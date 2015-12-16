Instagram’da Engellendiğimi Nasıl Anlarım ( ipucu )

Instagram sosyal ağı üzerinden bir çok kullanıcı kendi çektiği fotoğrafları diğer kullanıcılar ile paylaşmakta. Arkadaş olarak eklemek için takip ettiğimiz kişiler Takipçi listemizi oluşturur. Bu liste gün geçtikçe artar ancak bazı zamanlarda 1-2 de olsa azabilir. Bunun nedeni takipçilerinizin hesabını dondurmuş olma ihtimali, sizi engellemiş olma ihtimali veya o kişinin hesabının kapatılmış olması ihtimali ilk göze çarpan nedenlerden bir kaçı.
Biz bu sayfamızda instagram engellendim, instagramda beni kim engelledi tarzı sorularınız için Instagram’da Engellendiğimi Nasıl Anlarım adlı içeriğimizi oluşturduk. Instagram üzerinden engellediğinizde Facebook sosyal ağında ki gibi Facebook kullanıcısı siyah renk ile yazmamakta.
Instagram üzerinden gün içinde bir çok kullanıcı kendi çektiği veya hoşuna giden fotoğrafları paylaşabilir ancak sizi takip eden kullanıcıların belki hoşuna gitmeyebilir ve sizi engelleyebilir. Instagram engellendim diyen kullanıcılar engellenenler listesini göremediği için bu konuda ne yapacakları konusunda bilgi sahibi olmadıklarını söylediler. Tabi takipçi listesi belli bir zaman sonra gittikçe arttığı için kullanıcıları tek tek kontrol etmek zor olacaktır.
Takipçi listesini tek tek kontrol etmek zor olduğu için sizde bir iki kişiyi kontrol etmelisiniz. Sizi engelleme olasılığını düşündüğünüz takipçinizi gün içerisinde arama kısmına yazarak kontrol edebilirsiniz. Unutmayın, bir kişi sizi engellediğinde o kişiyi Instagram üzerinde ararsanız profili çıkmaya devam edecektir. Bunu göz önünde bulundurun. Yani nasıl olsa arama kısmında çıkıyor engellememiştir diye düşünmeyin. Instagramda engellendiğinizi anlamanız için bir kaç püf noktası yer almakta. Bu püf noktaları sayesinde bir kişi size engel atmışmı bunu kolaylıkla görebilirsiniz.
Instagramda beni engelleyenleri nasıl görürüm
Instagram engelleyenleri görmek için bir kaç yol bulunmakta. Dilerseniz bu yolları hemen size açıklayalım.
- İlk olarak engellediğinizi düşündüğünüz kişi sizi engellemiş ise arama kısmında halen çıkmaya devam edecektir. Engellediğinizi anlamanız için bu bir yöntem olmamalıdır.
- Kişi arama kısmında çıkıyor ise hemen profiline girin. Keşfet veya arama kısmında çıkan kişinin profilinize girdiğinizde diğer profillerden farklı şeyler görebilirsiniz.
- Eğer bu kişi sizi engelledi ise Takip et butonu olmaz veya olsa bile Takip et dediğinizde edemeyiceksiniz.
- Daha önce sizde ekli olduğu halde bu kişinin profiline girdiğinizde sadece kişinin Adı ve profil fotoğrafını görüyorsanız geçmiş olsun engellenmişsiniz.
- Adı ve profil resminin altında daha önce paylaşım yaptığını gördüğünüz halde “henüz hiç gönderi yok” şeklinde de bir yazı var ise engellendiğinizi anlayabilirsiniz.
