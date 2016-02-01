Google Play Store Rh-01 Hatası Sorunu ve Çözümü

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Eğer cihazınızda Sunucudan bilgi alınırken hata oluştu. Play Store RH-01 hatası alıyorsanız bu sayfamızı okumaya devam etmelisiniz. Android sistemli telefonların gelişmesi ile birlikte Play Store’da gelişmeye başladı ve kullanıcılar binlerce oyun uygulama içerisinden dilediğini indirebiliyor. Play Store bir çok oyun ve uygulama indirmek için iyi bir kaynak ancak bazen çıkan hatalar can sıkıcı olabiliyor. Bu hatalardan birisi de ” RH-01″ hatasıdır. Bu hata bazı Play Store kullanıcılarda çıkmakta.

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Play Store Rh-01 hatası nasıl çözülür diyen kullanıcılar bu sorunun kaynağını araştırmaya başlarlar. Bu hatanın sorununu çözmek için Play Store’u kaldırmanıza veya telefonunuza format atmanıza gerek yok. Küçük adımlar ile uygulayabileceğiniz sorun çözme yöntemleri bu sorun için oldukça etkili olacaktır.

Play Store Rh-01 hatası Sorunu Nasıl Çözülür ?

Sunucudan bilgi alınırken hata oluştu. RH-01 hatası telefonunuzun ekranına geliyorsa hemen panik yapmayın. Büyütülecek bir hata değil. Bu hata Google’ın sunucularından anlık olarak veri alınamadığına dair size sunulan bir bilgidir. Suncudan telefonunuza bilgi gelmediği zaman bu hata ekranınıza gelmekte. Play Store Rh-01 hatası çözümü için yapmanız gereken adımları aşağıda listeledik.

Sunucudan bilgi alınırken hata oluştu. Play Store Rh-01 hatası çözmek için bunları uygulayın.

Cep telefonunuzdan Ayarlar > Uygulamalar kısmına ulaşınız.

Burada telefonunuzda yüklü olan tüm uygulamalar listelenecektir.

Ekranın üstünde ki sekmeleri sağa kaydırarak Tümü kısmına ulaşınız.

Tüm uygulamaların yer aldığı kısımda Play Store‘u bulun ve içine girin.

Burada yapmanız gerekenler ” Verileri Temizle “ ve ” Önbelleği temizle “ işlemi yapmak. Bu işlemleri yaptıktan sonra Play Store hesabınızdan çıkış yapılacaktır. Kullanıcı adı ve şifrenizi tekrar Play Store’a girerek aktif edebilirsiniz.

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2.Yöntem

Eğer yukarıda ki işlemleri yaptığınız halde Play Store Rh-01 hatası çözülmedi ise yapmanız gereken bir adım daha yer almakta. Eğer bu hatayı alıyorsanız sorun Play Store’un son sürümünde olabilir. Şu an sahip olduğunuz Play Store’un sürümüne bakın ve apk indirme sitelerinden Play Store’un bir önce ki sürümünü indirip yüklemeyi deneyin. Bu sayede Rh-01 hatası çözülmüş olacaktır.

3.Yöntem

Bir diğer Play Store Rh-01 hatası çözüm yolu ise Google Play Store hesabınızı kaldırıp tekrar eklemek. Ayarlar > Hesaplar > Google kısmına gidiniz. Buradan Gmail hesabınıza girin ve 3 noktalı menüden Hesabı kaldır işlemi yapınız. Bu işlemden sonra Play Store hesabınız kaldırılacak ve tekrar Play Store’a girdiğinizde size hesap soracak. Aynı Gmail hesabınızı tekrar girebilirsiniz.

4.Yöntem

Play Store Rh-01 çözümü için yeni bir çözüm yolunu sizlere aktarmak istiyoruz. Yukarıda ki çözüm yöntemlerinde herhangi bir başarı elde edemediyseniz bu adımı denemenizi öneriririz. Ayarlar > Uygulamalar > Tümü kısmına gidiniz. Burada Google Hizmetleri Çercevesi seçeneğini bulup içine giriniz. Ardından içine girdikten sonra Verileri Sil ve Önbelleği temizle işlemlerini yerine getiriniz.