Instagram üzerinden bir çok kişi arkadaşlarını ekleyerek Fotoğraf paylaşımı yapmakta. Bu fotoğraf paylaşımlarını görmek için o kişiyi takip etmeniz gerekmekte ve çoğunlukla o kişi de sizi geri takip ediyor. Instagram’a gelen bir çok yenilik sadece fotoğraf paylaşmak ile sınırlı kalmadı. Instagram mesajlaşma özelliği ile kullanıcılar birbirine mesaj atabiliyor.
Instagram’dan rahatsız olan veya rahatsız edildiğini düşünen veya canı o an öyle istedi diye instagram hesap dondurma işlemini yapmakta. Instagram hesap dondurulurken “ara vermek istiyorum” seçeneğini seçerseniz daha sonra k.adı şifre girişi yaparak tekrar hesabınızı aktif edebiliyorsunuz. Bazen bu hata hesap dondurmadan da karşınıza çıkabiliyor. Bazı kullanıcılar hesabının durduk yere çıkış yaptığını ve bu hatayı verdiğini söylüyor. instagram giriş hatası 2016 yılında da karşınıza çıkabilir.
“Hesabın koşullarımızı ihlal ettiğin için kapatılmıştır. Yardım merkezinden bilgi alabilirsin” şeklinde çıkan bu ınstagram hatası bir çok kullanıcıyı acaba hesabım kapatıldı mı sorusuna yöneltmekte. Instagram hesabım kapatıldı veya instagram dondurulan hesabı geri açamıyorum tarzı sorular son zamanlarda oldukça dile getirilir oldu.
Eğer hesabınız ile topluluk kurallarına aykırı gelen bir işlem yapmamış iseniz, Instagram ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.
Instagram Hesabın koşullarımızı ihlal ettiğin için kapatılmıştır
Sürekli takip et isteği, paylaşımlara çok fazla yorum, fotoğraflarınızda çok fazla etiket kullanıyorsanız ve artı 18 içerikler var ise bu tarz sorunlar karşınıza çıkabilir. Hesabın çok şikayet edilirse de bu tarz hatalar görebilirsiniz.Eğer hesabınıza çok fazla bot takipçi yaptıysanız bu hatanın gelme olasılığı çok yüksektir. Eğer Android telefonunuzla giriş yaparken bu hata geliyor ancak diğer telefonlarda ve bilgisayardan giriş yapınca bu hata gelmiyor ise sorun sizin telefonunuzda demektedir. Bunun için uygulamayı kaldırıp yeniden yükleyin, olmaz ise tek çare telefonunuza format atmak. Telefonunuzun marka ve modeline göre Google üzerinden arama yaparak nasıl format atıldığını öğrenebilirsiniz.
Ancak bu sorununuz sadece kendi telefonunuzda değil her yerde ise burda sorun var demektir. Hesabınız hem Android, hem iOS, hemde bilgisayar üzerinden açılmıyor ise sorun hesabınızdır. Bunun için Instagram ile iletişime geçmeniz gerekmekte.
Hesabınızın bir hata sonucu kapatıldığını düşünüyorsanız, bu karara itiraz edebilirsiniz. Bunun için uygulamayı açın, kullanıcı adı ve şifrenizi girin ve ekrandaki talimatları izleyin. Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.
24 thoughts on “Instagram “Hesabın koşullarımızı ihlal ettiğin için kapatılmıştır””
Cokk tesekkur ederim cok faydali oldu kac gundur bu sorunla ugrasiyordum emeginize saglik????
hesabım başkasını taklit ediyor gerekçesi ile kapatıldı.geri alamıyorum.siz nasıl yaptınız yardımcı olurmusunuz lütfen
Aynı şkilde sayfam kapatıldı siz nasıl açtınız ben açqmıyorum
Sizin soruma cevap vermeniz çok önemli. Aynı şekil de o yazı önüme çıkıyor. Ne yapmam gerektiğini bilmiyorum. Ayrıca telefonumun google dan girince hesabıma girebiliyorum bir de laptoptan. Fakat başka telefondan giremiyorum. Lütfen cvp!!
