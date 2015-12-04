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Instagram üzerinden bir çok kişi arkadaşlarını ekleyerek Fotoğraf paylaşımı yapmakta. Bu fotoğraf paylaşımlarını görmek için o kişiyi takip etmeniz gerekmekte ve çoğunlukla o kişi de sizi geri takip ediyor. Instagram’a gelen bir çok yenilik sadece fotoğraf paylaşmak ile sınırlı kalmadı. Instagram mesajlaşma özelliği ile kullanıcılar birbirine mesaj atabiliyor.

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Instagram’dan rahatsız olan veya rahatsız edildiğini düşünen veya canı o an öyle istedi diye instagram hesap dondurma işlemini yapmakta. Instagram hesap dondurulurken “ara vermek istiyorum” seçeneğini seçerseniz daha sonra k.adı şifre girişi yaparak tekrar hesabınızı aktif edebiliyorsunuz. Bazen bu hata hesap dondurmadan da karşınıza çıkabiliyor. Bazı kullanıcılar hesabının durduk yere çıkış yaptığını ve bu hatayı verdiğini söylüyor. instagram giriş hatası 2016 yılında da karşınıza çıkabilir.

“Hesabın koşullarımızı ihlal ettiğin için kapatılmıştır. Yardım merkezinden bilgi alabilirsin” şeklinde çıkan bu ınstagram hatası bir çok kullanıcıyı acaba hesabım kapatıldı mı sorusuna yöneltmekte. Instagram hesabım kapatıldı veya instagram dondurulan hesabı geri açamıyorum tarzı sorular son zamanlarda oldukça dile getirilir oldu.

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Eğer hesabınız ile topluluk kurallarına aykırı gelen bir işlem yapmamış iseniz, Instagram ile iletişime geçmeniz gerekmektedir.

Instagram Hesabın koşullarımızı ihlal ettiğin için kapatılmıştır

Sürekli takip et isteği, paylaşımlara çok fazla yorum, fotoğraflarınızda çok fazla etiket kullanıyorsanız ve artı 18 içerikler var ise bu tarz sorunlar karşınıza çıkabilir. Hesabın çok şikayet edilirse de bu tarz hatalar görebilirsiniz.Eğer hesabınıza çok fazla bot takipçi yaptıysanız bu hatanın gelme olasılığı çok yüksektir. Eğer Android telefonunuzla giriş yaparken bu hata geliyor ancak diğer telefonlarda ve bilgisayardan giriş yapınca bu hata gelmiyor ise sorun sizin telefonunuzda demektedir. Bunun için uygulamayı kaldırıp yeniden yükleyin, olmaz ise tek çare telefonunuza format atmak. Telefonunuzun marka ve modeline göre Google üzerinden arama yaparak nasıl format atıldığını öğrenebilirsiniz.

Ancak bu sorununuz sadece kendi telefonunuzda değil her yerde ise burda sorun var demektir. Hesabınız hem Android, hem iOS, hemde bilgisayar üzerinden açılmıyor ise sorun hesabınızdır. Bunun için Instagram ile iletişime geçmeniz gerekmekte.

Hesabınızın bir hata sonucu kapatıldığını düşünüyorsanız, bu karara itiraz edebilirsiniz. Bunun için uygulamayı açın, kullanıcı adı ve şifrenizi girin ve ekrandaki talimatları izleyin. Ayrıntılı bilgi için buraya tıklayınız.