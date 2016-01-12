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Snapchat Kaydol sayfamız ile bu check-in yapılan uygulama da nasıl profilinizi açacağınızı göstereceğiz. Son yıllarda özellikle gençler arasında en popüler uygulamalara bakacak olursak ilk sıralarda Snapchat uygulamasının olduğunu rahatlıkla görebilmekteyiz. Bu yazımızda sizlere kısaca bu uygulamanın özelliklerinden bahsederek Snapchat hesap açma hakkında bilgilendirme yapacağız.

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Facebook ile başlayan sosyal medya çılgınlığı gün geçtikçe arttıkça, özellikle spesifik olan ve sadece tek bir alana odaklanan uygulamalarının çoğaldığını görüyoruz. Önceki yıllara nazaran artık kullanıcı pek çok seçeneği aynı sosyal ağda bulmaktansa, her bir aktivite için o noktaya odaklanmış sosyal ağları tercih etmekte. Yani kısaca bütünden parçaya doğru giden bir trend olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu bağlamda kısıtlı olan ve tek bir noktaya odaklanan uygulamaların daha fazla ilgi çektiğini söyleyebiliriz. Snapchat uygulaması da sınırlaması olan ve belirli bir konuya odaklanmış olan bir uygulamadır.

Snapchat’e kayıt olan kullanıcıların fotoğraf çekebildikleri, video çekebildikleri ve bu paylaşımlarına not ekleme olanakları da bulunan uygulamada tüm paylaşımlar sadece belirli bir süre paylaşılabilmektedir. Bu süre 1 ile 10 saniye arasındadır. İşte uygulamanın da en önemli özelliği budur. Paylaştığınız gönderiler sadece bir kereliğine ve belirli bir süre sizinle bağlantıda olan insanlara gözükmektedir.

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Snapchat Kaydol Nasıl üye olunur ?

Peki, Snapchat Kaydol işlemi nasıl gerçekleşiyor? Öncelikle uygulamayı mobil cihazınıza indirmeniz gerekmekte. Buraya tıklayarak Snapchat uygulamasını Android cihazınıza indirebilirsiniz. iOS için buradan. Yüklemeyi gerçekleştirdikten sonra da uygulamayı çalıştırın ve karşınıza çıkan “Kayıt Ol” butonuna tıklayın. Açılan ekranlarda gerekli olan bilgileri girin ve “devam” butonuna basın. Daha sonra belirttiğiniz telefon numarasına Snapchat Üye Olmak için gerekli olan doğrulama kodunu gönderecekler ve bu kodu uygulamada karşınıza gelen ekrana yazarak devam edin. Snapchat Kaydol konusunu bir de aşağıda resimli anlattık, resimleri takip ederek hesabınızı açabilirsiniz.

Uygulamayı açınca böyle bir ekran karşınıza gelecektir. Altta ki Kaydol yazısına dokunun.

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Ardından kayıt olma ekranında sizin bilgileriniz istenecek. İlk boşluğa eposta adresinizi ve 2.kısıma da kullanacağınız şifreyi giriniz. Ardından en son boşlukta doğum tarihinizi seçerek Kaydol yazısına dokunun.

Bilgilerini girdikten sonra Snapchat nickini belirlemeye sıra geldi. Sana özel olacak bu kullanıcı adını iyi seçmelisin.

Bilgi doldurma işlemi sona erdikten sonra numara doğrulaması yapmalısınız. Telefon numarasını ben salladım ekran görüntüsünde ama sizin doğru girmeniz gerek. Telefon numaranızı girdikten sonra telefonunuza SMS ile doğrulama kodu gelecektir. Doğrulama kodunu girdikten sonra işlem tamamlanacaktır.

Snapchat Hesap açma işlemleriniz bittikten sonra sıra uygulamada arkadaşlarınızı eklemeye geldi. Bu durumda uygulama sizden telefon rehberinize erişim isteyecek ve bu numaralar içerisinden Snapchat açmış olan arkadaşlarınıza istek göndererek uygulamada yeni arkadaşlar edinmenizi sağlayacak.

Telefonunda Snapchat kurulu olan arkadaşlarınız ekranınızda listelenmiş olacak ve siz bu listeden istediğiniz arkadaşınıza istek gönderebileceksiniz. Tüm bu işlemleri geçtikten sonra devam dediğinizde video kameranız açılacak ve uygulama sizden ilk ‘’Snap’’ inizi atmanızı isteyecektir. Bu noktaya geldiğinizde artık kayıt işlemini bitirmişsiniz demektir. Snapchat Kaydol konusu ile takıldığınız bir kısım var ise aşağıda ki yorum kısmından iletebilirsiniz.