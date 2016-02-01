Google Play Store Rh-01 Hatası Sorunu ve Çözümü

Eğer cihazınızda Sunucudan bilgi alınırken hata oluştu. Play Store RH-01 hatası alıyorsanız bu sayfamızı okumaya devam etmelisiniz. Android sistemli telefonların gelişmesi ile birlikte Play Store’da gelişmeye başladı ve kullanıcılar binlerce oyun uygulama içerisinden dilediğini indirebiliyor. Play Store bir çok oyun ve uygulama indirmek için iyi bir kaynak ancak bazen çıkan hatalar can sıkıcı olabiliyor. Bu hatalardan birisi de ” RH-01″ hatasıdır. Bu hata bazı Play Store kullanıcılarda çıkmakta.
Play Store Rh-01 hatası nasıl çözülür diyen kullanıcılar bu sorunun kaynağını araştırmaya başlarlar. Bu hatanın sorununu çözmek için Play Store’u kaldırmanıza veya telefonunuza format atmanıza gerek yok. Küçük adımlar ile uygulayabileceğiniz sorun çözme yöntemleri bu sorun için oldukça etkili olacaktır.
Play Store Rh-01 hatası Sorunu Nasıl Çözülür ?
Sunucudan bilgi alınırken hata oluştu. RH-01 hatası telefonunuzun ekranına geliyorsa hemen panik yapmayın. Büyütülecek bir hata değil. Bu hata Google’ın sunucularından anlık olarak veri alınamadığına dair size sunulan bir bilgidir. Suncudan telefonunuza bilgi gelmediği zaman bu hata ekranınıza gelmekte. Play Store Rh-01 hatası çözümü için yapmanız gereken adımları aşağıda listeledik.
Sunucudan bilgi alınırken hata oluştu. Play Store Rh-01 hatası çözmek için bunları uygulayın.
Cep telefonunuzdan Ayarlar > Uygulamalar kısmına ulaşınız.
Burada telefonunuzda yüklü olan tüm uygulamalar listelenecektir.
Ekranın üstünde ki sekmeleri sağa kaydırarak Tümü kısmına ulaşınız.
Tüm uygulamaların yer aldığı kısımda Play Store‘u bulun ve içine girin.
Burada yapmanız gerekenler ” Verileri Temizle “ ve ” Önbelleği temizle “ işlemi yapmak. Bu işlemleri yaptıktan sonra Play Store hesabınızdan çıkış yapılacaktır. Kullanıcı adı ve şifrenizi tekrar Play Store’a girerek aktif edebilirsiniz.
2.Yöntem
Eğer yukarıda ki işlemleri yaptığınız halde Play Store Rh-01 hatası çözülmedi ise yapmanız gereken bir adım daha yer almakta. Eğer bu hatayı alıyorsanız sorun Play Store’un son sürümünde olabilir. Şu an sahip olduğunuz Play Store’un sürümüne bakın ve apk indirme sitelerinden Play Store’un bir önce ki sürümünü indirip yüklemeyi deneyin. Bu sayede Rh-01 hatası çözülmüş olacaktır.
3.Yöntem
Bir diğer Play Store Rh-01 hatası çözüm yolu ise Google Play Store hesabınızı kaldırıp tekrar eklemek. Ayarlar > Hesaplar > Google kısmına gidiniz. Buradan Gmail hesabınıza girin ve 3 noktalı menüden Hesabı kaldır işlemi yapınız. Bu işlemden sonra Play Store hesabınız kaldırılacak ve tekrar Play Store’a girdiğinizde size hesap soracak. Aynı Gmail hesabınızı tekrar girebilirsiniz.
4.Yöntem
Play Store Rh-01 çözümü için yeni bir çözüm yolunu sizlere aktarmak istiyoruz. Yukarıda ki çözüm yöntemlerinde herhangi bir başarı elde edemediyseniz bu adımı denemenizi öneriririz. Ayarlar > Uygulamalar > Tümü kısmına gidiniz. Burada Google Hizmetleri Çercevesi seçeneğini bulup içine giriniz. Ardından içine girdikten sonra Verileri Sil ve Önbelleği temizle işlemlerini yerine getiriniz.
40 thoughts on “Google Play Store Rh-01 Hatası Sorunu ve Çözümü”
kardes senden allah razı olsun sorunumu çözdum sayende
Abi hangi yöntemi kullandın
eyw bro oldu
ya tablet piranha içinde yap olmuyo kuzenim için
Ya hicbiri ise yaramiyosa panik yapabilir miyizz ??
Olmuyor bilen vr mı
tşkr ederim kardeş oldu sayende
Hepsini denedim olmuyor
hiçbiri olmadı :((
3. Yontem ise yariyor arkadaslar.
Neden işe yaramadı hepsini denedim
Vallah pirahanda icinde yap abi
Evet yapılmıyor esra benimkide Piranha tablet
ya beyler ben her şeyi denedidim nuh diyo peygamber demiyo yok abi :(
Piranha tablette olmuyo abi be nasıl yapılıyor bi gösterin yada söyleyin abi ya
ya benim telefonumda uygulamalar kısmı yok
Bende oldu 3 ise yariyor birdaha saol ve cevaplane ya hamisi cevapla nolub cevapla kisa yazsas
Pirana tablt allah belani versin seni uretenin satanin yaziklar olsun
Ne inatçı bisi lan bu yeminli sanki olmuyo bence 3-5 yöntem daha ekleyin
Kardes senden çok razi olsun çok iyisin
Olmyor
olmuyorr
Arkadaşlar hiç biri işe yaramadiysa son çözüm yolunu size anlatacam. Telefonunuza daha önceden yukleyip sildiginiz herhangi bir recovery ya da google playla bağlantılı ya da root programini kapatmadan sildiyseniz o programı tekrardan yükleyip start yerine stop yapın sonra tekrardan silin. Telefon duzelecektir. Bu da olmazsa telefonu formatlamak zorundasınız.
Ben biliyorum önce siz telefonuzda ayarlar bölmesinde play storeye gitib orda verileri silin sonra hesaplar bölmesinde hesapınızı silib telefonuzu yeniden başlatın sonra ise play storeye girin eski hesabınızı girin sonra RH-01 hatası çözülmüşdür bu kadar. YAZAN İBRAHİM QURBANOV HANSI ÖLKEDE YAŞAN AZERBAYCAN BAKÜ DOĞULDUĞU YER AZERBAYCAN
Abi bende de olmuayor acil çözüm lütfen kardeşim için
Bro tsk oldu
piranha ultra 4 tab 9.0 olmuyo piranhayi markasinida boyle sorununda ta …. Gidip mobo market indirecem pic piraha
Hepinize de denedim olmuyor.
Hepsini denedim olmuyor yardimci olun lütfen.
ayarlar/yeniden başlat restore eder düzelir yalnız bu blu stack için
anlatılanların hepsini yaptık âmâ olmadı
SÜPERSİN abi
Yaptım olmuyor başka çözümü yokmu
Piranha tablet hicbiri olmuyor
İnşallah olur kardaş
Pranha tablet olmuyor. Tek yapmanız gereken ayarlar bölümünden tableti sıfırla yapıp sonra herşeyi yeniden yüklemek. Ben kızımın tabletini böyle yapıyorum.
Yaa arkadaslar olmuyor bilen varmi yardim edin
Ya olmiyo tablet piranha
Ya olmuyo
Ya benim play store sifremi bilmiyom dediklerinizi qnlqmiyom veriyi sildim kqpatip actim telefonu olmqdi sinir oldum yqqqa