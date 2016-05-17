Akıllı telefonların ekranlarının büyümesi ile beraber insanlar artık ekranları rahat rahat görebiliyor. Bu rahatlık ile beraber bazen rahatsızlıklarda gelebiliyor. Bu rahatsızlıklardan birisi de kocaman ekranda büyük simge, büyük ikon görmek istememe sorunu. Samsung ekranda ki simgeler büyüdü şeklinde bir sorunlar karşılaştığınızda panik yapmaya gerek yok. Diğer telefonlarda olduğu gibi Samsung telefonda simge küçültme işlemi yapabiliyorsunuz.
Samsung menüde ki simgeleri küçültme işlemi için yapmanız gereken basit bir kaç adım var. Samsung ekranda ki simgeler ikonlar büyüdü diyen kullanıcılar için bu basit yöntemi anlatacağız.
Samsung telefonda ekranda ki simgeler nasıl küçültülür ?
Samsung Galaxy S5, S6 ve Note modellerinde bu sorunu yaşayabilirsiniz. Bu sorunun çözümü için Ayarlar > Kişiselleştirme > Kolay mod kısmına ulaşınız. Burada yer alan Standart mod seçeneğine dokunduğunuzda simgeler büyük halden küçük hale geçecektir.
22 thoughts on “Samsung Telefonda Menüdeki Simgeler Nasıl Küçültülür ?”
Yaa olmuyo allah askina yardim edin telefonum samsung galaxy a8 uyglamlrn boyutu büyüdü eski hale getiremiyorum
ayarlar+kolaymod+standart mod okadar
Çok işime yaradı, teşekkürler
Ya of benim telefonim j7 ne yapmaliyim
J7 lerde ayarlarda kolay mod nemusunden ayarliyoruz
Telefonum j5
Benim oldu
Telfon uygulAmayı bütüyaaa
Tşk aynen oldu.
Benim ki a7 ya yapamiyorum yardimci olurmusunuz
Kisisellestirme bende yok onun obur adi nedr yarimci olabilirmisinz acaba
Oldu da kardeşim formadan önce daha da kucukküçük du şimdi biraz büyüdü..
Tanım söyleyin yha çok saçma gibi telefon kafayı yedi ne yapıcam lütfen cevap verin telefonum j 7 ne yapmalıyım
Allah razi olsun oldu cok korkmustum bnde saolasin eyw
Telefonumun simgeleri büyüdü geri duzeltemiyorum nasıl yapabilirim yardımcı olurmusunuz A5 2016 telefon
Telefonum a7 2016 ekranda menü yerleri değişmiş a-zaman ye geçmiş eski haline nasıl getirebilirim
Oh rahatladım ya..
Çok sağolun çok yardımçıktı oldunuz.
Çok sağolun oldu
Benim telefonum j7 ekran ve uygulamalarim cok buyudu kolay modada girdim ama ne yapmaliyim
Menüde bulanan, uygulama ve simgelerin altında olan yazılar(Rehber,mesajlar gibi.) bozuldu.Yazılar kare ve dikdörtgen gibi oldu.Nasıl düzeltebilirim?
Çok teşekkür ederim çok işime yaradı ?
Allah razı olsn ya