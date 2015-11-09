Samsung Kamera Başarısız Hatası – Çözümü

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Samsung s3 – s4-s5 ve yeni çıkan a3 – a5- j5 modellerinde kamera başarısız hatasına rastlayabilirsiniz.. Samsung telefonda fotoğraf çekerken, fotoğraf çektikten sonra bazen Uyarı ! kamera başarısız hatası ekrana gelebilmekte. Bu tarz sorunların hep bir çözümü vardır bu yüzden telaş yapmanıza gerek yok. Samsung kamera sorunu

Kamera Başarısız Hatası çözümü

Öncelikle artık her Android kullanıcısının da bildiği gibi en basit yöntem olan telefonunuzu kapatıp yeniden açma yolunu deneyiniz. Telefonunuzu açıp kapattıktan sonra sorun halen devam ediyor ise aşağıda ki yöntemleri deneyiniz.

Cep telefonunuzun hafıza kartını ( SD Kart ) çıkarın ve belli bir süre bekledikten sonra hafıza kartını tekrar takın. Eğer bu da olmaz ise hafıza kartını bilgisayara bağlayın ve hafıza kartınızda ki verileri yedekledikten sonra hafıza kartınızı fat32’yi seçerek biçimlendirin.

Cep telefonunuzun Ayarlar kısmından UYGULAMALAR Kısmına giriniz. Burada Kamera uygulamasını bulup dokununuz. Ardından durmaya zorla seçeneğini uygulayın ve Samsung telefonunuzu kapatıp tekrar açın.

Samsung telefonunuzun kamera uygulaması ile değilde retrica tarzı uygulamalar ile kameranızı deneyiniz. Eğer bu uygulamalarda kameranız açılır ise sorun yazılımsaldır. Bu yüzden telefonunuzu ayarlar kısmından ( verilerinizi yedekledikten sonra ) fabrika ayarlarına geri döndürünüz. Tamamen sıfırlamak isterseniz ( yine yedeğinizi alarak ) telefona format atma sayfamızı ziyaret etmenizi öneririm.

Eğer bunların hepsini denediğiniz ve format attığınız halde halen Samsung kamera başarısız hatası alıyor iseniz sorun donanımsaldır. Bu yüzden telefonu garantiye göndermenizde fayda var. Garanti süreniz bitti ise en yakın telefoncudan destek alabilirsiniz.