Şimdi sizlere Facebook’tan cep telefon numarası kaldırma hakkında bilgi vereceğiz. Eğer Facebook’a cep telefonunuz vermişsiniz ve bu durum sizin açınızdan ilerde bir sıkıntı yaratacağını düşünüyorsanız, sizler de Facebook’tan cep telefon numaraları silmek istiyorsanız yazımızın devamını okumalısınız. Facebook’tan cep numarası silme işlemi gerçekten çok basittir. Eğer, dilerseniz cep telefon numaranızı sizden başka herhangi bir kimsenin görmesini istemiyorsanız, bunun için yapmanız gerekenler şu sıra ile gerçekleştirmelisiniz.

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Facebook Telefon Numarası Nasıl Kaldırılır ?

1.YÖNTEM: (2016)

Öncelikle sağ üst köşeden kendi profil isminize tıklayarak kendi profilinize ulaşınız. Ardından kendi zaman tüneliniz açılacak.

Profil fotoğrafınızın yan kısımlarında Hakkında kısmı yer almakta. Hakkında kısmında size ait bilgileriniz diğer kullanıcılara görünmekte.

Hakkında kısmında telefon numaranız, mail adresiniz vs görünmekte. Bu kısmın üzerine mouse ile gelin ve ” İletişim ve temel bilgilerini düzenle” butonuna tıklayın.

Ardından iletişim bilgileri kısmı açılacaktır. Telefon numaranızın üzerine gelin ve karşınıza çıkan ” Düzenle ” linkine tıklayın. Açılan yerde ki butona tıklayarak ” Herkese açık ” olan seçeneği ” Sadece Ben ” olarak güncelleyip kaydedip çıkın.

2.Yöntem:

İlk yapmanız gereken Facebook sayfanızda sağ üst kısmında bulunan hesap kısmına tıklamanız gerekmektedir. Buradan sonra gizlilik ayarlarına ulaşmalısınız. Daha sonrasında ise burada yer alan mevcut ayarlarını değiştir, butonuna tıklamanız gerekmektedir. Daha sonrasında gizlilik ayarlarını Facebook’tan sonra yapmanız gereken, gelen pencerede özelleştir butonunu seçmeniz gerekmektedir. Bu işlem sonrasında gelen pencerede yer alan cep telefonu seçeneğini sadece ben seçeneği yapabilirsiniz. Bu işlemi aynı zamanda sabit telefon ve adres içinde yapabileceğinizi söyleyebiliriz. Artık cep telefon numaranız size özel bir numaradır ve cep telefonunda sizden başka herhangi bir kimse ulaşamaz. Dilerseniz buradan yine aynı şekilde ayarlar kısmından numara ekleme ya da numara kaldırmak işleminizi tamamlayabilirsiniz.

Üst kısımda anlatmış olduğumuz yolları izledikten sonra sayfada karşınıza çıkmakta olan telefon numarasın sağ tarafında yer alan çarpı işareti sayesinde Facebook’tan numaranızı kaldırabilirsiniz. Sizlerde bu sayede ilerde oluşabilecek herhangi bir sıkıntıya karşı numaranızı ve kendinizi güvene alabilirsiniz.