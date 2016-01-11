Hard Reset Nedir ? Hard Reset ile Neler Silinir ?

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Telefona format atma konusunda farklı yöntemler bulunmakta. Bu sayfamızda Hard Format nedir, neden atılır ve nasıl atılır konularına dair bilgi vereceğiz. Format konusunda en önemli sorun verilerim silinir mi sorusu olacaktır.

Hard Reset nedir ?

Hard Reset Akıllı telefonlarda yapılabilen bir format atma işlemidir. Factory reset diye de tabir edilen bu format işlemi telefon kapalı olduğu halde yapılabilir. Yani telefonunuza herhangi bir sorun olduğunda ve kapandığında tekrar açamadığınız da hard reset işlemi yapabilirsiniz. Telefon kapalıyken format atma işlemi için telefonunuzda ki tuşları kullanabilirsiniz. Bu format çeşidi ile format atınca cihazınız fabrika ayarlarına geri döner ve tüm verileriniz silinir.

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Hard reset ne işe yarar peki diye bir soru yöneltebilirsiniz. Telefonunuzda istemediğiniz bir sorun olduğunda, ekran açılmadığında başvuracağınız bir yöntem hard resettir. Telefon ekranınız açılmadığında bu format yöntemine başvurabilir ve sorunu ortadan kaldırabilirsiniz.

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Hard Reset Nasıl Atılır ?

Hard reset işlemi telefonunuz kapalıyken uygulanan bir format çeşididir. Telefonunuz kapalıyken ses ve kilit açma tuşuna basılı tuttuğunuzda telefonunuz açılacak ve format atma ekranı gelecektir. Cep telefonu modeliniz + hard format şeklinde Google’da arama yaptığınız taktirde kendi telefonunuza nasıl hard format atabileceğinizi öğrenebilirsiniz. wipe data/factory reset/reboot now menülerde izleyeceğiniz yoldur.

Hard Reset ile dosyalarım silinir mi ?

Hard reset atınca neler silinir sorusuna da bir cevabımız var. Telefonunuz ilk haline döneceği için fotoğraf, dosya, video, oyun ve uygulama dosyalarınızın tamamı silinecektir. Bu dosyalarınızı USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlanarak bilgisayarınızda yedekleyebilirsiniz. HARD RESET ATMADAN ÖNCE KESİNLİKLE HAFIZA KARTI ( SD KARTI ) TELEFONUNUZDAN ÇIKARINIZ.

Format atma işleminde en önemli veri rehberinizdir. Eğer rehberde ki kişileriniz Telefon hafızasına kayıtlı ise formattan sonra kişileriniz silinecektir. Burada yapmanız gereken Telefon hafızasında ki kişileri SIM Kartına taşıyın ve format atmadan önce rehberi yedekleyiniz. Burada ki sayfamızda rehberin nasıl yedekleyeceğini anlattık. Rehberinizi yedeklediğiniz vcf dosyası hafıza kartı ( sd karta ) yedeklenecektir. Bu yüzden format atmadan önce hafıza kartınızı telefonunuzdan çıkarınız. Takıldığınız bir yer veya sorunuz var ise yorum yapınız lütfen.