Samsung Galeri açılmıyor, kasıyor, donuyor sorunu olan kullanıcılar bu sorun için çözüm yolu arıyor. Samsung galeri kayboldu veya kilitlendi diyen kullanıcılar olabilir ve bu sorun fotoğraf çekmeyi seven kullanıcılar için sorun teşkil edebilir.
Samsung Galaxy S4-S5-S6, Samsung Galaxy A3 – A5 – A8 – J2 – J5 ve J7 modellerinde bu sorun karşınıza çıkabilir. Diğer Android Telefon modellerinde de karşılaşabileceğiniz bu problemin çözüm yolları bulunmakta.
Samsung Galeri Sorunu Nasıl çözülür ?
Samsung Galeri sorunu donanımsal değildir. Bu problem yazılımsal olarak karşımıza çıkar ve sorunun çözümü için farklı çözüm yolları yer almakta. İlk olarak Ayarlar kısmından UYGULAMA YÖNETİCİSİ kısmına geliniz. Buradan TÜMÜ seçeneğini seçin ve GALERİ seçeneğini bulun. Bu kısımda ÖN BELLEĞİ SİL yapın ve telefonunuzu kapatıp yeniden açın.
Üstte ki işlem ile Samsung galeri sorunu düzelmedi ve halen Samsung galeri açılırken yavaş sorununuz devam ediyorsa yapmanız gereken alternatif çözüm yolları da yer almakta. Eğer sorununuz halen devam ediyorsa Play Store üzerinde bulunan alternatif Galeri uygulamalarını kullanabilirsiniz. Android için galeri uygulaması arıyorsanız bir çok çeşit yer almakta. Ancak biz QuickPic Gallery adlı uygulamayı öneriyoruz. Play Store’da bu uygulama adını arayarak indirebilirsiniz.
Samsung Galeri Sorunu için üstte ki 2 yöntem ile bu sorununuz halen çözülmedi ise sorun hafıza kartınız olabilir. Galeriniz de bulunan resim ve videoları kayıt yeri olarak Hafıza kartı seçmişseniz hafıza kartınızı bir kontrol etmenizde fayda var. Hafıza kartınızı çıkartın ve şöyle bir üfleyin ardından hafıza kartı kısmına iyice girip girmediğini kontrol edin. Ardından tekrar galerinizi kontrol ediniz. Samsung Galeri Sorunu için takıldığınız noktaları yorum kısmından iletebilirsiniz.”
21 thoughts on “Samsung Galeri Sorunu ve Çözümü”
Samsung s7 fotograflar galeride görünmüyor sadece kamera ile çektiklerim görünüyor telefonu açtım kapattım tüm ayarları sıfırladım herşeyi yaptım gene galeriye gelmiyor fotoğraflar
Lütfen yardim
galerim durduk yere fotoğraflarimı sildi muzikler de ve acilmiyo foto çekiniyorum galeri algilamiyo napcam
Galaksi j5 kullaniyorum yeni surum yuklendikten sonra galerideki fotolar gorunmuyo sadece katagoride gorunuyo album seklinde acilmiyor ne yapmam lazim
samsung s4 te galeride bütün resimlerim son güncellemeden sonra bulanıklastı, son çektiğim fotoğraflarda bulanık çekiyor artık, ne yapmam lazım yardım edin
S4 kullanıyorum galeride fotoğraflar bulanık gözüküyor neden kaynaklaniyor .
Başka galeri indirdim orda resimler net ama telefonun orjinal kendi Galerisi’nde bulanık .ön belleği temizleyip denedim ama değişen bir şey olmadı
Aynen son güncellemeden sonra benim s4te de galerideki fotoğraflar kötü gözükmeye başladı. Ben ilk önce kamera olabilir diye düşündüm ama sanki eski fotoları da kötü gösteriyor. Samsung müşteri hizmetlerini arayalım. Çözüm üretsinler.
Benimde telefonum s4 galerimdeki butun resimler bulaniklasti artik hicbiri net degil bende guncelleme yapinca bu sekile dondu acil yardim
S7 kullanıyorum galeride ki fotoğraflar hepsini göstermiyor 2 defadır servise verdim daha gelmedi
cozum bulan oldumu s4 lerdekı bulanık fotograflar sorunsalına aydınlatırsanız ıyı olur
Son guncelleme den sonra S4 mahvoldu galeri ve yeni çekilen resimler hrp bulaniklasti nasıl bir çözüm bulabiliriz?
Bende de S4 te aynı sorun oldu duzeltebildiniz mi
Evet s4 son güncellemeyi yaptıktan sonra galeride ki fotoğraflar bulanik görünmeye başladı ve yeni çekilen fotoğraflar da bulanik. Lütfen buna çözüm bulan varsa yazsın…
BEN DE S4 MADURLARINDAN BİRİYİM BU KONU HAKKINDA BI FİKRİ OLAN ARKADAŞLAR VARSA YAZABİLİRLER Mİ.
Arkadaşlar düzenli arayın samsungu çözüm üretsinler. Yani bozmadığım makinenin bedelini ben neden ödeyeyim? Dünyanın paralarını verip aldık. Yazık günah değil mi?
Ya hep son güncellemeden sonra oldu. Ne resimlerim net gözüküyor ne de screenshotlarım bi çözümü vardır inşallah.
Ben böyle uygulamanın…
S4 son guncelleme sonrasi bulanik ve kalitesiz foto sorununu yasiyorum bir çözüm var midir Son samsungum s4 oldu bu sorun olmasaydi samsungdan vazgecmezdim hic mi test edilmiyor guncellemeler…
Bende s4 kullanıyorum son güncellemeden sonra galeri hiç net değil çektiğim fotolar da öyle napıcaz acaba bilgisi olan var mı???
Allah Razı Olsun oldu .TeşşekkÜr eDerimM.
Son guncellemeden sonra gitti tum galerim bulaniklasti yeni fotolar da bulanik cekiliyo ne yapmiz lazim resmen durduk yere guncellemeyle telefonu çöp ettiler yaa
Arkadaşlar, aynı şekilde bende s4 kullanıyorum benimkide son güncellemeden sonra galerideki fotoğraflar bulanık oldu, ne yapmalıyız?