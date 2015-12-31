Samsung Telefonlar için Uzaktan Kumanda Uygulaması

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Samsung telefon uzaktan kumanda ve diğer Samsung cep telefonu modelleri nasıl uzaktan kumanda yapılır diyen kullanıcılar için bu sayfamızı hazırlama gereği duyduk. Akıllı telefonların gelişmesi ile birlikte artık cep telefonlarınızı uzaktan kumanda olarak da kullanabilirsiniz. Telefonların gelişmesinin yanında televizyonlarında Smart TV olarak gelişmesi ile birlikte televizyonlarda WİFİ özelliği ile internete bağlanabilir oldu.

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Televizyonunuzun kumandası diğer aile fertleri tarafından kullanıldığında telefonunuzdan değiştirerek şaka yapabilir. Bazen öyle bir zamanlar oluyor ki diğer kanepede ki kumandaya uzanmak bize zor geliyor, işte bu devrede telefonunuz ile değiştirebilirsiniz. Kumandanızı odanın içinde kaybettiğinizde de alternatif olarak telefonunuzu kullanabilirsiniz.

Samsung telefon için uzaktan kumanda uygulamasını kullanarak kanalları değiştirebilirsiniz. Uzaktan kumanda uygulamasını kullanabilmek için hem Smart TV’nizin hemde cep telefonunuzun aynı WİFİ ağına bağlı olması gerekmektedir. Wifi ağı üzerinden çalışan bu Samsung telefon uzaktan kumanda uygulaması oldukça işinize yarayacaktır.

Samsung Galaxy S3 – Galaxy S4 – Galaxy S5 – Galaxy S6 için uzaktan kumanda arayan kullanıcılar oldukça fazla. Ayrıca Samsung Galaxy Note 3, Note 4 modelleri içinde uzaktan kumanda uygulamaları yer almakta. Samsung markasının yeni modelleri olan j7, j5, a3, a5, a7 Modellerinde de uzaktan kumanda aktif olarak çalışmaktadır.

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Samsung Telefon Uzaktan Kumanda

Öncelikle buraya tıklayarak Peel Smart Remote adlı uygulamayı Android telefonunuza yüklemeniz gerekmekte. Uygulamayı yükledikten sonra Start butonu ile uygulamayı başlatın. Uygulama içerisinde açılan pencereden ülke seçimi gelecektir. Other countries seçeneğini seçtikten sonra Televizyon seçme kısmına gelecektir.

Bu kısımda Smart TV’nizin internete bağlı olduğundan emin olunuz. Televizyonunuzu kapatınız ve ardından Peel Smart Remote uygulamasında cihazınızın ismi çıkacaktır. Televizyonunuzu seçtikten sonra kırmızı renkte ki açma butonuna dokununuz. Televizyonun açılıp açılmadığına dair telefon ekranınızda bir soru gelecektir. Eğer açıldı ise evet, açılmadı ise Hayır seçeneğini seçiniz. Bundan sonra uygulama açılacak ve telefonunuz üzerinden cihazınızı yönetebileceksiniz. Uygulama kurulumu yaparken bir kaç soru yöneltmekte bunları düzgün ve doğru bir şekilde seçmeye özen gösteriniz. Eğer takıldığınız bir nokta var ise yorum kısmından bize iletmeyi unutmayın.