Snapchat’te Silindiğimi / Engellendiğimi Nasıl Anlarım

Snapchatte silindiğimi nasıl anlarım, arkadaşımın beni sildiğini engellediğini nasıl anlayabilirim diyen ceply ziyaretçilerimiz için bu sayfayı hazırlama gereği duyduk. Snapchat uygulamasını kullanırken arkadaş olarak eklediğiniz kişiler zamanla sizi silebilirler, sizin de bunu bilmeniz oldukça doğal bir davranıştır.

Snapchat üzerinden arkadaş ekleyerek kendi arkadaş listenizi oluşturabilirsiniz. Bu oluşturduğunuz arkadaş listesi ile kendinize ait resimleri paylaştığınız bu sistemde, sizin zaman içerisinde silen kişileri keşfetmeniz lazım. Facebook gibi diğer ortamlarda da bulunan bu arkadaşlıktan silme işlemi Snapchat gibi uygulamalarda da yer almakta.

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Snapchat’te silindiğimi nasıl anlarım ?

Snapchatte silindiğimi nasıl anlarım sorusunun çok basit bir cevabı bulunmakta. Bu uygulama üzerinde sizi silen kişiler muhakkak olacaktır ve bu kişileri kolayca tespit edebilirsiniz.

İlk olarak Snapchat uygulamasını açınız. Ardından Snapchat uygulamasının hayalet ikonuna dokununuz. Açılan menüden Arkadaşlarım yazısına dokunun.

Burada Snapchat hesabınızda hesabınızda bulunan arkadaşlarınız gözükecektir. Bu kısımda direk olarak kişi sizi sildi diye yazmaz ancak bunu anlamanın kolay bir yolu var. Arkadaşlarım kısmında sizi sildiğini veya sileceğini düşündüğünüz arkadaşınızın üzerine dokununuz. Açılan pencerede kişinin Snapchat kartı gözükecektir. Bu arkadaşınızın kullanıcı adının yanında Snap puanı yer almaktadır.

Eğer bu kişinin kullanıcı adının yanında Snap puanı görünmüyor ise bu kişi sizi silmiş demektir. Ayrıca snap puanı sadece kişi sizi sildiğinde değil arkadaşlık isteği gönderdiğiniz halde kabul etmeyen kişilerde de bu durumda olmaktadır.