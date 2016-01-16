Snapchatte silindiğimi nasıl anlarım, arkadaşımın beni sildiğini engellediğini nasıl anlayabilirim diyen ceply ziyaretçilerimiz için bu sayfayı hazırlama gereği duyduk. Snapchat uygulamasını kullanırken arkadaş olarak eklediğiniz kişiler zamanla sizi silebilirler, sizin de bunu bilmeniz oldukça doğal bir davranıştır.
Snapchat üzerinden arkadaş ekleyerek kendi arkadaş listenizi oluşturabilirsiniz. Bu oluşturduğunuz arkadaş listesi ile kendinize ait resimleri paylaştığınız bu sistemde, sizin zaman içerisinde silen kişileri keşfetmeniz lazım. Facebook gibi diğer ortamlarda da bulunan bu arkadaşlıktan silme işlemi Snapchat gibi uygulamalarda da yer almakta.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Snapchat şifremi unuttum
Snapchat’te silindiğimi nasıl anlarım ?
Snapchatte silindiğimi nasıl anlarım sorusunun çok basit bir cevabı bulunmakta. Bu uygulama üzerinde sizi silen kişiler muhakkak olacaktır ve bu kişileri kolayca tespit edebilirsiniz.
İlk olarak Snapchat uygulamasını açınız. Ardından Snapchat uygulamasının hayalet ikonuna dokununuz. Açılan menüden Arkadaşlarım yazısına dokunun.
Burada Snapchat hesabınızda hesabınızda bulunan arkadaşlarınız gözükecektir. Bu kısımda direk olarak kişi sizi sildi diye yazmaz ancak bunu anlamanın kolay bir yolu var. Arkadaşlarım kısmında sizi sildiğini veya sileceğini düşündüğünüz arkadaşınızın üzerine dokununuz. Açılan pencerede kişinin Snapchat kartı gözükecektir. Bu arkadaşınızın kullanıcı adının yanında Snap puanı yer almaktadır.
Eğer bu kişinin kullanıcı adının yanında Snap puanı görünmüyor ise bu kişi sizi silmiş demektir. Ayrıca snap puanı sadece kişi sizi sildiğinde değil arkadaşlık isteği gönderdiğiniz halde kabul etmeyen kişilerde de bu durumda olmaktadır.
12 thoughts on “Snapchat’te Silindiğimi / Engellendiğimi Nasıl Anlarım”
beni ekleyen arkadaşımı eklemeden engelledim.onun arkadaş listesinde gözükmeye devam eder miyim?
Edersin
Merhaba ya karşımdaki kişinin snap puanı gözükmüyor ama benim snaplerimi görebiliyor bu ne demek
Merhaba ben listemde ekli olan bir kişiyi sildim sonra o kişi beni ekleyenler de çıktı beni geri mi ekledi
Merhabalar ekli olan bir kisiyi sildim, daha sonra beni ekleyenlerde cikmadi kendisi. Bu durumda o da beni mi silmis oluyor? Tesekkurler
Merhaba kullanıcı ismi görünmüyor fakat puanı görünüyor bu ne demek
Merhaba. Beni sildi sonra tekrardan istek geldi kabul ettim şimdi puan gözükmüyor ama snapleri izleniyor
Arkadasim benii engellemis bunu nasil kaldirabilirim
Ben arkadaşımı engelledim. Engeli kaldırdım sonra arkadaşlarımda gözükmedi. Tekrar ekledim sohbetimiz aynı şekilde duruyor. Ama snap puanı burcu falan gözükmüyor. Yani engellenmiş miyim?
Sizce nasıl öğrenirsin e posta kurmayı
Meraba ben birini eklemiştim ama iki gün sonra arkadaş listemde adı çıkmadı. Bu kişi beni silmiş veya engellemiş olabilirmi? Cevabiniz icin simdiden tesekkür ederim.😊
Ben bir arkadaşımı ekledim 3 gün sonra snap puanı çıkmadı ama o gün attıgı snapler hala gözüküyo sizce neden