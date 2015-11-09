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Samsung Kamera Başarısız Hatası – Çözümü

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Samsung s3 – s4-s5 ve yeni çıkan a3 – a5- j5 modellerinde kamera başarısız hatasına rastlayabilirsiniz.. Samsung telefonda fotoğraf çekerken, fotoğraf çektikten sonra bazen Uyarı ! kamera başarısız hatası ekrana gelebilmekte. Bu tarz sorunların hep bir çözümü vardır bu yüzden telaş yapmanıza gerek yok. Samsung kamera sorunu

samsung-kamera-basarisiz-hatasi

Kamera Başarısız Hatası çözümü

Öncelikle artık her Android kullanıcısının da bildiği gibi en basit yöntem olan telefonunuzu kapatıp yeniden açma yolunu deneyiniz. Telefonunuzu açıp kapattıktan sonra sorun halen devam ediyor ise aşağıda ki yöntemleri deneyiniz.

Cep telefonunuzun hafıza kartını ( SD Kart ) çıkarın ve belli bir süre bekledikten sonra hafıza kartını tekrar takın. Eğer bu da olmaz ise hafıza kartını bilgisayara bağlayın ve hafıza kartınızda ki verileri yedekledikten sonra hafıza kartınızı fat32’yi seçerek biçimlendirin.

Cep telefonunuzun Ayarlar kısmından UYGULAMALAR Kısmına giriniz. Burada Kamera uygulamasını bulup dokununuz. Ardından durmaya zorla seçeneğini uygulayın ve Samsung telefonunuzu kapatıp tekrar açın.

Samsung telefonunuzun kamera uygulaması ile değilde retrica tarzı uygulamalar ile kameranızı deneyiniz. Eğer bu uygulamalarda kameranız açılır ise sorun yazılımsaldır. Bu yüzden telefonunuzu ayarlar kısmından ( verilerinizi yedekledikten sonra ) fabrika ayarlarına geri döndürünüz. Tamamen sıfırlamak isterseniz ( yine yedeğinizi alarak ) telefona format atma sayfamızı ziyaret etmenizi öneririm.

Eğer bunların hepsini denediğiniz ve format attığınız halde halen Samsung kamera başarısız hatası alıyor iseniz sorun donanımsaldır. Bu yüzden telefonu garantiye göndermenizde fayda var. Garanti süreniz bitti ise en yakın telefoncudan destek alabilirsiniz.

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32 thoughts on “Samsung Kamera Başarısız Hatası – Çözümü

  2. mustafa Reply

    tesekkurler uygulamalar kısmından durmaya zorla kısmı acık degildi bende veriyi temizle ve veriyi sil işaretledim şimdi calışıyor. kaç telefoncuya götürsem bakalım edelim ve 50 tl 100 tl fiyat veriyolardı sizin sayenizde kendim hallettim. tekrardan teşekkurler…

  3. İlayda Reply

    Diğer aşamaları denemeden durdurmaya zorla seçeneğini kullanabilir miyim ?

  5. Derya Reply

    Benim telefonum samsung j5 iki kere güncellememe rağmen halen başarısız diyor , telefonu kapatıp açtım ilkten arka kamera çalışıyor düzeldi sanıyorum fakat ön kamerayı açtıktan sonra tekrar arka kamera açılmıyor hep kapatıp açtım yine aynı şey çözüm varmı ?

  6. Aydin Reply

    Cooooook tesekkurler telefonumda kamerayi durmaya zorlayip veriyi sildim actim kapqttim tadaa acildi tesekkurler

  7. recep Reply

    S3 ön kamera m beyaz ekran gösteriyor.bozulmustur diye tamirciye verdim 2 kamera denedi oda aynı sorun nedir acaba.

  8. unicorn Reply

    benim telefonum E5 yere düştü ön ve arka kamera açılmıyor. her yolu denedim hem ön hem arka kamera içinde hata veriyor açılmıyor. kameranın bulunduğu yerde herhangi bir çizik ya da çatlak yok. garantiye gönderdim müşteri hatası derler mi?

  10. Yadigar Reply

    Arkadslar arka kamera duzeldi ama on kameraya basinca ayni hatayi veriyor ne yapayim

  13. serdarr Reply

    arkadaşlar ben A 5 var kamara acılıyor ama video cekemıyorum cokta donma oluyor son bir kac günde oldu lütfen yardım

  14. Anonim Reply

    Samsung s7 aldim pisman olmaya basladim. Yeni aliyosun kamera sorunu cikiyor. Daha once iphone 4 ve 5 kullandim hic sikinti olmuyordu.
    En kisa surede iphone doncem

  15. Anonim Reply

    Telefonu kamera bozulur diye tamirciye verdim kamera bozuk dedi yenisi 70 tl dedi ben de vazgectim bu yöntemi uyguladım düzeldi çok teşekkürler

  18. Ertuğrul Reply

    Yukarıda yazıldığı gibi telefonu açıp kapadım video kamera çekime başladı teşekkürler

  19. Hatice Reply

    Kapatıp açıyorum ama yine de bir süre sonra aynı şey oluyor

  20. Anonim Reply

    merhaba benim telefon grand prime ben ne yapmam gerek bu dedıklerınız sadece yazdıgınız modellerdemi gecerli ?

    cevabınızı bekliyorum

  21. ERDAL Reply

    s5 ‘in kamerasını değiştik ama gene çalışmıyor ne yapmamız gerekiyor

  22. ERDAL Reply

    s5’in kamerasını değiştik ama gene çalışmıyor ne yapmamız gerekiyor

  24. Kardelen Reply

    Telefonum Samsung J5, kamerayı kullanamıyodum ama B612 ya da retrica gibi uygulamalarda kullanabiliyodum. Telefonu yeniden başlatınca sorun çözülüyodu fakat bi süre sonra tekrar sorun oluyodu sd kartı çıkarıp taktım oldu. İnşallah tekrar sorun çıkmaz.

  30. Gokan Reply

    Bnm tel grand prime bnde bu dediginiz seyleri uyguladim ama yinede ayni ne yapmaliyim

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