LG Telefonum Kendi Kendine Kapanıyor ( Çözüm )

LG Telefonum Kendi Kendine Kapanıyor. LG G2, LG G3, LG G4 durduk yere kapanıp açılıyor diyen kullanıcılar ne yapacağını araştırmaya başlıyorlar. Akıllı telefonların gelişmesi ile birlikte telefon sayısının artmasıyla bir takım sorunlar artık Mobil Teknoloji kısmında kalıplaşmaya başladı.

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Bu sorunlardan en büyüğü ise telefon durduk yere kapanıyor sorunudur. Bir Android uygulamasında veya oyununda zaman geçirirken veya ana menüde gezinti yaparken telefon kapanır ve kendiliğinden açılır. LG Telefonum Kendi Kendine Kapanıyor diye sitemde bulunan LG kullanıcıları için bir takım çözüm yolları bulunmakta.

Durduk yere kendiliğinden kapanan bir telefonunuz var ise sorun yazılımsal veya donanımsal olabilir. Eğer yazılımsal ise şanslı olduğunuzu söylemek isterim. Yazılımsal sorunlar donanımsal sorunlara göre daha rahat çözülmektedir. Çünkü donanımsal sorunlarda eğer telefon tamiri hakkında net bir bilginiz yok ise ya telefonu garantiye götürmelisiniz yada garantisi bitti ise en yakın bir tamirciye götürmeniz gerekmekte.

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LG Telefonum Kendi Kendine Kapanıyor

LG G2 ve LG G3 kullanıcılarının bazıları bu sorunu yaşarken, son çıkan G modeli olan LG G4 modelinde de bu sorunu yaşayabilirsiniz. Şimdi sıra çözüm yollarına geldi.

Bu sorun oluşmaya ne zaman başladı onu ilk önce bir iyi düşünmeniz gerekmekte. LG Telefonum Kendi Kendine Kapanıyor sorunu oluşmaya başlamadan önce hangi Android uygulamalarını yüklediğinizi veya telefonunuzda hangi değişiklikleri yaptığınızı iyice bir düşünün. Zararlı bir Android uygulaması neden olabilir.

Yok ben uygulama yüklemedim rutin bir şekilde kullanıyordum durduk yere oldu diyorsanız yapmanız gereken bir yol var. Öncelikle cep telefonunuzda bulunan Fotoğraf, Müzik, Dosya, uygulama ve buna benzer dosyalarınızı Bilgisayarınızda yedekleyiniz. Rehberinizi de yedeklemeyi unutmayınız. ( Aşağıda anlatacağımız sıfırlama yolu ile tüm verileriniz silinecektir, tüm verilerinizi yedeklediğinizden emin olduktan sonra aşağıda ki yolu deneyiniz. Kişisel veri kaybınızdan ceply.net sorumlu değildir )

Ayarlar > Genel > Yedekle ve Sıfırla > Fabrika Ayarlarına Sıfırla > Her şeyi sil (cihazı sıfırla) adımlarını izleyerek telefonunuzu Fabrika ayarlarına döndürünüz. Bu işlemden sonra tüm verilerinizi silinecek ve cep telefonunuz ilk aldığınız gün ki gibi olacaktır. Bu sıfırlama işlemini yaptıktan sonra sorununuz çözülmedi ise lg format atma sayfamızda nasıl hard reset atılacağını öğrenebilirsiniz.

Fabrika ayarlarına sıfırlama ve LG format işlemlerinden sonra telefonunuz halen durduk yere kapanıp açılıyor ise sorununuz donanımsal olabilir. Garantiniz devam ediyor ise garantiniz ile iletişime geçiniz.