküçük du şimdi biraz büyüdü..

  12. Anonim Reply

    Tanım söyleyin yha çok saçma gibi telefon kafayı yedi ne yapıcam lütfen cevap verin telefonum j 7 ne yapmalıyım

  14. Melisa Reply

    Telefonumun simgeleri büyüdü geri duzeltemiyorum nasıl yapabilirim yardımcı olurmusunuz A5 2016 telefon

  15. Vahdet Reply

    Telefonum a7 2016 ekranda menü yerleri değişmiş a-zaman ye geçmiş eski haline nasıl getirebilirim

  16. kadriye Reply

    Oh rahatladım ya..
    Çok sağolun çok yardımçıktı oldunuz.

  18. Gshsndb Reply

    Benim telefonum j7 ekran ve uygulamalarim cok buyudu kolay modada girdim ama ne yapmaliyim

  19. Bir dost Reply

    Menüde bulanan, uygulama ve simgelerin altında olan yazılar(Rehber,mesajlar gibi.) bozuldu.Yazılar kare ve dikdörtgen gibi oldu.Nasıl düzeltebilirim?

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