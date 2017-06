Instagram Biyografi Sözleri (Alt Alta Yazma-Ortalama)

Instagram Biyografileri. Instagram gün geçtikçe daha da çok tercih edilmekte ve kullanıcı sayısı artmakta. Bazı arkadaşlarınızın veya başka kişilerin profil adlarının altında kendilerini anlatan biyografi kısmını görebilirsiniz. Bu biyografiler sizin hayatınızı özetlemeniz içindir ancak dilerseniz farklı şeylerde yazabilirsiniz. WhatsApp profilinizde nasıl durum kısmınız sizi ifade ediyorsa, aynısı Instagram biyografi içinde geçerli.

Bizde bu sayfamızda sizler için en güzel instagram biyografileri, komik instagram biyografi örnekleri ve yaratıcı sözleri sunacağız. Bu instagram biyografi sözlerini Ayarlar kısmından Biyografi ekle kısmından ekleyebilir ve arkadaşlarınıza daha değişik bir hesap sunabilirsiniz. instagram biyografi nasıl yazılır, ilginç instagram biyografileri gibi bilgiler ile aradığınız içeriğe aşağıdan ulaşabilirsiniz. Eğer Instagram profiliniz gizli bir profil ise sizi takip etmeyen kişiler ilk olarak kullanıcı adınızı ve biyografinizi görecektir. Instagram biyografinizi ne kadar ilgi çekici yaparsanız insanların sizi takip etme olasılığını o kadar arttırmış olursunuz.

Instagram biyografileri nasıl alt alta yazılır ?

Hesabınızı bilgisayar üzerinden açın ve biyografi ekle kısmından Shift tuşuna bastıktan sonra Enter tuşuna basınız. Bu sayede alt satıra geçeceksiniz.

Instagram biyografileri ortalama

İnstagram biyografi yazısı ortalama nasıl yapılır diyen kullanıcılar soruları yöneltmeye başladı. Cep telefonunuzdan notlar kısmını, WhatsApp mesaj iletme kısmını veya SMS yazma kısmına giriniz. Burada telefonunuzun klavyesi ile boşluk(space) tuşuna dokununuz. 5-6 kere bastıktan sonra oluşan boşluk kısmı gözükmeyebilir. 5-6 kere space bastıktan sonra ardından rastgele bir şeyler yazın ve rastgele yazdığınız harflerin üzerine basılı tutunuz. Basılı tuttuktan sonra kopyalama çubukları çıkacaktır. Solda ki çubuğu ilk başa yani boşlukların başladığı kısmına götürünüz ve kopyalayıp, instagram biyografi kısmına yapıştırınız. Ardından rastgele yazdığınız kısımı isteğinize göre düzenleyebilirsiniz.

Eğer telefondan ortalamak isterseniz aşağıda ki şekili kopyalayıp yapıştırabilirsiniz.

[⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀]

instagram biyografi şekilleri nasıl yapılır

Instagram biyografilere sembol, şekil, ikon ekleyebilir ve daha da görsel bir hale gelmesini sağlayabilirsiniz. http://fsymbols.com/ web sitesinde bir çok sembol yer almakta. Bunların üzerine tıkladığınızda otomatik kopyalanır. Tek yapmanız gereken Instagram biyografi kısmına gelip yapıştır işlemi yapmak.

En güzel Instagram biyografileri

Yalnızlığımı oldukça seviyorum. Hiç olmazsa böyle daha iyi olduğuma kendimi ikna ettim.

Sana güveniyorum. Seni seviyorum demekten daha önemli bu.

Uslanma hiç hep deli kal. Büyüme sakın çocuk kal.

Ben onu, sonu böyle bitsin diye sevmemiştim.

Nasıl koydum ama, seni insan yerine?

İyi biriydim ben, sonra canımı yaktılar.

En iyi ilişki biçimi; Arkadaşlığın bir üstü, sevgililiğin bir altı.

Bırakıp giden bir gün dönmek ister… Bırak dönsün ne kaybettiğini görsün

Tahammül gerek bazen, çünkü özlem iyice arsızlaştı

Her anı, ne yapmam gerektiğini düşünerek geçirdiğim için çabuk yoruldum. Bana müsaade

Ben dokunamıyorum sana, en azından yazdıklarım dokunsun

“Neyin Vαr ?” Dediklerinde, “Zαten Anlαyαmαyαcαksın Uğrαştırmα Beni” Demek İstediğim İnsαnlαr Vαr . . !

Ve bαzılαrı bαkmαyα devαm ederken,Sαdece bαzılαrı görecek.

Severek yaşamak, hayattaki en büyük meydan okumadır.

Rahmetin kapısı her an açık. Senin kapın açık mı? Sen ona bak!

‘Hayırlısı’ diye bir kelime var ki; bütün kaygıları yok ediyor.

Nasip; çok güzel bir ihtimaldir.. Allah ne yazdıysa o olur..

Sınav notlarımın yükseklik korkusu var kesin.

Öğrenciyi altın sıraya oturtmuşlar ille de teneffüs demiş.

Aylardır düşünüp cevabını bulamadığım o deli soru “Bim’e girerken neden 2 kapıdan geçiyoruz?

Gelecekten de pek umutlu değilim artık. Adı gelecek olsa ne olur, seninle gelmedikten sonra.

Oturalım bir gecenin karşısına sarılmaya gerek yok. Geç karşıma neden ‘biz’ olamadık anlat.

“Özlüyorum ama geri istemiyorum“ hissi.

En kötüsü de ”Ben ona yazmasam o bana hiç yazmayacak” hissi

Ne güzel de yazmıyoruz birbirimize.

Ve itiraf etmeliyim, seni çok seviyorum. Herhangi bir neden duymadan, bir şeye bağlı kalmadan. Sırf sensin diye.

Eyvallah ne güzel bir sözdür. Bazen kabulleniş, bazen boş veriş, bazen yol veriş; ama sonunda hep bir rahata eriş.

Die with memories, not dreams!

I’m so good at sleeping; I can do it with my eyes closed.

I am definitely a morning person if morning starts from noon

Stop being in the Rat Race and start living your life.

Sky is Not the Limit the Mind is

Remember that guy that gave up? Neither does no one else.

Me fail English? That’s unpossible!

Time flies… after you hit the snooze button

I am not fat, I am just. Easier to see.

Without ME, it’s just AWESO.