42 thoughts on “Instagram’da Engellendiğimi Nasıl Anlarım ( ipucu )”
mrb. bir kullanıcının profil fotoğrafının başka hesaplarda gözüküp bizim kullandığımız hesapta gözükmeme sebebi nedir. yardımcı olursanız sevinirim
Sizi engellemiştir o kişi.
gönderilerin sayısı gözüküyor profil resmi ve takip et butonu gözüküyor ama henüz fotoğraf yok yazıyor bende arkadaş değil
Merhabalar arkadaşıma istek gönderdim profili herkese açık ama onun listesinde gözükmüyor um o benim listemde gözüküyor ama başka profilden baktığımda ne ben onda gözüküyor um ne o bende gözüküyor ve o kişimin resimlerini arkadaşlarını gayet görebiliyorum bunun sebebi nedir
Merhabalar arkadaşıma istek gönderdim Profili herkese açık takip et é bastım takip etti ama arkadaş listesinde gozukmuyir um neden?Engellendim mi?ama engellenmiş olsam takip et é bastığımda kabul etmezdi
Hoşlandığım çocuk instagram kullanıcısı olarak görünüyor daha önce bwpendiği fotoğraflarımda ismi yok takip edemiyorum mesaj gönderemiyorum, bir de.çakma insta hesabımdan da baktım adı görünmüyo engellemiş mi silmiş mi
Instada beni engelleyen kişi daha önce fotomu begenmisti ordan profiline girip DM attim. Buraya kadar her şey noormaldi ama o mesaj gitti mi? Göruldü mü?
Hayır engel kalkana kadar görünmez
Engel ne zaman kalkıyor
BEYLER BAYANLAR YUKARIDA OKUDUGUNUZ DOGRU DEGIL SIZE COZUM YOLUNU SOLUYORUM. Iki farkli hesap acin bu iki hesaptan birinden digerini engelleyin daha sonra diger hesapa girip arattirma yapin isim cikmiyosa engelli cikiyosa engelli deilsiniz.
Baska ınstagram acmak ıcın baska bır hattım mı olması gerekır
Eger takip istegi gonderdiginiz kisi yi direk takip ettiyseniz karsi taraf bunu onaylamıyor otomatikmen takip et dedigin an takip ediyorsun bunun sebebi karsi taraf gizlilik ayarlarindan gönderilerini herkese acik yapmistir.yani siz onu takip istegi attgnzda ona atiyorum ayse sizi takip etmek istiyor diye yazmiyor ayse sizi takip etmeye basladi yaziyor.
Mrb benim bi arkadasimin instagram hesabında fotograflari kapaliydi ve takiplestigimiz icin gorebiliyordum sonradan o beni engelledikten sonra direk ben takipi birakmisim gibi oldu ama suan sayfasini takipe acmis ve ben fotolarini görebiliyorum. Acaba instagram hesabini takibe acik birakinca otomatikmen butun engeller mi kalkti yoksa benim engeli mi kaldirmis?
Birisi beni engelledi önceden arama butonunda ismini yazdığım zaman ismi çıkmıyordu . Şimdi ismi çıkıyo ama profiline girdigim zaman henüz fotoğraf veya video yok diyor. Neden acaba?
Merhaba peki kişinin daha önce beğendiğimden emin olduğum bir fotoğrafında beğenim görünmüyorsa o zaman da engellenmiş sayılıyor muyum?
İnstagramdan beni engelleyen birisi engeli kaldırmadığı sürece o engel kalkmaz değil mi? Veya ben kaldıramaz mıyım? :)
Merhaba benim hesabıma kendi telefonumdan giripte aradığımda o kişi çıkmıyor ama başka telefondan niye kendi hesabıma girdiğimde gözüküyor bunun nedeni nedir
Arkadaşımı bir arkadaşı instagramdan engelleyerek arkadaşlıktan çıkardı sonra engeli kaldırdı şu an takipleşiyorlar tekrardan ama beğenileri görünmüyor bu neyden kaynaklanıyor acaba?
Arkadaşımı bir arkadaşı instagramdan engelleyerek arkadaşlıktan çıkardı sonra engeli kaldırdı ama beğenileri görünmüyor bu neyden kaynaklanıyor acaba?
