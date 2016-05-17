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Akıllı telefonların ekranlarının büyümesi ile beraber insanlar artık ekranları rahat rahat görebiliyor. Bu rahatlık ile beraber bazen rahatsızlıklarda gelebiliyor. Bu rahatsızlıklardan birisi de kocaman ekranda büyük simge, büyük ikon görmek istememe sorunu. Samsung ekranda ki simgeler büyüdü şeklinde bir sorunlar karşılaştığınızda panik yapmaya gerek yok. Diğer telefonlarda olduğu gibi Samsung telefonda simge küçültme işlemi yapabiliyorsunuz.

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Samsung menüde ki simgeleri küçültme işlemi için yapmanız gereken basit bir kaç adım var. Samsung ekranda ki simgeler ikonlar büyüdü diyen kullanıcılar için bu basit yöntemi anlatacağız.

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Samsung telefonda ekranda ki simgeler nasıl küçültülür ?

Samsung Galaxy S5, S6 ve Note modellerinde bu sorunu yaşayabilirsiniz. Bu sorunun çözümü için Ayarlar > Kişiselleştirme > Kolay mod kısmına ulaşınız. Burada yer alan Standart mod seçeneğine dokunduğunuzda simgeler büyük halden küçük hale geçecektir.