Windows 10 için Bluestacks indir – Nasıl kurulur ?

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Bluestacks windows 10’da çalışmıyor diyen kullanıcılarımız için Bluestacks Windows 10 indir sayfamızı hazırladık. Son günlerde Windows 10’da Bluestacks açılmıyor tarzında bir çok soru aldık ve bu soruları gidermek için sizlere bilgi vereceğiz.

Windows 10 bluestacks indir

Buraya tıklayarak Windows 10 için olan sürümünü bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Bilgisayarınıza indirdikten sonra indirilen exe dosyasına tıklayarak yükleme işlemine başlayınız. Bluestacks yüklerken laptop veya bilgisayarınız internete bağlı olmalıdır ve aynı zamanda ekran kartı sürücünüzü güncellemelisiniz.

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Bluestacks Windows 10 kurulumu

İndirdiğiniz exe dosyasını açın ve uygulamayı C veya D diskine kurun. İleri dedikten sonra uygulamanın kurulumun bitmesini bekleyin. Bluestacks kurulduktan sonra üzerine tıklayın ve açılacaktır. Eğer Bluestacks uygulaması sizin Windows 10 laptopunuzda çalışmıyor ise yapmanız gereken bir yol var.

Bluestacks masaüstünde ki ikonuna sağ tıklayarak özellikler seçeneğine giriniz. Burada uyumluluk kısmına giriniz. Uyumluluk modu kısmında yer alan ” Bu programın çalıştırılacağı uyumluluk modu ” na tik atınız ardından hemen aşağısında ki pencereden Windows 7 olan seçeneği windows 8 olarak değiştirin. Ardından Windows 10’da sorunsuz çalışacaktır.