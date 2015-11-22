Bluestacks windows 10’da çalışmıyor diyen kullanıcılarımız için Bluestacks Windows 10 indir sayfamızı hazırladık. Son günlerde Windows 10’da Bluestacks açılmıyor tarzında bir çok soru aldık ve bu soruları gidermek için sizlere bilgi vereceğiz.
Windows 10 bluestacks indir
Buraya tıklayarak Windows 10 için olan sürümünü bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Bilgisayarınıza indirdikten sonra indirilen exe dosyasına tıklayarak yükleme işlemine başlayınız. Bluestacks yüklerken laptop veya bilgisayarınız internete bağlı olmalıdır ve aynı zamanda ekran kartı sürücünüzü güncellemelisiniz.
Bluestacks Windows 10 kurulumu
İndirdiğiniz exe dosyasını açın ve uygulamayı C veya D diskine kurun. İleri dedikten sonra uygulamanın kurulumun bitmesini bekleyin. Bluestacks kurulduktan sonra üzerine tıklayın ve açılacaktır. Eğer Bluestacks uygulaması sizin Windows 10 laptopunuzda çalışmıyor ise yapmanız gereken bir yol var.
Bluestacks masaüstünde ki ikonuna sağ tıklayarak özellikler seçeneğine giriniz. Burada uyumluluk kısmına giriniz. Uyumluluk modu kısmında yer alan ” Bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu ” na tik atınız ardından hemen aşağısında ki pencereden Windows 7 olan seçeneği windows 8 olarak değiştirin. Ardından Windows 10’da sorunsuz çalışacaktır.
11 thoughts on “Windows 10 için Bluestacks indir – Nasıl kurulur ?”
nasıl yapıcam
kardeş coc nasıl indircem ?
Kardeş helal olsun saol sayende kafayı yemekten kurtuldum. Saatlerce bekliyodum açılmıyodu dediğini yaptım 10 saniyede açtım :)
ya beyler ben onu yaptım zaten windovs 8 deymiş bende programı sına dedim hala aaynı indiriliyord bekleyi yükleniyor diyor ne yapmam lazım lütfen bir yolunu bulun önceden açılıyordu bikere oldu kapattım yarın açıldı ama iki günden beri anı deişen hiç bisey yoklütfen çaresini bulun
İos a android oyunları indiren program bu mu?
bende kurulum esnasında iptal ediliyor o sorun nasıl gidecek
kurulum esnasında hata veriyor ve kapanıyor ne yapılmalı
Bende Başlıyor Lütfen Bekleyin Diyor Ve Sürekli Böyle Kalıyor Her Yolu Denedim Olmadı Bilen Varsa Sölerse Sevinir Lütfen Yardım Edin
bnde zaten 8 lütfen yardım edin laptop casper windows 10
olmadı
kurarken hata veriyor.