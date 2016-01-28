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Android telefona bulaşan virüs nasıl silinir, nasıl temizlenir şeklinde ki sorularınıza bu sayfamızda cevap bulabileceksiniz. Bilgisayarlar ile başlayan virüsler, Akıllı telefonların gelişmesi ve kullanımının artması ile birlikte virüslerin yeni hedefi Android telefonlar oldu. Akıllı telefonlarda özellikle bazı sitelerde, oyun ve uygulamalarda aniden çıkan reklamlardan dolayı virüs yiyebilirsiniz. Özellikle internetten bilmediğiniz güvenmediğiniz apk dosyalarını kurmamanız telefonununuzun sağlığı için faydalı olacaktır.

Android telefonlar için iyi bir oyun ve uygulama kaynağı olan Play Store’a da dikkat etmelisiniz. Kötü niyetli kişiler Play Store’da uygulama yaparak virüs yaymayı planlıyorlar. Google zaman zaman Play Store’da temizlik yaparak bu zararlı uygulamaları temizlemeye çalışıyor. Sizde güvenmediğiniz uygulamaları telefonunuza kurmayın ve uygulama kurarken uygulamanın istediği izinlere dikkat edin.

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Telefon virüslerden nasıl korunur ?

1- Güvenmediğiniz yerden indirdiğiniz apk dosyaları kurmayın.

2- Play Store’dan uygulama yüklerken istediği izinlere ve yayıncıya dikkat ediniz.

3- Güvenli olmayan toplu internet ağlarına bağlanmayınız.

4- Bazı web sitelerinde veya bazı uygulamalarda çıkan ” telefonunuzda virüs bulundu ” şeklinde ki çıkan reklamlara sakın tıklamayın.

Telefona bulaşan virüs nasıl temizlenir ?

Öncelikle bulaşan virüsü iyi ayırt etmek gerekir. Bulaşan virüs o an yüklediğiniz uygulama ile bulaştı ise öncelikle o en son yüklediğiniz uygulamayı telefonunuzdan kaldırınız. Cep telefonunuza son yüklediğiniz uygulamaları kaldırdıktan sonra sıra geldi telefonunuzda ki virüsü araştırmaya. Bu virüs cep telefonunuzu açılmaz hale veya işlem yapılmaz hale getiriyor ise tek çareniz format atmak. Cep telefonunuzun modeli ile Google’da format nasıl atılır tarzı konuları ararsanız konulara ulaşırsınız. Dilerseniz Samsung format, lg format sayfalarımıza göz atabilirsiniz.

Eğer cep telefonunuzu virüs girdi ve telefonunuz ile halen işlem yapılıyor ancak donuyor veya bir yerlerde bu virüsden kaynaklı reklamlar çıkıyor ise bazı programlar ile bu virüsleri temizleme şansınız var. AVG, Dr Web, Cm Security tarzı Android uygulamaları bu işlem için işinizi görecektir. Virüs temizleme uygulamaları arasında AVG uygulaması oldukça etkili olabilecektir. Buraya tıklayarak bu uygulamayı indirebilirsiniz. Virüs temizleme uygulamalarını indirdikten sonra uygulamayı açın ve cep telefonunuzda tarama yapın. Taramanın ardından eğer virüslü dosya telefonunuzda yer alıyor ise uygulama size gösterecek ve silinmesi için sizden bir talimat bekleyecektir.