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Telefona format atma kategorimizde Samsung Galaxy E5 Format atma konusunu sunacağız. Samsung’un 2016 yılında kullanıcılarına sunmaya devam edeceği Samsung Galaxy E5 modeline nasıl format atılır konusundan bahsedeceğiz.

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Samsung markasının amiral gemisi Galaxy modeli S Modellerinden sonra harf değişikliği ile diğer harfler ile Galaxy modellerine devam ediyor. Samsung Galaxy J, A modellerinden sonra E Modellerini de kullanıcılarına sunan Samsung, E5 modelini de satışa sunmuş oldu.

Akıllı Telefonlar gün içerisinde işimize yarayacak ve hayatımızı kolaylaştıracak bir çok işte en büyük yardımcımız olur. Boş zamanlarımızda veya otobüste iken Sosyal medyada takılır, oyun oynar, internette sörf yapar ve bir çok uygulamayı telefonumuza kurarız. Akıllı telefonlar uygulamalardan kalan çerezler ve aşırı yüklenen uygulamalar nedeni ile zamanla performansında düşüş yaşayabilir. Cep telefonum yavaşladı dediğiniz anda telefonunuza format atmak bu sorununuzu çözmek için atacağınız adımlardan birisidir.

Samsung Galaxy E5 Format Nasıl Atılır ?

Samsung Galaxy E5 Format işlemi için 2 farklı yöntem yer almakta. Telefonunuzda küçük bir problem olduğunda telefonunuzu fabrika ayarlarına döndürerek bu problemi çözebilirsiniz. Bir diğer yöntem ise telefonunuzda Hard Format atmak. Bu format yöntemi ile telefonunuz tamamen sıfırlanır.

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Aşağıda ki 2 format yönteminde tüm verileriniz silinir. Format atmadan önce fotoğraf, müzik, video, dosya ve Rehber gibi önemli verilerinizi yedekleyiniz.

Samsung Galaxy E5 Format – Fabrika Ayarlarına Döndürme

Ayarlar > Kişiselleştirme > Yedekle ve sıfırla > Fabrika ayarlarına sıfırla adımlarını takip edin. Fabrika ayarlarına sıfırladığınız da telefon ilk aldığınız günün ayarlarına geri dönecektir.

Samsung Galaxy E5 Hard Reset Nasıl Atılır ?

Cep telefon kapalıyken format atmak isteyenler Hard reset format çeşidini deneyebilir. Tuşlar ile format çeşidi olan Hard reset, telefonunuza tam anlamı ile format atar ve sorunların tamamı çözülmüş olur. Ayrıca telefon kapalıyken format atmanın yanında telefonunuzun tuş kilidini ve desen kilidini unuttuğunuzda format atmak çözüm yolu olacaktır.

Eğer telefonunuz açık ise telefonunuzu kapatınız.

Home(Menü tuşu) + Ses Yükseltme tuşlarına aynı anda basın ve bu 2 tuşa basılı tutarken aynı anda Güç(Kilit açma) tuşuna da basınız. Ardından bu 3 tuşa basılı tutarken Samsung logosu görünecektir.

Samsung logosu göründüğü anda tuşları bırakınız.

Recovery ekranı karşınıza gelecektir. Ses kısma tuşunun yardımı ile Wipe Data/Factory Reset seçeneğini seçip Güç(Kilit açma) tuşu ile onaylayınız. Yes‘i seçip ardından yine Güç(Kilit açma) tuşu ile onaylayınız.

Karşınıza gelen ekrandan Reboot System Now‘ı seçip Güç(Kilit açma) tuşu ile onaylama işlemi yapınız. Samsung Galaxy E5 Format, Sıfırlama işlemleri bu kadardır. Takıldığınız var ise yorum kısmından iletebilirsiniz.