formatta attım ama yine düzelmedi
İnstagrama giremiyorum, hesabın kapatıldı yazıyor. Ama başka telefondan girebiliyorum sadece kendi telefonumdan giremiyorum , sorunumu çözene 100 lira verecem, işi bilmeyen yazmasın …
Arkadaşlar instagrama giriş sorununu çözdüm , hesap kapatılmıştır yazıyo ama heryere giriyor..sorunu çözmek için :: Hesaba uygulamadan girmek için , Google dan instagrama girin , hesabı dondurun , 24 saat boyunca giriş yapmayın .. 24 saat geçince şifrenizle uygulamadan giriş yapın açılıyor .. Hesabınıza kavuştuktan sonra beni takip edin
Meraba Oğuzhan suan ayni sorunu bnde yasiyrm ama bi turlu duzeltemedim rica etsem banada yardim eder misin
Mrhb dediginizi yaptım ama girdiğin kullanicj adı girdiğin hesaba ait değil diyor ya yapamıyorum lütfen yardımcı olur musunuz
Hesabın koşullarımızı ihlal ettiğin için kapatıldı hesabını nasıl geri alabileceğini öğren nasıl yapılır
Hesabım taklit etmek nedeni yüzünden kapandı ama taklit değil kendi hesabım giriş yapıyorum ve talimatları yapıyorum resim atma butonu çalışmıyor bilgisayardan girmeye çalıştığımda ise böyle bir kullanıcı ismi yoktur diyor lütfen yardımcı olun.
Aynı sorun bendede var napıcaz bilmiyorum
Lütfen yardımcı olun hesabim gerekcesiz kapatildi
merhaba insgram hesapıma giremiyorum şifre mi ve e postamı unuttuğum için yalnız faceye bağlı idi ama oradan da şifre alamıyorum ne yapmam lazım ? giremediğim için bir çok arkadaslarıma engellemelerini söylüyorum ? engelince hesap kapanırmı ? cevap bekliyorum
Arkdaslar nasil oluyor yaaa
Çok teşekkür ederim nezaman yanıt alirim acaba alanilmr sansim varmi hesabı geri ilkkez başıma geldi 2 senelik hesabım asla kimseyi rahatsız etmedim bu duruma itiraz ediyorum herkes alamazsın kapatıldıysa diyolar alabilme sansim varmi bu durumu yaşayıp alan insan varmi hesabini?
İnstagram hesabımı sildim pişman oldum geri açılabilme imkanı var mı yaa
Benimde olmuştu arkadaşlar açıldı nasıl yaptığımı merak ediyrsanz iletişim @gl_vb ınsagram hesap gelin
Instagram hesabim dun gece kural ihlali yaptiginiz icin kapatilmistir diye msj geldi sifremi girdikten snra daha sonra instagram yardima girdim bana instagram team den bir mail geldi kod o kodla birlikte resmimi kagitla birlikte tutul adim soyadimla beraber atmam istendi attim 12 saat gecti hala ses yok napicam bilmiyorum nasil geri alirim naparim bilen varmi
Koşullarimizi ihlal ettigi icin kapatildi diyo bisey yapsam kapatilsa mesela uygunsuz foto vb seyler paylassam kapatilsa eyvallah diyicem ama hicbisey yapmadan kapatildi hesabim nasil geri alicam konusunda bi fikri olan varsa ve yardim ederse cok sevinirim
Meraba benım hesabım ıhlal olup kapatılmış onu nası gerı acabılırım?
Hesabım ihlal yüzünden kapatilmis diyor ama ihlal edici herhangi bir girişimde bulunmadim hem kendi telefonum hemde diğer yerlerden giriş kabul etmiyor ne yapmam gerek
Nolur bana da yardımcı olun
Hesabim ihlal edilmis kossullara lutfen bana yardimci olabilir misnz hic bir sekilde giremiyorum inagrama ve hesabim suanda kimsede gorunmuyor bole bi sorun yasayan bana yazabilir mi lutfen cokk acil hesabimi geri almam lazim ..