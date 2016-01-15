Samsung Galeri Sorunu ve Çözümü

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Samsung Galeri açılmıyor, kasıyor, donuyor sorunu olan kullanıcılar bu sorun için çözüm yolu arıyor. Samsung galeri kayboldu veya kilitlendi diyen kullanıcılar olabilir ve bu sorun fotoğraf çekmeyi seven kullanıcılar için sorun teşkil edebilir.

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Samsung Galaxy S4-S5-S6, Samsung Galaxy A3 – A5 – A8 – J2 – J5 ve J7 modellerinde bu sorun karşınıza çıkabilir. Diğer Android Telefon modellerinde de karşılaşabileceğiniz bu problemin çözüm yolları bulunmakta.

Samsung Galeri Sorunu Nasıl çözülür ?

Samsung Galeri sorunu donanımsal değildir. Bu problem yazılımsal olarak karşımıza çıkar ve sorunun çözümü için farklı çözüm yolları yer almakta. İlk olarak Ayarlar kısmından UYGULAMA YÖNETİCİSİ kısmına geliniz. Buradan TÜMÜ seçeneğini seçin ve GALERİ seçeneğini bulun. Bu kısımda ÖN BELLEĞİ SİL yapın ve telefonunuzu kapatıp yeniden açın.

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Üstte ki işlem ile Samsung galeri sorunu düzelmedi ve halen Samsung galeri açılırken yavaş sorununuz devam ediyorsa yapmanız gereken alternatif çözüm yolları da yer almakta. Eğer sorununuz halen devam ediyorsa Play Store üzerinde bulunan alternatif Galeri uygulamalarını kullanabilirsiniz. Android için galeri uygulaması arıyorsanız bir çok çeşit yer almakta. Ancak biz QuickPic Gallery adlı uygulamayı öneriyoruz. Play Store’da bu uygulama adını arayarak indirebilirsiniz.

Samsung Galeri Sorunu için üstte ki 2 yöntem ile bu sorununuz halen çözülmedi ise sorun hafıza kartınız olabilir. Galeriniz de bulunan resim ve videoları kayıt yeri olarak Hafıza kartı seçmişseniz hafıza kartınızı bir kontrol etmenizde fayda var. Hafıza kartınızı çıkartın ve şöyle bir üfleyin ardından hafıza kartı kısmına iyice girip girmediğini kontrol edin. Ardından tekrar galerinizi kontrol ediniz. Samsung Galeri Sorunu için takıldığınız noktaları yorum kısmından iletebilirsiniz.”