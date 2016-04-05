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WhatsApp uçtan uca şifreleme tekniği ile artık şifreli mesajlar gönderebileceksiniz. WhatsApp’ın sıkı rakiplerinden biri olan Telegram, bu şifreleme tekniğini uzun süredir sunmakta. WhatsApp’ta bu özelliği kullanıcılarına sundu ve kullanıcılar mesajlarını, fotoğraflarını ve videolarını şifreli bir şekilde arkadaşlarına iletebilmekte. WhatsApp şifreli mesaj gönderme işlemi, uygulamanın son sürümü ile artık mümkün. Whatsapp şifreli mesaj gönderme.

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WhatsApp 2.16.10 güncellemesi ile birlikte WhatsApp şifreli mesaj nasıl gönderilir sorusuna kolayca yanıt bulabileceksiniz. WhatsApp son sürümü ile birlikte şifreli mesaj gönderme işlemi sorun olmaktan çıkacak ve insanlar WhatsApp dahil diğer etkenlerin göremeyeceği şekilde güvenli mesaj gönderebilecekler.

WhatsApp Güvenli- Şifreli Mesaj Nasıl Gönderilir

İlk olarak buraya tıklayarak WhatsApp’ın son sürümünü güncelleyin. Ardından güvenli mesaj göndereceğiniz kişiyi seçin ve ekranda çıkan uyarıya tıklayarak aktif edin. Ancak WhatsApp şifreli mesaj göndereceğiniz kişide de WhatsApp’ın son sürümü kurulu olmalı.

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WhatsApp güvenli şifreleme yapacağınız kişinin WhatsApp profilini açın ve orta kısımlarda yer alan ” Şifreleme “ seçeneğine dokunun. Bu kısımda ” Güvenlik kodunu doğrula “ seçeneği gelecektir. Alt kısımda ise ” Doğrulamak için xx kişisine bir mesaj atın ve tekrar deneyin “ yazısı gelecektir. Ardından o kişiye WhatsApp üzerinden bir mesaj atın ve açık sarı renkli buton ile aşağıda ki yazı çıkacaktır. O uyarıya dokunmanız yeterli olacaktır.

Çıkan WhatsApp şifreli mesaj uyarısı bu şekilde olacaktır:

” Bu sohbete gönderdiğiniz mesajlar ve yaptığınız aramalar artık uçtan uca şifrelemeyle korunmaktadır. Daha fazla bilgi için dokunun “.

Bu uyarıyı gördüğünüzda o kişi ile güvenli mesajlaşma kullanmak istiyorsanız uyarıya dokununuz. Bu sayfamızda WhatsApp uçtan uca şifreleme nedir ve WhatsApp şifreli mesaj nasıl gönderilir sorularına yanıt vermeye çalıştık. Yorum yapmayı unutmayınız : )