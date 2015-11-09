Samsung s3 – s4-s5 ve yeni çıkan a3 – a5- j5 modellerinde kamera başarısız hatasına rastlayabilirsiniz.. Samsung telefonda fotoğraf çekerken, fotoğraf çektikten sonra bazen Uyarı ! kamera başarısız hatası ekrana gelebilmekte. Bu tarz sorunların hep bir çözümü vardır bu yüzden telaş yapmanıza gerek yok. Samsung kamera sorunu
Kamera Başarısız Hatası çözümü
Öncelikle artık her Android kullanıcısının da bildiği gibi en basit yöntem olan telefonunuzu kapatıp yeniden açma yolunu deneyiniz. Telefonunuzu açıp kapattıktan sonra sorun halen devam ediyor ise aşağıda ki yöntemleri deneyiniz.
Cep telefonunuzun hafıza kartını ( SD Kart ) çıkarın ve belli bir süre bekledikten sonra hafıza kartını tekrar takın. Eğer bu da olmaz ise hafıza kartını bilgisayara bağlayın ve hafıza kartınızda ki verileri yedekledikten sonra hafıza kartınızı fat32’yi seçerek biçimlendirin.
Cep telefonunuzun Ayarlar kısmından UYGULAMALAR Kısmına giriniz. Burada Kamera uygulamasını bulup dokununuz. Ardından durmaya zorla seçeneğini uygulayın ve Samsung telefonunuzu kapatıp tekrar açın.
Samsung telefonunuzun kamera uygulaması ile değilde retrica tarzı uygulamalar ile kameranızı deneyiniz. Eğer bu uygulamalarda kameranız açılır ise sorun yazılımsaldır. Bu yüzden telefonunuzu ayarlar kısmından ( verilerinizi yedekledikten sonra ) fabrika ayarlarına geri döndürünüz. Tamamen sıfırlamak isterseniz ( yine yedeğinizi alarak ) telefona format atma sayfamızı ziyaret etmenizi öneririm.
Eğer bunların hepsini denediğiniz ve format attığınız halde halen Samsung kamera başarısız hatası alıyor iseniz sorun donanımsaldır. Bu yüzden telefonu garantiye göndermenizde fayda var. Garanti süreniz bitti ise en yakın telefoncudan destek alabilirsiniz.
32 thoughts on “Samsung Kamera Başarısız Hatası – Çözümü”
Kapatıp açtım düzeldi tsk edrm
tesekkurler uygulamalar kısmından durmaya zorla kısmı acık degildi bende veriyi temizle ve veriyi sil işaretledim şimdi calışıyor. kaç telefoncuya götürsem bakalım edelim ve 50 tl 100 tl fiyat veriyolardı sizin sayenizde kendim hallettim. tekrardan teşekkurler…
Diğer aşamaları denemeden durdurmaya zorla seçeneğini kullanabilir miyim ?
Cok tesekkurler sayenizde duzeldi
Benim telefonum samsung j5 iki kere güncellememe rağmen halen başarısız diyor , telefonu kapatıp açtım ilkten arka kamera çalışıyor düzeldi sanıyorum fakat ön kamerayı açtıktan sonra tekrar arka kamera açılmıyor hep kapatıp açtım yine aynı şey çözüm varmı ?
Benimde aynen öyle oluyo ne yapmaliyim
on camera degışmesı gerek
Cooooook tesekkurler telefonumda kamerayi durmaya zorlayip veriyi sildim actim kapqttim tadaa acildi tesekkurler
S3 ön kamera m beyaz ekran gösteriyor.bozulmustur diye tamirciye verdim 2 kamera denedi oda aynı sorun nedir acaba.
benim telefonum E5 yere düştü ön ve arka kamera açılmıyor. her yolu denedim hem ön hem arka kamera içinde hata veriyor açılmıyor. kameranın bulunduğu yerde herhangi bir çizik ya da çatlak yok. garantiye gönderdim müşteri hatası derler mi?
Biz sadece teşekkür edebiliyoruz galiba
Arkadslar arka kamera duzeldi ama on kameraya basinca ayni hatayi veriyor ne yapayim
On kameraya gecince yine ayni hatayi veriyor
Telefonuma format blie attım hala ön camera başarısız
arkadaşlar ben A 5 var kamara acılıyor ama video cekemıyorum cokta donma oluyor son bir kac günde oldu lütfen yardım
Samsung s7 aldim pisman olmaya basladim. Yeni aliyosun kamera sorunu cikiyor. Daha once iphone 4 ve 5 kullandim hic sikinti olmuyordu.
En kisa surede iphone doncem
Telefonu kamera bozulur diye tamirciye verdim kamera bozuk dedi yenisi 70 tl dedi ben de vazgectim bu yöntemi uyguladım düzeldi çok teşekkürler
Cidden çok teşekkürler en basit yöntemle düzeldi ??
J2 canlı yayında ön kamera açılmıyor neden olabilir
Yukarıda yazıldığı gibi telefonu açıp kapadım video kamera çekime başladı teşekkürler
Kapatıp açıyorum ama yine de bir süre sonra aynı şey oluyor
merhaba benim telefon grand prime ben ne yapmam gerek bu dedıklerınız sadece yazdıgınız modellerdemi gecerli ?
cevabınızı bekliyorum
s5 ‘in kamerasını değiştik ama gene çalışmıyor ne yapmamız gerekiyor
s5’in kamerasını değiştik ama gene çalışmıyor ne yapmamız gerekiyor
Teşekkür ederim duzelti çok sağolun
Telefonum Samsung J5, kamerayı kullanamıyodum ama B612 ya da retrica gibi uygulamalarda kullanabiliyodum. Telefonu yeniden başlatınca sorun çözülüyodu fakat bi süre sonra tekrar sorun oluyodu sd kartı çıkarıp taktım oldu. İnşallah tekrar sorun çıkmaz.
Çok teşekkür ederim :D :D
S3 on kamera basarisiz diyor yardim edebilirmisiniz
Hepsini denedim olmadı napicam ya
S3neo kamera hatası oluştu dio yeniden başlatın diyo napicam denedim olmadi
Veriyi silersek tüm uygulamalar silinir mi?
Bnm tel grand prime bnde bu dediginiz seyleri uyguladim ama yinede ayni ne yapmaliyim