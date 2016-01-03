Telefon Sim kartı Görmüyor – Okumuyor Sorunu Çözümü

Telefon Sim kartı görmüyor, okumuyor sorunu her Akıllı telefon kullanıcısının karşılaşacağı durumlardan bir tanesi. Telefon sim kartımı tanımıyor sorunu çözülebilecek bir sorun olması nedeni ile fazla telaş yapılacak bir sorun değildir. Telefon sim kartı hatası
Önceden Akıllı telefonların yavaş yavaş gelişmeye başladığı dönemlerde SIM Kartları oldukça büyüktü ve takıp çıkarması kolaydı. Ancak teknolojinin gelişmesi ve telefonların küçülmesi ile orantılı olarak sim kartları da küçülmeye başladı. Micro sim kartları ile sim kartı daha da küçüldü.
Telefon Sim kartı Görmüyor Hatası nasıl düzeltilir ?
Telefonunuz açıkken sim kart okunamıyor tarzı bir hata alırsanız aklınıza ilk gelecek olan neden Sim kartınızın yuvasından oynamış olabilme ihtimalidir. Cep telefonunuzun arka kapağını açın ve sim kartınızı yerinden çıkarın. Çıkardıktan sonra tekrar yavaş ve doğru bir şekilde yuvasına takın. Büyük ihtimal sorun çözülecektir. Çünkü bazen Akıllı telefonlarda sarsıntıdan dolayı Sim kartı yuvaları oynayabiliyor.
Kartınızı çıkarıp tekrar taktıktan sonra sorun çözülmedi ise sim kartınız takılı halde iken telefonunuzu yeniden başlatın. Telefonunuz kapalıp açıldıktan sonra PİN kodu ister ise sorun çözülmüş olacaktır. Sım kart bulunamadı şeklinde tekrar hata verir ise yapmanız gereken Sim kart yuvasını ve Sım kartı üflemek. Herhangi bir toz veya toz benzeri maddeler okumama sorunu çıkartabilir.
Bu çözüm yollarını denedikten sonra halen olmadı ise başka bir kişinin SIM Kartını telefonunuza takınız. Başka bir kişinin SIM Kartı telefonunuzda sorunsuz bir şekilde çalışıyor ise sizin SIM kartınız bozulmuş demektir. Başka bir sım kartı çalışıyor sizin sim kartınız çalışmıyor ise Telefon Sim kartı Görmüyor sorununun çözüm yolu yeni bir SIM kartı almakta olabilir. Yeni bir SIM Kartı almak sorununuzu çözecektir. Yeni SIM Kartı aldığınız halde halen Telefon Sim kartı Görmüyor hatası alıyorsanız telefonunuzu servise gönderebilirsiniz.
28 thoughts on “Telefon Sim kartı Görmüyor – Okumuyor Sorunu Çözümü”
Bendeki sim kartı baska telefonda çalışıyor. Bendekinde çalışmıyor. ama telefonuma başka sim kartı takınca o çalışıyor. Gelde bunu açıkla
ayn hatta benim telde pin kodu soruyor giriyorum sonra tel açılıyor ama sim kart yok diyor
Bende sim kartı görmüyor ama şebeke full çekiyor? Açılışta pin kodu sormuyor.
aynen bendede oldu.
Telefonum:casper v6 / SORUN: Tlefonum bazen şebeke gidip geliyor, sorununu tam olarak bilmiyoruz ancak sim kartını yeni aldık fakat sım kartı takıldıktan 5 dk sonra şebeke tkrar gidiyor nolur yardım edin…
Aynen benimkide gormuyor niyeki acaba
ama benimki bazen buluyo bazen yok diyo sürekli uğraşamam ki ama bende haklıyım bi yol yokmu casper via v10
Aynı Hata Bendede Var Kardeşim
bu sorun yüzünden yeni hat çıkardım o da çalışmadı nasıl düzeltilir bu
Ben başka sim kart taktım sim kartımı çalışmadı telefonum gayet iyi çalışıyor sim kart çalışmadı yeni hat aldım telefoncu çalıştırmaz dedi yeni telefon verdi bana ben bilmiyordum başka hat takıp telefon çalıştırmayacağını
arkadaşlar başparmak ile simkart tarafının tam altını , diğer 4 parmak ile telefonun ekranına gelecek şekilde press yapın . hatta o kadar çok bastırın ki yamulduğunu hissedin sorununuz çözülecektir. olmazsa bir de kartın üst tarafına birkaç kat bant yapıştırarak takmayı deneyin bendeki sorun çözüldü
BENİM TEELFONUM WODOFON.24 AY TAHAHUDU BUGÜN BİTTİ VE DÜN TELEFONUM SİM KART OKUMADI..TELEFONCUYA TAMİR İÇİN VERDİM.BUGÜN BDDK GİBİ BİRNEDENDEN OLABİLECEĞİ SÖYLENDİ.
BU NEİŞTİR ANLAMADIM
Hattım telefonda gorunmuyor ama baska telefonlarda gorunuyor lutfen aciklamak icin yorum yazın
Benimki de görmüyo yaaa kaç kere sim kartını cıkarttım
Aynen yaa benimki de gormuyo kac kere sim kartını cıkarttım
Ben türkcelliyim benim yıllık abonem doldu ve bana sim kartı verdiler çok küçük bende aldım taktım. Sonra parola istemedi telefon bende sim kartını çıkartıp tekrar takıyım dedim ama sim kartı küçük olduğu için çıkmadı iğne ile çıkarmak zorunda kaldım. Ama hala sim kartı telefonu görmüyor.
Telefonum hat okumuyor başka bi hat taktım okudum hatuna ne gibi bir sıkıntı olabilir yardimci olurmusunuz
Benimki görüyor ama okumuyor
benim sorunumda ozn nin ki
ve cozum bulamiyorum
Yani bendeki aynı durum çözümü zor
Eğer tlfonunuz kendi tlfonunuzda okumuyor ama başka bir tlfonda okuyorsa ozaman tlfonunuza yazılım attırın sorun ortadan kalkacaktır.
Yada en kısa yöntem sim kartınız hangisiyse bayisine gidip aynı numaranın yedeğini alabilirsiniz almadan önce eski sim kartınızı başka bir tlfona takıp kopyalamayı unutmayınız faturalı hatlar içindeki tarifelerim gidecek diye korkmasın hiç bişi gitmiyor sadece numaralar gidiyor.
lanet olsun bu nedir ya kaç kere gönderdim servise hep aynı sıkıntı nedir bunun çözümü niye okumuyor bu sim kartı
Merhaba. Bende yukardaki arkadaslara benzer sorunlar yaşıyorum. Telefonum tek hattan başka hiçbir hattı görmüyor. Kullandığım hat avea ve bu hatta bir sıkıntı yok ama yine aynı avea operatörüne bağlı başka hat bile olsa telefon görmüyor. Yani sorumun şu telefon içindeki hatta başka bir hattı kabul etmiyor. Yardım olursanız sevinirim şimdiden teşekkürler.
Cemcanavar teşekkür ler bastirdim çözüldü
Bende tüm telefonları görür ama kendi telefonumu görmüyor başkalarının telefonu benim telefonumu görüyor sim kartımı ara sıra goruyor
Benim bir geliyor bir gidiyor sim kart yok fln yazıyor
Casper VIA m1 sim kart takıyorum okumuyo başka sim taktığımdada okumuyo kendi sim kartımı başka telefona takıyorum okuyor ne yapmalıyım