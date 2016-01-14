WhatsApp Kaydol – üye ol ve yeni hesap aç

WhatsApp Kaydol işlemi ile bu mesajlaşma uygulamasını Akıllı telefonlarda kullanabileceksiniz. Akıllı telefonların yaygınlaşmasının en büyük etkileri hiç kuşkusuz mesajlaşma uygulamalarında kendini hissettirdi. Hatta durum öyle bir hal aldı ki, artık anlık mesajlaşma uygulaması yüklü olmayan bir akıllı telefonu görmek mümkün değil. Bu mesajlaşma programlarından da en büyüğü ve sektörün öncüsü haline geleni de hiç kuşkusuz WhatsApp’tır. Bu uygulama okadar popüler hale geldi ki yapılan istatistik çalışmalarında hem iOS hem de Android işletim sistemlerinde geçtiğimiz yıl en çok indirilen uygulama olmayı başardı. WhatsApp kaydol işlemi yaparak sizde bu mesajlaşma uygulamasına sahip olabilirsiniz.

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WhatsApp genel anlamda internet bağlantınızı kullanarak online olarak mesaj ve dosya gönderilebilen, bunun yanında sesli arama özelliği de bulunduran bir mobil uygulamadır. Bu özelliği ile birlikte adeta bir çağ kapatmıştır. Günümüzde GSM operatörlerine kısa mesaj ödeyen insan sayısı hiç kalmadı diyebiliriz. Hatta yapılan bir çalışmada GSM operatörlerinin WhatsApp çıktıktan sonra 13.9 milyar dolarlık bir SMS gelir kaybı yaşadığı ortaya konmuş ve bu durum da uygulamanın global çapta ne denli etkili olduğunu ortaya koymakta.

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WhatsApp telefondan hesap açmak için öncelikle telefonunuzun internete erişiminin olması gerekmektedir. Mobil internet paketi alarak internete rahatlıkla bağlandıktan sonra bu uygulamayı kullanmak için WhatsApp kaydolmanız gerekmektedir. Tabi bu uygulamayı kullanmak için karşınızdaki kişinin de WhatsApp Üyelik sahibi olması gerekmektedir. Dilerseniz WhatsApp kaydol işlemlerine geçelim.

WhatsApp Kaydol

WhatsApp üye olmak için öncelikle uygulamayı telefonunuza indiriniz. Daha sonra telefonunuzun ana ekranından uygulamanın simgesine tıklayıp açın ve kayıt adımlarını takip edin. İlk olarak sizden telefon numaranız sorulacak. Bu alana aktif olarak kullandığınız noyu yazın ve daha sonra bu numaraya gelecek olan doğrulama kodunu uygulamada istenilen ekrana yazın. Bu işlemi geçtikten sonra uygulama rehberinize kayıtlı olan kişileri tek tek tarayacak ve WhatsApp kullanan kişileri sıralayacak. Bu kişilerden istediğinize mesaj gönderebilirsiniz. Karşınızdaki kişi eğer internete bağlı ise, uygulamaya girdiği anda sizden bir mesaj geldiği bildirimini alacaktır.

WhatsApp kaydol işlemi yaparak uygulamada interneti kullanarak dünyanın neresinde olursanız olun, aynı anda telefon rehberinizdeki birine mesaj göndermenizi, resim ve dosya paylaşabilmenizi sağlayarak oldukça büyük bir hizmet vermektedir. Bunun yanında son zamanlarda uygulama üzerinde pek çok geliştirme yapılmış ve mesajlarınızın karşınızdakine gidip gitmediğini, karşınızdaki tarafından mesajlarınızın okunup okunmadığını da size göstermektedir. Üstelik tüm bunlar ücretsiz bir şekilde sunulmaktadır.