Telefon Sim kartı Görmüyor – Okumuyor Sorunu Çözümü

Reklamlar



Telefon Sim kartı görmüyor, okumuyor sorunu her Akıllı telefon kullanıcısının karşılaşacağı durumlardan bir tanesi. Telefon sim kartımı tanımıyor sorunu çözülebilecek bir sorun olması nedeni ile fazla telaş yapılacak bir sorun değildir. Telefon sim kartı hatası

Reklamlar



Önceden Akıllı telefonların yavaş yavaş gelişmeye başladığı dönemlerde SIM Kartları oldukça büyüktü ve takıp çıkarması kolaydı. Ancak teknolojinin gelişmesi ve telefonların küçülmesi ile orantılı olarak sim kartları da küçülmeye başladı. Micro sim kartları ile sim kartı daha da küçüldü.

Reklamlar



Telefon Sim kartı Görmüyor Hatası nasıl düzeltilir ?

Telefonunuz açıkken sim kart okunamıyor tarzı bir hata alırsanız aklınıza ilk gelecek olan neden Sim kartınızın yuvasından oynamış olabilme ihtimalidir. Cep telefonunuzun arka kapağını açın ve sim kartınızı yerinden çıkarın. Çıkardıktan sonra tekrar yavaş ve doğru bir şekilde yuvasına takın. Büyük ihtimal sorun çözülecektir. Çünkü bazen Akıllı telefonlarda sarsıntıdan dolayı Sim kartı yuvaları oynayabiliyor.

Kartınızı çıkarıp tekrar taktıktan sonra sorun çözülmedi ise sim kartınız takılı halde iken telefonunuzu yeniden başlatın. Telefonunuz kapalıp açıldıktan sonra PİN kodu ister ise sorun çözülmüş olacaktır. Sım kart bulunamadı şeklinde tekrar hata verir ise yapmanız gereken Sim kart yuvasını ve Sım kartı üflemek. Herhangi bir toz veya toz benzeri maddeler okumama sorunu çıkartabilir.

Bu çözüm yollarını denedikten sonra halen olmadı ise başka bir kişinin SIM Kartını telefonunuza takınız. Başka bir kişinin SIM Kartı telefonunuzda sorunsuz bir şekilde çalışıyor ise sizin SIM kartınız bozulmuş demektir. Başka bir sım kartı çalışıyor sizin sim kartınız çalışmıyor ise Telefon Sim kartı Görmüyor sorununun çözüm yolu yeni bir SIM kartı almakta olabilir. Yeni bir SIM Kartı almak sorununuzu çözecektir. Yeni SIM Kartı aldığınız halde halen Telefon Sim kartı Görmüyor hatası alıyorsanız telefonunuzu servise gönderebilirsiniz.