“Geçmiş olsun engellenmissiniz ” yazıyor yaa saol çok moral verdi
Instagramda beni engelleyenleri engelleri
nasıl kaldırırım
Ben daha once beni engelleyen arkadasin kim oldugunu biliyordum ve de arama motorunda yazdigimda profili cikmiyordu ama baska birini aramak amacli herhangi bir harfi yazdigimda adinda yada soyadinda o harf bulunuyorsa hemen karsima cikiyor acaba neden
Merhaba arama motoruna ismi bazen çıkıyor bazen çıkmıyor bunun sebebi ne olabilir?
Arkadaşım var ama Instagram kullanıyomu bilmiyorum msj yazdım PM çıkıyor nedemek yardımcı olurmusunuz?
Merhaba arkadaşımıarkadaşımın instagram var msj atıyom PM çıkıyor nedemek yardımcı olurmusunuz?
Yardımcı olun lütfen beni engellemiş biliyorum ama bazen arama motorunda ismi çıkıyor bazende çıkmıyor bu engelli kaldırmış anlamınamı geliyor???
bunu ben de yaşadım sebebi nedir?
Evet arkadaşlar son soru çok doğru arattigim isim bazen çıkıyor bazen çıkmıyor neden??
Hahah 4 kişi engel Tmış
Birbirimizi takip ediyorduk sonra bir anda birşey oldu ve ne brn onu ne de o beni takip ediyor ama ben takipten çıkarmadım ayrıca prfiline girebiliyorum takip isteği atabiliyorum engellememiş sorun ne
Takip ettiğim kişiye dm attigimda mesajımi okuyup okumadigini nasıl anlarım
Mrb instagram’da fotoğraflar’ı paylaşmadan önce fotorafın üzerine etiket yapıyorum ancak fotorafı paylaştıktan sonra etiketler gözükmüyor etiket engeli yemiş olabilirmiyim acaba lutfen cevaplarmısınız…?
Slm arkadaşlar arkadaşlar öncelikle kimseyi takip edemiyorum işte engellendindi diye bir soru geliyor bana Ben anlamadım bana yardımcı olur musunuz neden olabilir seizce
instagramda kırmızı yuvarlakdan engenlendiğimi nasılanlarım
Arkadaşlar ben denedim ve çözdüm engellenme olayının nasıl olduğunu. Sizi engelleyen kişinin adı ve profil fotosu gözüküyor fakat henüz hiç gönderi yok yazıyor hesabının altında. Takip et butonuna bastığınızda ise olmuyor bu şekilde anlayabilirsiniz.
1)Bizi spamlayan kişileri öğrenebilir miyiz?
2) bir hesabın olduğunu bildiğimiz halde o hesabın ismini yazıp bulamıyorsak bunun anlamı nedir niçin böyle oluyor?
Cevaplarsanız sevinirim ?
Ben birşeyi merak ediyorum birini engelledim engelledikten sonra bana başka bi hesaptan ulaşamasn die kullanıcı adımı değiştirdm fakat ben kullanıcı adımı değiştirdiğimde engellenen taraf benim yeni kullanıcı adımı mesaj kısmında görebiliyormu bunu öğrenmek istiyorum lütfen yardımcı olur musunz
Ben de o da beni takip etmiyordu daha evel arama kısmına yazdigimda adı profili takip sayısı takipçi sayısı gönderi sayısı yazıyordu şimdi arama kısmına yazdigimda adı profili ve sadece takip et” çıkıyor takipçi sayısı gönderi ve takip sayı neden sıfır gösteriyor???!!!
Meraba instagramdan bir arkasim beni engelledi fakat ben aramalara ismini yazinca bazen gorebiliyorum bazen goremiyorum nedeni nedir acaba?
aynı sorunu bendede var merak ediyorum buldun mu peki ?
Arkadaş~m beni engellemiş bn onun engelini nasıl kald~rabılirim
bir arkadaş beni instagram dan engellemiş arkadaşımın hesabına girdigimde engelli olarak gözüküyorum kendi hesabıma girdigim zaman bazen gözüküyor bazen gözükmüyor gözüktüğü zamanda henüz hiç gönderi yok diyor kişinin hesabı gizli cevap verir misiniz rica etsem