Instagram’da Engellendiğimi Nasıl Anlarım ( ipucu )

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Instagram sosyal ağı üzerinden bir çok kullanıcı kendi çektiği fotoğrafları diğer kullanıcılar ile paylaşmakta. Arkadaş olarak eklemek için takip ettiğimiz kişiler Takipçi listemizi oluşturur. Bu liste gün geçtikçe artar ancak bazı zamanlarda 1-2 de olsa azabilir. Bunun nedeni takipçilerinizin hesabını dondurmuş olma ihtimali, sizi engellemiş olma ihtimali veya o kişinin hesabının kapatılmış olması ihtimali ilk göze çarpan nedenlerden bir kaçı.

Biz bu sayfamızda instagram engellendim, instagramda beni kim engelledi tarzı sorularınız için Instagram’da Engellendiğimi Nasıl Anlarım adlı içeriğimizi oluşturduk. Instagram üzerinden engellediğinizde Facebook sosyal ağında ki gibi Facebook kullanıcısı siyah renk ile yazmamakta.

Instagram üzerinden gün içinde bir çok kullanıcı kendi çektiği veya hoşuna giden fotoğrafları paylaşabilir ancak sizi takip eden kullanıcıların belki hoşuna gitmeyebilir ve sizi engelleyebilir. Instagram engellendim diyen kullanıcılar engellenenler listesini göremediği için bu konuda ne yapacakları konusunda bilgi sahibi olmadıklarını söylediler. Tabi takipçi listesi belli bir zaman sonra gittikçe arttığı için kullanıcıları tek tek kontrol etmek zor olacaktır.

Takipçi listesini tek tek kontrol etmek zor olduğu için sizde bir iki kişiyi kontrol etmelisiniz. Sizi engelleme olasılığını düşündüğünüz takipçinizi gün içerisinde arama kısmına yazarak kontrol edebilirsiniz. Unutmayın, bir kişi sizi engellediğinde o kişiyi Instagram üzerinde ararsanız profili çıkmaya devam edecektir. Bunu göz önünde bulundurun. Yani nasıl olsa arama kısmında çıkıyor engellememiştir diye düşünmeyin. Instagramda engellendiğinizi anlamanız için bir kaç püf noktası yer almakta. Bu püf noktaları sayesinde bir kişi size engel atmışmı bunu kolaylıkla görebilirsiniz.

Instagramda beni engelleyenleri nasıl görürüm

Instagram engelleyenleri görmek için bir kaç yol bulunmakta. Dilerseniz bu yolları hemen size açıklayalım.